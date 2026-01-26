情人節2026｜美妝禮物推薦！YSL粉星辰浪漫設計、Tom Ford性感魅慾無花果、Guerlain花綻丹寧

也許是因為今年農曆新年和情人節「撞期」，總感覺情人節氣氛沒過往般濃厚。不過作為貼心的另一半，當然也要在這個充滿愛意的季節，為她挑選一份能展現浪漫心思的禮物。今期DIVA就為大家精選出本年度的美妝送禮新品推介，讓情人節的氛圍在每一次上妝的瞬間綻放！

YSL Beauty「粉星辰」2026 情人節限定系列

YSL Beauty今年情人節推出限定「粉星辰」系列，以銀色至玫瑰金漸層包裝搭配粉金星芒設計，展現浪漫華麗氛圍。系列靈感源自閃耀星辰，象徵愛情的光芒與永恆，將美妝與節日情感巧妙融合。產品涵蓋多款皇牌單品：明彩輕透亮肌氣墊粉底，打造水潤透亮肌膚；高訂皮革四色眼影盒，色彩柔美，能切換甜美或高雅眼妝；情迷亮彩潤唇膏，色澤飽滿，質地潤澤；情迷凝亮唇蜜，晶透水潤，適合單用或疊擦；絕色時尚啞緻唇膏，啞緻質感，展現摩登高冷氣場。

整個系列也換上粉金星芒限定外殼，兼具高訂質感與收藏價值。禮盒設計以淡粉紅背景襯托心形紅色閃粉，增添節日儀式感。系列延續 YSL 一貫的高訂美妝風格，結合情人節專屬元素，展現品牌在美妝與浪漫氛圍上的獨到詮釋，是絕對無失手之選！

查詢／購買：YSL Beauty

Tom Ford「FIGUE ÉROTIQUE 魅慾無花果」彩妝系列

Tom Ford的「FIGUE ÉROTIQUE 魅慾無花果」彩妝系列，以無花果的成熟香氣與奢華質感為靈感，將香氛與彩妝完美融合。系列中最矚目的莫過於限定版鏡面唇釉，以晶透質地搭配金色光澤，為雙唇增添性感魅力；唇膏系列則延續品牌經典高訂唇色，換上無花果主題包裝，展現成熟優雅；限定版高級訂製四色眼影盤以果色與金屬光澤為主，呼應無花果的自然層次，能打造柔美或摩登眼妝。整個系列不僅延伸自 Kadota 無花果的香氛靈感，更透過彩妝展現愛情與欲望的多重層次，既適合送禮，也能為自我妝容增添一抹獨特的感官誘惑，看著也心動。

查詢／購買：TOM FORD

Guerlain 「花綻丹寧 Blooming Denim」彩妝系列

另一邊廂，Guerlain 今季攜手循環設計平台 Nona Source，於 2026 春季推出「花綻丹寧 Blooming Denim」彩妝系列，將高訂時裝工坊的剩餘丹寧布料升華為奢華美妝外殼，展現永續與美學的結合。系列中最具代表性的 Rouge G 唇膏，以丹寧布料包覆外殼，兼具高訂工藝與個人化選擇；Ombres G 四色眼影盤則以花卉靈感色彩呼應春日氛圍，丹寧外殼更添獨特收藏價值；經典的 Météorites 幻彩流星粉球換上限定丹寧包裝，妝效柔光透亮，為肌膚增添清新光采；而 KissKiss Bee Glow Oil 蜂蜜潤澤唇油則以 92% 天然成分呵護雙唇。整個系列透過循環材質詮釋永續奢華，為春日妝容增添一抹花綻般的浪漫，別具意義。

查詢／購買：Guerlain