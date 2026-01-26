《狠狠愛》：關繼威難再現奧斯卡奇蹟？

猶記得關繼威童星的形象不再，退居幕後，沉寂多年，到重新參演便奪下奧斯卡，全民慶祝他苦盡甘來。不夠兩年，環球影業便發佈動作喜劇片《狠狠愛》（Love Hurts）的預告，擔任第一主角。不但夥拍吳彥祖，監製還有《殺神》（John Wick）導演 David Leitch。留言區可見，影迷都很欣慰，期待他翻盤後銳不可當。然而《狠狠愛》公映後毫無起色，要不是影碟上架的通知，我差點以為電影未有檔期，查實是口碑票房都堪憂。見這熟人陣容，好奇一看，其實是部分好看，但大致上扁平。

《狠狠愛》以標準美國夢的面貌開始，關繼威飾演的Marvin 是笑臉迎人的地產經紀，滿嘴的多勞多得，自己也確實樂觀向上，熱愛兜售窩居。這麼異於常人的工作狂，配上美國夢永遠破碎的原則，事態很快急轉直下。Marvin 很快被各路高手圍攻，被揭退隱殺手的真身，大殺四方。乍看之下，《狠狠愛》直入正題，無非是B級片的常設。當年放過的目標人沒有潛逃，反倒折返，不應重提的舊事急需了斷。說是敘事契機，倒不如說是動作戲的開關。而《狠狠愛》開啟了甚麼？無疑是成龍作風的諧趣戲法。

常言道，關繼威有幾分像成龍，尤其是他的得志之作《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）中用皮帶以一敵眾，靈活翻騰，武器手到擒來。不論是外型抑或編排上，都有成龍的影子。《狠狠愛》明顯秉承，不論前段辦公室的枕頭大戰，或送人進冰箱。那些拳腳和子彈只是先聲奪人，生活道具的活用，才是武術指導的創意。千萬邊緣的成本下，《狠狠愛》沒有太大規模耀武揚威，主要是搬演家居攻防戰，中產夢碎。廚具玩厭了，便機關槍掃射，視聽上簡單粗暴，尚為緊湊。

當畫面放緩，也閃回到Marvin 明明嗜血到良心發現，調度和內容見怪不怪。但最粗淺之處，莫過於反派Knuckles（吳彥祖 飾）的刻劃，實在惺惺作態。導演似乎滿足於吳彥祖一身西裝暴徒的裝束，叫他就這樣擺造型、怒吼那些愚笨的手下，自己卻見不得多聰明，渾然不知他們黑吃黑。更遑論他價值觀的彰顯，從頭到尾都臉譜化，浪費了吳彥祖的可塑性。唯一的惡趣味，屬於那吸管殺人的手法，和John Wick 用鉛筆下手如出一轍。結局高潮處，關繼威和吳彥祖硬碰硬，四處可見仿製邵氏電影的海報。也許導演自以為這兄弟對決的路數，能配合舊式武打片的情懷。結果對打開始審美疲勞，規模和格局都毫無昇華，之於看慣大場面的當代觀眾，過目即忘。

不過這些只是表面功夫，《狠狠愛》是齣不折不扣的情人節電影。所以Marvin 從開頭就烘焙愛心餅乾，毛衣又印滿心型。那年他因對哥哥舊情人一見鍾情，才違背追殺令。表面上兄弟決裂，實則是紅顏禍水。然而Marvin 和Knuckles 爭相愛上的Rose （Ariana DeBose 飾），除了不甘示弱、誓要報復，觸發Marvin 重出江湖。其餘篇幅都是直來直往的描繪與答辯，無甚人格魅力。當感情搭檔性格、外型上不見得多般配，趣味便告終。所以兩人終成眷屬，實在彆扭。還不如副線有神彩，打正旗號要荒誕離奇，讓厭世社畜被黑人殺手的詩詞鼓動，打得火熱。如此文縐縐的鐵漢柔情，令人懷想《危險人物》（Pulp Fiction）舉槍讀聖經的Samuel Jackson。仔細推敲，《狠狠愛》中那些跳脫的殺手、功夫格鬥和迷影佈景，種種審美情趣有點靠近塔倫天奴（Quentin Tarantino）。當然在Tarantino 神采飛揚的經典重塑前，《狠狠愛》難以高攀，沒有褻玩已是慶幸。