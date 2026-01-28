情人節2026｜夢幻下午茶3選！浪漫銅藝雕塑、聯乘芬蘭人氣 Marimekko、日系護膚主題，綻放甜蜜午後時刻！

情人節當然不只屬於玫瑰與巧克力，還有那一席專屬戀人的優雅茶香。從以雕塑演繹愛意的藝術聯名，到以花語點綴的北歐設計美學，各大酒店以創意甜點與詩意氛圍詮釋愛的萬千姿態。無論是與摯愛相擁的浪漫午後，或與閨蜜共享的閃耀時光，這些精緻下午茶都是愛與風格的極致告白。

香港麗晶酒店：The Journey of Love 綻愛下午茶

香港麗晶酒店以詩意般的「The Journey of Love 綻愛下午茶」迎接情人節，邀請各位浪漫愛雀於2月9日至15日期間走進浪漫旅程。是次聯乘本地銅藝品牌抒銅（COXPER），匠心打造象徵愛之綻放的下午茶層架「The Blooming Swans」，以雕塑藝術承托由行政糕餅總廚楊焯賢與副主廚謝嘉慧聯手創作的饌藝。置身大堂酒廊，飽覽維港絕景，在天鵝翩然的藝術氛圍中細味愛的層次與甜蜜。

這件銅藝雕塑結合自然線條與情感敘事，銅質弧線宛如天鵝優雅頸項，盛載象徵愛情三個階段的甜點——「雲呢拿花」呼應初戀期盼，柔滑的雲呢拿慕絲包裹著鬆軟的瑪德蓮蛋糕，配上底層香脆的酥餅，細膩的層次變化呈現愛情萌芽時的溫柔顫動；「檜木玫瑰」詮釋愛情盛放，玫瑰慕絲、榛子手指餅與紅莓果醬交織出浪漫韻律，豐富的香氣與口感層次，完美詮釋愛情展翅飛翔的昂然喜悅；「洛神花梨子」更是象徵圓滿恒久愛情，洛神花香梨以細膩平衡展現圓融的知性之美，洛神花果膠啫喱包裹水煮梨，頂層以香梨忌廉輕盈點綴。層層相映的風味展現出優雅和諧，儼如歷久彌新的愛情。金屬的光影交融於琥珀與玫瑰色澤之間，映照出愛的醇厚與時間的溫度，每一層皆賦予浪漫詩意的味覺故事。

「The Blooming Swans」不僅是盛載美點的器皿，更是一件關於愛與匠藝的藝術品。由抒銅創辦人黃潤生與李曉熙聯手設計，作品蘊含二人相知相守的真摯情感，與酒店糕點團隊細膩手藝互相輝映。火焰與風味共舞，銅藝與甜點交織，於一場綻放的午後裡，詠歎愛的恆久與優雅。

「The Journey of Love 綻愛下午茶 」 情人節下午茶

價錢： $788 （一位用）；$1,388（兩位用）

日期：2026年2月9日至15日，

時間：星期一至星期五：下午3時至晚上6時；

星期六，星期日及公眾假期：第一輪 - 中午12時至下午3時；第二輪 - 下午3時至晚上6時

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號香港麗晶酒店Lobby Lounge

預訂或查詢：香港麗晶酒店

香港JW萬豪酒店 x Marimekko：花悅綻放下午茶

芬蘭設計品牌Marimekko近年在香港愈來愈受歡迎，若然你也是其中一位忠實粉絲，就絕對不能錯過今個春天香港 JW 萬豪酒店與Marimekko攜手創作的「花悅綻放」主題下午茶，將北歐藝術美學注入味蕾體驗。自 2026 年 1 月 5 日起，JW 萬豪酒店The Lounge 化身印花花園，透過 Marimekko 經典 Unikko 圖案與春季新色調，為空間注滿繽紛藝術氣息，昇華花卉浪漫氛圍，為賓客呈現一場結合視覺與味覺的感官盛宴，同時於繁華都會中細味北歐式的愜意優雅。

下午茶以 Marimekko 充滿喜悅的印花設計為靈感，注入 JW 萬豪的靜謐奢華氣息。甜品部分展現北歐清新色調——雲呢拿血橙棒棒糖喚醒味蕾、士多啤梨慕絲與藍莓乳酪芝士散發果香芬芳，而抹茶柚子蛋糕則以和風細膩平衡甜度。鹹點以現代手法詮釋北歐風味，包括鮮蝦飛魚籽撻、煙燻挪威三文魚鬆餅及烤和牛芥末籽醬黑麥吐司等，每一道餐點都層次分明、細膩精緻。

最後以自家製鬆餅作結，紅莓與原味鬆軟香滑，搭配 Alice Marriott 紅桑子果醬與奶油忌廉，再佐以 Tea WG 茶或香濃咖啡，成就寫意的午後時光。賓客亦可升級享受香檳，讓這場「花悅綻放」的北歐式饗宴綻放一抹微醺浪漫。

香港JW萬豪酒店 x Marimekko花悅綻放下午茶

價錢：$708 （兩位用），另收加一服務費

日期：2026年1月5日至3月31日

時間：下午3時30分至下午5時30分

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂The Lounge

預訂或查詢：香港JW萬豪酒店

合和酒店 x SOFINA : 大堂咖啡廳 X SOFINA ALBLANC 潤白光蘊下午茶

合和酒店大堂咖啡廳攜手日本知名護膚品牌 SOFINA，帶來「大堂咖啡廳 X SOFINA ALBLANC 潤白光蘊下午茶」。下午茶創作靈感源自品牌全新升級的 ALBLANC 潤白美肌系列，讓日系亮白哲學融入精緻茶點之中。標誌性的花漾盒子以紅、白、粉手工花卉煥新登場，呼應三款最新護膚品：潤白美肌柔膚露、乳液及防曬乳液，寓意以明亮透潤姿態迎接 2026。

除了四款開胃又具美肌營養的鹹點：紅菜頭醃漬三文魚撻、莎樂美腸忌亷芝士意大利餃子、牛油果凍芒果莎莎及蟹肉明太子三文治；行政糕餅總廚張耀基以 ALBLANC 的「抗糖化雙效護理」為靈感，創作椰子脆餅、黑胡麻柚子撻及無花果紅桑子球等四款低負擔甜點，詮釋甜而不膩的感官藝術。

大堂咖啡廳 X SOFINA ALBLANC 潤白光蘊下午茶

價錢：$468 （兩位用），另收加一服務費

日期：2026年1月5日至2月28日（不適用於2026年2月13-14、16-19日）

時間：下午2時30分至下午5時30分

地址：香港灣仔堅尼地道15號合和酒店19樓

預訂或查詢：合和酒店