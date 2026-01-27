歡迎回來

數碼素養指南|年輕人必學溝通技巧、同理心與尊重價值
辦公室日常 智叻生活

數碼素養指南|年輕人必學溝通技巧、同理心與尊重價值
逆轉糖尿病|67歲婦人不靠藥，1招改善高血糖3個月見效
醫學通識 健康解「迷」

逆轉糖尿病|67歲婦人不靠藥，1招改善高血糖3個月見效
Van Cleef & Arpels珠寶鐘錶展:在花開花落中...
Watch & Jewelry

Van Cleef & Arpels珠寶鐘錶展:在花開花落中...
diva
中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！
Dining

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

Yan Can Taste
Yan Chung
Yan Can Taste

　　最近，比較喜歡約朋友吃午餐，可能不想常常夜歸，或者午餐後還可以找間cafe喝杯咖啡。而且，一些本來只開晚市的餐廳，也開始提供午餐，像中環鴨巴甸街上的ROUROU。ROUROU Cheese Bar & Omakase剛開不久，已品嚐過店中店的芝士廚師發辦，十分出色！這間餐廳，叫人一試愛上，難怪Cheese Bar也是經常滿客。ROUROU於IG公布：「We're open for lunch! Come savour cheesy twists…」，終於可以在無所事事的平日約朋友來個陽光cheesy午餐！

 

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

ROUROU以紅木為靈感而命名，透過泥土色調和橡木家具和諧地融合了平實和精緻優雅。

 

　　ROUROU位於PMQ對面，以紅木為靈感而命名，寬敞的戶外空間很chill，而室內則透過泥土色調和橡木家具，餐廳的室內設計和諧地融合了平實和精緻優雅。 天花板上的和傘和傳統榻榻米門等日式風格的設計元素，將現代感和傳統氣息完美融合。ROUROU是香港首間芝士概念餐廳及酒吧，創辦人Jeremy Evrard，前四季酒店Caprice經理，多年來在香港推廣非巴氏殺菌手工生乳芝士，終於在2025年實現夢想，將法國農場的溫潤與日本職人精準，揉合成香港首間芝士主題發辦。

 

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

ROUROU是香港首間芝士概念餐廳及酒吧

 

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

創辦人Jeremy Evrard為前四季酒店Caprice經理

 

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

Jeremy在香港推廣非巴氏殺菌手工生乳芝士

 

　　無論omakase或酒吧區的晚市時段，目前也是預約困難。但似乎未有太多人知道ROUROU已開始提供午餐，中午12時多來到，餐廳於陽光之下一片悠閒。怕冷的話，坐在室內的窗邊位，享受柔和的光線。午市餐牌只有兩版，主菜選擇有Japanese Rice Bowl和Dashi Udon Noodle，與朋友來午餐，一人一款不用煩。Set lunch $148包甜品，性價比甚高。如果胃納足夠，想嘗試更多芝士料理，還有多款Pinza——Focaccia flatbread和Mini a la carte menu的料理可追加。

 

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

午市餐單

 

　　雖然是午餐，儀式感也叫人意想不到！店員會以餐車推出主菜，然後即席刨上芝士和蛋等，既是配料又是主角的食材。店員為Japanese Rice Bowl刨上芝士，芝士慢慢融化，再將溫泉蛋滑入碗內，與牛肉燉汁一起撈勻，整個視覺效果充滿溫暖感。溫泉蛋靜靜躺在中央，用筷子輕輕一戳，蛋黃緩緩流出。飯粒晶瑩飽滿，微微冒著蒸汽。牛頰肉燉得軟糯入味，膠質與蛋黃的滑順在舌尖融化，芝士輕輕帶出甜香，每一口溫潤、滑順，帶點隱隱的蛋香，還有牛肉的鮮厚。

 

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

上餐充滿儀式感

 

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

Japanese Rice Bowl $148（Set lunch包甜品）

 

　　Dashi Udon Noodle也將comfort food的層次和品味大大提升，烏冬的日式風味滿滿，高湯富有昆布與鰹魚的鮮甜基底，加上醬油的鹹香，而我認為亮點絕對是crispy lardo。薄切的豬油片經高溫脆炸，表面金黃酥脆，香口卻不膩口，增加烏冬的口感對比，也在清甜當中添上惹味。撈勻明太子，帶來微微的辣與魚子的彈牙顆粒感，還有青蔥的辛香與醃菜的酸脆，是一碗不簡單的烏冬。

 

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

Dashi Udon Noodle $148（Set lunch包甜品）

 

　　甜品有Pistachio、Vanilla和Chocolate三款口味的Petit pot de creme法式小奶凍。奶凍質地細膩如絲綢，開心果帶有堅果香，然後 raspberry coulis 的酸甜果醬從中間緩緩滲出，像一層隱藏的驚喜。雲呢嗱本就滑順香濃，加上西洋梨煮成的細膩果泥，梨子的清甜與微酸自然滲入奶凍。而朱古力的苦甜平衡，質地濃郁卻不沉重；上面覆著一層 hazelnut praline mousse，餘味悠長。

 

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

Petit pot de creme

 

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

Pistachio

 

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

Vanilla

 

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

Chocolate

 

　　下午還有時間，不用趕回家也不要回辦公室，再來個Pinza。芝士迷必點Caramelized onions口味Pinza，因為當中有24個月陳年Comté芝士。Foccaccia麵團發酵和焗得完美，香脆感和空氣感一流。洋蔥慢火炒至深琥珀色，成為香甜的天然的焦糖底蘊，加上薄切的煙燻豬油片，油香恰到。Reblochon這款薩瓦地區的洗皮軟芝士，奶香濃郁帶點野性與果仁味。即席刨上的24-month Comté芝士碎份量絕不欺場，風味濃郁。洋蔥的甜、lardo 的煙燻鹹、reblochon 的奶油野性、Comté 的深度堅果，四種風味在熱麵包上交織，讓下午像在度假！

 

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

Pinza $118

 

　　還點了份芝士拼盤，讓餐廳經理或店員為我推介。來到ROUROU，以舌尖感受最純粹的芝士口味，才不枉這一天。

 

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

Jeremy’s Cheese Selection $198（3款）

 

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

搭配的Sourdough也是出色

 

　　午市餐牌上的Mini a la carte料理有有機Camembert芝士火鍋、鵝肝、柚子Baba和法國阿爾卑斯山區經典冬季暖身菜Tartiflette。這次胃納已滿，留待下個中午再來品嚐。

 

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！

下午沒工作，也可以來杯雞尾酒。這款GUAVA-COMTE（$138），酸香清爽之上，有微微鹹香如奶蓋的Comte芝士慕絲，美味！

 

ROUROU

地址：中環鴨巴甸街28號地舖

電話：9603 6591

