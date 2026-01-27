茶文化的再創造 —— 華茶館x Cha-Tailor對談：「茶不再只是歷史的符號」

對於九十後編者而言，茶文化是一種既熟悉又陌生的存在。回到廣州探望親戚，家中總少不了一張功夫茶桌。每逢作客，眾人便圍坐在小巧的桌邊，茶香氤氳，話題從家常瑣事到往昔回憶。

家族的承傳與革新

身為福華茶行第四代接班人的Jeff，背後承載著一段跨越近百年的家族茶業歷史。從太爺年代開始，手提皮包在西環街頭與店舖穿梭，推銷茶葉；到父親一代，已經成為飲食業界的茶葉批發商，將茶文化穩穩地延續下去。

「做仔的，沒理由見到老爸托著這麼重的東西而不幫忙。」Jeff眼見父親年紀漸長，便與兄長回歸家族事業，不僅是承繼，更是希望在傳統基礎上注入新思維。於是在母親支持下，創立了新品牌「華茶館」，既延續家族的傳承，也嘗試讓茶文化在年輕一代中找到新的位置。

Jeff坦言，延續家業除了守住招牌，也是要避免「輸在自己手上」。希望能比父親、祖父做得更好，同時守護家族的精神與文化。

一杯茶的尋覓

與Jeff的背景不同，Jackie與Mavis笑言自己是「茶一代」。因為想找回父親當年沖泡茶時的香氣，而去台灣尋找茶樹移植家族，更把香氣帶回港，開創了品牌—Cha-Tailor。

Cha-Tailor主打的是「體驗」與「感受」，以「幫客人找到適合自己的一杯茶」為品牌理念，也希望為年輕一代建立屬於他們的茶文化。

Jackie 與 Mavis 分享，茶不僅是一杯入口的滋味，更是一場完整的體驗。「我們很在意你回去後，有沒有適用的器具，能否喝到你期望的味道。」她們坦言，除了希望客人能找到屬於自己的茶味，更希望大家能理解器物的重要。茶壺、茶杯，並非只是工具，而是能夠延伸茶香、承載情感的媒介。

最令我感到好奇的是，是Cha-Tailor所使用的手造紫砂茶壺。Jackie形容，許多人對紫砂茶壺與古董茶杯仍抱有「昂貴、老土、難用」的固有印象。但透過每一次的茶會，客人得以親身體驗器物與茶之間的微妙關係與對話。於是Cha-Tailor 便成為一個引導者，帶領客人重新定義器物的價值。「器物背後，有著能令你泡茶時感受到更好喝、更爽快的滋味。」從 Jackie 的言語中，不難聽出她對器物的重視，以及其中所寄託的情感。

茶文化的再創造

談到做茶的困難，他們都坦言，最難的並非金錢，而是如何推動年輕一代改變對茶的印象。華茶館自上世紀的舊式茶館，逐步轉型為今日更具年輕化氣息的店舖，過程並非一帆風順。要打破「老茶行」所帶來的距離感，並不是一朝一夕之事。

Jackie笑說香港人的「茶底」其實十分深厚，從小在茶樓飲茶，到茶餐廳的奶茶，生活始終與茶息息相關。對許多年輕人而言，走進傳統茶行往往伴隨著被貼上標籤的無形壓力。如何讓茶不再只是歷史的符號，而是能在當代生活裏成為一種自在的選擇？或許在茶香之間，生活也因此多了一份溫度。

TEA ROUND 2026茶迴

日期與時間：1 月 30 日（星期五）3pm-7pm；1 月 31 日及 2 月 1 日（星期六及日） 11am-7pm

地點：中環鴨巴甸街 35 號 PMQ 元創方地面廣場

入場費用：全免

詳情按此