馬年幸運小物！7大靈馬手袋掛飾推薦：Hermès、DIOR 奢華收藏級，LOEWE、Anteprima 童趣超可愛！
Trending Items

馬年幸運小物！7大靈馬手袋掛飾推薦：Hermès、DIOR 奢華收藏級，LOEWE、Anteprima 童趣超可愛！

TEXT:Christy YiuPHOTO:官方圖片

　　新年將至，大家都想在造型中加添新春氣色。除了紅金的手袋和首飾，一個小小的手袋吊飾同樣能提升造型氛圍。今年，各大品牌都推出了以馬為靈感的吊飾，掛上手袋寓意「馬到成功」，幸運隨即報到！

 

馬年幸運小物！7大靈馬手袋掛飾推薦：Hermès、DIOR 奢華收藏級，LOEWE、Anteprima 童趣超可愛！

馬年幸運小物！7大靈馬手袋掛飾推薦：Hermès、DIOR 奢華收藏級，LOEWE、Anteprima 童趣超可愛！

 

Hermès、DIOR ──

奢華收藏

 

　　說到靈馬吊飾，當然要先看「馬場」Hermès。Hermès 的 Rodeo Pegase PM 飛馬吊飾以 Milo 羊皮與 Swift 小牛皮製作，手工精細，立體質感增加可愛感，低調卻極具辨識度，定價$6,800元屬品牌的入門單品，也是「配貨」之選。另一邊廂，由Jonathan Anderson掌舵的DIOR，今季換上JW一貫的童趣設計風格，推出Lucky Dior 馬形吊飾，採用多色絲綢線與金屬細節，似馬非馬的外型，充滿俏皮感，雖然定價$8,500元比Hermès還要高，但翻查官網早已售罄，看來今季的DIOR會以這類配件取勝。

 

馬年幸運小物！7大靈馬手袋掛飾推薦：Hermès、DIOR 奢華收藏級，LOEWE、Anteprima 童趣超可愛！

Hermès  Rodeo Pegase PM charm $6,800

 

馬年幸運小物！7大靈馬手袋掛飾推薦：Hermès、DIOR 奢華收藏級，LOEWE、Anteprima 童趣超可愛！

Dior Lucky Dior Horse Bag Charm $8,500

 

LOEWE、Anteprima ──

設計感趣味

 

　　LOEWE亦一如以往推出每年新年系列的限量吊飾Felt Horse Charm 以毛氈與小牛皮製作，搭配品牌標誌性的 Anagram 骰子，充滿趣味性。另一款 Padlock Charm 則以黃銅掛鎖造型呈現，可愛感十足，不論配搭Puzzle Bag還是經典Flamenco，同樣也是perfect match！同樣走趣味路線的，還有近年大熱的Anteprima。今年Anteprima推出以 999 純銀 Wire 打造的馬年吊飾。閃耀的銀白展現工藝與優雅的結合，光掛在手袋，已能成為穿搭亮點。

 

馬年幸運小物！7大靈馬手袋掛飾推薦：Hermès、DIOR 奢華收藏級，LOEWE、Anteprima 童趣超可愛！

LOEWE Horse charm in felt $4,600

 

馬年幸運小物！7大靈馬手袋掛飾推薦：Hermès、DIOR 奢華收藏級，LOEWE、Anteprima 童趣超可愛！

LOEWE Horse padlock charm $7,100

 

馬年幸運小物！7大靈馬手袋掛飾推薦：Hermès、DIOR 奢華收藏級，LOEWE、Anteprima 童趣超可愛！

ANTEPRIMA WIREBAG

Animale Cavallo Platino 999 Bag Charm $2,995

 

Valextra、Bottega Veneta ──

低調極簡

 

　　想低調又應節，有百年意大利老牌Valextra 的 Horse Charm。吊飾採用 Millepunte 皮革與 Intarsia 工藝，灰白配色展現義大利極簡奢華，設計極具質感；而Bottega Veneta 的 Straw Horse Charm 則以納帕皮革編織而成，低調不失奢華感，既能搭配手袋，也能作為獨立配件，兩款也同樣能Low-key地彰顯個人品味。

 

馬年幸運小物！7大靈馬手袋掛飾推薦：Hermès、DIOR 奢華收藏級，LOEWE、Anteprima 童趣超可愛！

Valextra Horse Charm $4,500

 

馬年幸運小物！7大靈馬手袋掛飾推薦：Hermès、DIOR 奢華收藏級，LOEWE、Anteprima 童趣超可愛！

Bottega Veneta Straw Horse Charm $7,900

 

　　在這個馬年，不妨挑選一款屬於自己的手袋吊飾，讓它成為你日常造型中的亮點，也為新的一年帶來好運吧！

 

Tags:#Valextra#馬年#馬年手袋#手袋吊飾#Hermès#LOEWE#Anteprima#Bottega Veneta#馬年2026#手袋2026#2026#Trending Items#名牌手袋#手袋掛飾
