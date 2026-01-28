經常以為父母快要離婚，卻發現這是他們相處之道

最近與老朋友談起家中的瑣事，不知不覺說到她的父母，記憶中他們的關係並不那麼和睦，我們都曾經以為他們已在離婚邊緣，但十多年過去了，他們還是那副老樣子，沒有很好，但不算太壞。

「有時看到父母爭吵，總想插手調停，但結果往往是幫倒忙，兩面不討好。」她說。

真的！原來無論年紀多大，父母的感情世界始終是我們難以參透的領域。

小時候目睹父母爭執，必然感到很害怕，甚至以為一個家就此破碎。長大後，自以為多了一份成熟，能夠分辨哪些是生活的小風波，哪些是真正的核心矛盾，甚至試圖替他們從中調解。結果卻發現，介入愈多，反而愈令一家人關係變得緊張，甚至會被父母責怪：「這是我們大人的事……」

說得沒錯吧！我憑何去干預他們的感情？大概是出於關心，希望家庭和諧，甚至可能是潛意識中覺得自己長大了，有責任去維繫家庭關係。然而，父母之間，早有他們一套相處之道，有時表面上爭得很兇，轉眼間又能一同看電視、說說笑笑。他們之間有許多專屬的「暗語」和「默契」，看到他們愁眉苦臉，未必代表他們真的不快樂；看到他們表面親密，也未必等於內裏沒岔子。

「每次鬧離婚，最終還是不了了之，我問我媽：『你們經常爭吵，不累嗎？』她淡然一笑：『吵架總比無言好。』那一刻，我才明白，他們的相處模式或許不合我意，但卻是最適合他們自己。」朋友說。

有些人幸福，未必是旁觀者能夠看懂的。

事實上，父母的感情並不需要我們去拯救。很多時候，他們需要的只是一個發洩的出口，我們卻自以為是，把自己的價值觀強加於對方，令本來可以自我修復的關係變成複雜化。

必需明白，有些事情是旁人、甚至子女無法理解的。我們能做的、該做的，是聆聽、陪伴和支持，而非介入和調解。我們可以有個人情緒、感受，但不能無限放大，更不應以愛之名化作捆綁父母的枷鎖。

當然，面對極端情況，例如涉及暴力或嚴重傷害，子女必須挺身保護。但大多數時候，父母的恩怨情仇，還是交給他們自己去處理好了。我們要學懂的，是適時放下控制慾，接受父母的幸福就由他們經營，並不需要子女主宰。

就算真的要分開了，這亦是父母作為成年人的選擇。下定決心離開不愉快的關係，其實是值得高興的，它意味著最痛苦的日子已成過去。我們只需要繼續做好子女的角色，靜靜待在身邊，他們的心終將也會慢慢地痊癒過來。

緣來緣去，當中彷彿有太多不解，到將來我們面臨同樣的困局時，便會明白感情中所有變數，全都只屬兩個人的事，容不下任何人插手干涉，父母亦然，子女亦然。