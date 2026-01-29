歡迎回來

朋友，你是會失智的！
財富管理 快樂退休

朋友，你是會失智的！
政經專訪

【一本萬利】供樓利率有望再減料港樓價續升，港股美股七三配置 #林本利 （繁體字幕）
情人節2026|夢幻下午茶3選！浪漫銅藝雕塑、聯乘芬蘭人氣 ...
Travel & Dining

情人節2026|夢幻下午茶3選！浪漫銅藝雕塑、聯乘芬蘭人氣 ...
diva
楊天命 x Stonewood DesignLab 「2026年第一個開運展覽」
Artcation

楊天命 x Stonewood DesignLab 「2026年第一個開運展覽」

夢囈之上
林靖風 Cyrus Lamprecht
夢囈之上

楊天命 x Stonewood DesignLab 「2026年第一個開運展覽」

 

　　每逢農曆新年來臨，若遇上一些設計獨特的利是封，總會將它們小心收藏。在長大了以後，收利是的意義已不只是在於其中的金錢，更是在乎於那份來自對方的祝福，讓人真心期盼新的一年能夠平安順利。這次充滿居家與藝術氣息的空間 ztoryhome，帶來了一場由玄學工作者楊天命與本地創意團隊 Stonewood DesignLab 聯合舉辦的展覽，主題圍繞「馬年風水工藝利是封」與「設計」之間的結合。

 

楊天命 x Stonewood DesignLab 「2026年第一個開運展覽」

 

　　展覽中以時鐘為靈感，打造出不同方位圖樣的設計，將馬、燈籠、花卉與寶石等元素交織於其中，並在私密的空間內點綴象徵吉祥的金魚擺設與燈飾，以及 Stonewood DesignLab 歷年來曾經參與的設計項目如 Line Friends 及周大福的賀年禮盒等。「馬年風水工藝利是封」系列則以人緣、財富、健康、馬年開運及太歲等六大主題為設計概念，把原本抽象的玄學理念轉化為具象的圖像，對應家中的方位，寄託整年平安的願望。

 

楊天命 x Stonewood DesignLab 「2026年第一個開運展覽」

 

　　展覽空間同時展示了各款利是封的設計圖樣，讓觀眾可以深入地了解玄學概念如何被逐步解構及轉化，也可在牆上留下對自己及摯愛的專屬祝福。現場亦展出楊天命的運程著作，讓有興趣的人從入門至進階地認識玄學。

 

　　ztoryhome亦同時推出限量 50 套「五行開運茶包」慈善特別版，茶包以五行概念為設計，寄託楊天命的祝福，並把收益捐贈給本地拯救貓狗組織。在這一個充滿溫暖與療癒感的空間中，迎接新一年的祝福與感恩。

 

楊天命 x Stonewood DesignLab 「馬年風水工藝利是封」展覽

日期：1月24日起至2月15日

地點：ztoryhome 西營盤皇后大道西118號 1／F

 

Tags:#Stonewood DesignLab#楊天命#展覽#新年#利是封#農曆新年#Art&Culture
電影《讓悲傷長出翅膀》：人生本來就是充滿傷痕的
電影《讓悲傷長出翅膀》：人生本來就是充滿傷痕的
