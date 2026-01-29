BLACKPINK世巡落幕！盤點Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa的愛用化妝品，舞台背後的美妝密碼！

BLACKPINK舉行的《DEADLINE》世界巡迴演唱會早前在香港完滿落幕，四位成員Jisoo、Jennie、Rosé同Lisa的表現實在太精彩了，勁歌熱舞十分有感染力！即使筆者不是BLINK，都被她們在網上的演唱會片段所吸引。

BLACKPINK除了擁超強的音樂實力外，她們在演唱會上的妝容造型也十分迷人，今次就和大家分享BLACKPINK愛用的化妝品，揭開她們如何在舞台上保持持久無瑕、又帶出獨特氣場的秘密妝容。

On Jisoo

Jisoo在演唱會上的妝感以粉嫩清透感結合微煙燻眼妝，以柔和的大地色及粉色調眼影營造眼部深邃感，亦會在眼下掃上粉色系胭脂，營造可愛感。

On Rosé

Rosé的妝容以無鼻樑妝為核心，不強求用鼻影打造高挺鼻樑，反而以「柔化鼻樑」來營造減齡的幼態感，因此對底妝的要求就提高，需要無瑕、透亮的光澤感底妝，注重自然膚色而非死白，看起來是天生的好膚質。

On Lisa

Lisa以飽滿的嘟嘟唇聞名，既甜美、豐潤，又充滿光澤感的純欲風。唇型不會太銳利，強調豐滿的弧度，會稍為塗出唇線，營造視覺上的微豐唇效果，性感又有個性。

On Jennie

Jennie以魅惑的貓咪系妝容為特點，除了強調眼尾上揚的眼線外，紅潤、飽滿的蘋果肌能營造出冷豔又可愛的純欲高級感。從蘋果肌向眼周掃上大面積的粉調胭脂，可以提升輪廓層次感，妝效也更減齡！