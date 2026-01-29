歡迎回來

BLACKPINK世巡落幕！盤點Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa的愛用化妝品，舞台背後的美妝密碼！
Makeup

BLACKPINK世巡落幕！盤點Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa的愛用化妝品，舞台背後的美妝密碼！

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　BLACKPINK舉行的《DEADLINE》世界巡迴演唱會早前在香港完滿落幕，四位成員Jisoo、Jennie、Rosé同Lisa的表現實在太精彩了，勁歌熱舞十分有感染力！即使筆者不是BLINK，都被她們在網上的演唱會片段所吸引。

 

　　BLACKPINK除了擁超強的音樂實力外，她們在演唱會上的妝容造型也十分迷人，今次就和大家分享BLACKPINK愛用的化妝品，揭開她們如何在舞台上保持持久無瑕、又帶出獨特氣場的秘密妝容。

 

On Jisoo

 

在 Instagram 查看這則貼文

JISOO（@sooyaaa__）分享的貼文

 

　　Jisoo在演唱會上的妝感以粉嫩清透感結合微煙燻眼妝，以柔和的大地色及粉色調眼影營造眼部深邃感，亦會在眼下掃上粉色系胭脂，營造可愛感。

 

BLACKPINK世巡落幕！盤點Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa的愛用化妝品，舞台背後的美妝密碼！

Dior專業後台光影組合 #003 Pearly Peach Glow
多用途的專業後台光影組合提供珠光、金屬、閃爍及雙色等妝效，獨特配方含透明啫喱基底，有助貼合肌膚，可提亮膚色、提升輪廓，使五官更立體標緻。

 

On Rosé

 

在 Instagram 查看這則貼文

ROSÉ（@roses_are_rosie）分享的貼文

 

　　Rosé的妝容以無鼻樑妝為核心，不強求用鼻影打造高挺鼻樑，反而以「柔化鼻樑」來營造減齡的幼態感，因此對底妝的要求就提高，需要無瑕、透亮的光澤感底妝，注重自然膚色而非死白，看起來是天生的好膚質。

 

BLACKPINK世巡落幕！盤點Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa的愛用化妝品，舞台背後的美妝密碼！

 

YSL明彩輕透亮肌氣墊粉底 SPF50+/PA++++
YSL Beauté首個採用網狀技術的氣墊粉底，高遮瑕粉底能提供一整天的舒適感受，可即時明亮肌膚、均勻膚色，持續24小時保濕

 

On Lisa

 

在 Instagram 查看這則貼文

LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文

 

　　Lisa以飽滿的嘟嘟唇聞名，既甜美、豐潤，又充滿光澤感的純欲風。唇型不會太銳利，強調豐滿的弧度，會稍為塗出唇線，營造視覺上的微豐唇效果，性感又有個性。

 

BLACKPINK世巡落幕！盤點Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa的愛用化妝品，舞台背後的美妝密碼！

 

Fenty Beauty Gloss Bomb Stick #Sorta Selfish
將唇彩和唇膏的優點結合而成，擁有Gloss Bomb的光澤感，含維生素E、乳木果油和角鯊烷，能滋潤、呵護雙唇，令雙唇飽滿水潤

 

On Jennie

 

在 Instagram 查看這則貼文

J（@jennierubyjane）分享的貼文

 

　　Jennie以魅惑的貓咪系妝容為特點，除了強調眼尾上揚的眼線外，紅潤、飽滿的蘋果肌能營造出冷豔又可愛的純欲高級感。從蘋果肌向眼周掃上大面積的粉調胭脂，可以提升輪廓層次感，妝效也更減齡！

 

BLACKPINK世巡落幕！盤點Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa的愛用化妝品，舞台背後的美妝密碼！

 

YSL 高訂皮革胭脂 #57蜜桃色
這款粉狀胭脂質地輕盈，能駕馭不同妝容的濃淡程度。含角鯊烷，有助補濕、柔化毛孔，24小時防水配方

