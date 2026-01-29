夢境與現實交錯——今敏經典作品重返大銀幕！《千年女優》、《東京教父》、《藍色恐懼》哪套是你的最愛？

日本動畫大師今敏的經典之作，終於以4K修復版登陸香港大銀幕！四部作品再度重現觀眾眼前，帶領觀者們走進他筆下夢境與現實交錯的世界。在踏入戲院前先細味這些故事，然後親身感受今敏獨有的幻象電影美學吧！

最初以漫畫家身份出道的今敏，曾獲《Young Magazine》新人賞，後來加入以人氣作品《AKIRA》的大友克洋的團隊，曾因而擔任過電影的共同編劇，更參與過不同動畫製作，如《JoJo的奇妙冒險》、《機動警察Patlabor 2 the Movie》等等。除著接觸更多作品，讓今敏在不同媒介中磨練敘事技巧，逐漸醞釀出獨有的創作風格！

《藍色恐懼》（Perfect Blue，1997）

《藍》是今敏第一部長篇動畫作品。故事開首為偶像團體「CHAM!」的成員霧越未麻決定退出歌壇，轉型成為演員。主角渴望突破自我，卻在演藝圈的殘酷現實中逐漸迷失。隨著角色挑戰愈加激烈，開始分不清自己究竟是「偶像」、「演員」，還是被外界操控的幻影。今敏以心理驚悚手法描繪《藍》的故事，將「偶像形象」與「自我認同」的矛盾推向極致，令觀眾在懸疑氛圍中思考現實與幻象的界線。

《千年女優》（Millennium Actress，2001）

故事以一間紀錄片公司為了拍攝傳奇女演員 藤原千代子 的人生開始，邀請她回顧過去的演藝生涯。隨著訪談展開，千代子的記憶與她所演出的電影場景交織在一起，觀眾彷彿穿梭於現實與銀幕之間，《千》不只是講一個演員的故事，而是把愛情、夢想和歷史都揉合在一起。《千》的獨有的敘事手法當年對動畫界是十分的震撼，更被視為動畫敘事的巔峰之作。就如標語一樣—「那份愛就如瘋了一般（日語：その愛あいは狂気きょうきにも似にている）」。

《東京教父》（Tokyo Godfathers，2003）

《東》是今敏第三部長篇作品，對比之下《東》以輕快、感人的方式講述。在聖誕夜的東京街頭，三位無家可歸的人——酗酒漢 Gin、離家出走的少女 Miyuki，以及變裝皇后 Hana——意外在垃圾堆中發現了一名棄嬰。他們決定展開一段尋找嬰兒親人的旅程。《東》透過三位社會邊緣人的旅程，表現出人性中的善良、希望與救贖，小編最為喜歡《東》！作品有笑有淚，也體現到人性溫暖與家庭的意義。

《妄想代理人》（Paranoia Agent，2004）

《妄》本由電視動畫變成上下兩篇的電影呈現，故事講述東京街頭突然出現一名神秘少年「少年Bat」，他手持金色滑板與彎曲球棒，專門襲擊陷入困境的人。警方展開追查，但隨著案件擴大，受害者的心理狀態愈發複雜，甚至開始懷疑「少年Bat」是否真實存在。《妄》延續了今敏的敘事特色，讓觀者難以分辨何者為真，何者為妄想......

藍色恐懼

上映日期：2026年1月29日

千年女優

上映日期：2026年2月5日

東京教父

上映日期：2026年2月12日

妄想代理人（前篇）

上映日期：2026年2月26日

妄想代理人（後篇）

上映日期：2026年3月12日