開箱SUQQU 2026春季彩妝：Threads大熱面部顏彩液全6色上手、化妝師教授日系妝容技巧！

雖然距離春天還有一段日子，但隨著各大新彩妝系列登場，感覺也開始要為下一季的自己作好準備。今期和大家開箱的是 SUQQU 2026春季彩妝系列 —— 以「櫻梅桃李」為靈感，把花開的氣息放入彩妝，當中的人氣單品正是Threads上瘋傳的面部顏彩液！DIVA亦藉此機會，向SUQQU日籍化妝師大林加寿美偷師，一起來學最實用的上妝小技巧，秒速化出日系妝容吧！

先看最新的晶采潤色面部顏彩液，小巧支裝設計輕便易攜，全6色登場讓人選擇困難症大發。面部顏彩液主打添加多種美容油分和水分，因此呈現柔滑潤澤的質感，大林老師建議只需用手指在面上輕輕推開，則可帶出自然紅暈與水潤光澤。實試上面，的確十分易推不卡粉，推開後顯色自然，尤其是限定色「101 惚々 HOREBORE」，鮮嫩的粉色宛如原生肌般的好氣息，專櫃BA告知早已曾斷貨一次！

除了用作胭脂使用，大林老師亦推薦可以「01初心色UBUIRO 」和「02綿香 WATAKAORI」用於底妝前調整膚色，前者可作為粉狀胭脂的打底，或在使用粉底前作為調色用於妝前，能提亮膚色、增加透明感與紅潤感。

接著是單色眼影。這次分成兩種質感：柔光韻彩（晶采單色眼影e）與瑩光晶彩（晶采單色眼影）。柔光韻彩改用彈潤的啫喱質感，上妝細膩，恍如在眼皮上融化，尤其適合乾燥肌。米白、蜜桃米色系都很適合日常；而瑩光晶彩則有限定色天藍、翡翠和閃耀米色，大顆粒珠光單塗就已經夠閃，疊塗更有層次，適合追求一步到位又要快的日常上班妝容。

另一款眼影有春季限定的晶采盈緻眼彩盤「 151 花盛 HANAZAKARI」。四色分別代表櫻、梅、桃、李：桃色帶金粉珠光、櫻色清透偏藍、梅色深粉閃銀、李色金屬質感。疊塗後的效果百變，從清新到華麗都能駕馭，像把春天的花園搬到眼皮上，美得犯規！

高光同樣是SUQQU的人氣單品，新登場的晶采韻妍亮采粉餅一如以往走雙色設計，限定色「101 夢見艶 YUMEMITSUYA」為糖粉色與淡藍色的漸變，粉色帶紅潤感，藍色閃銀光澤，疊加在顏彩液上更顯柔美，讓臉頰瞬間有夢幻濾鏡！

最後，率先為大家開箱SUQQU即將在2月6日推出的晶采艷澤粉底液 e！粉底液延續品牌「液態顏料」技術，主打讓色彩不再停留於粉末顆粒，而是均勻延展於肌膚表面，呈現無粉感、柔滑細膩的光澤美肌。大林老師建議以手上妝即可，如使用化妝掃則能呈現更自然的妝效，而使用海綿則能進一步提升遮瑕度 。實試上面確實十分水潤，如精華般的質感十分輕薄舒適，兼具遮瑕力與光澤感，妝效自然不厚重，即使毛孔肌如我，也能一抹柔焦，絕對是本季最值得入手的粉底！

看完這次 SUQQU 春季系列的新品，大家可能會想：這些柔美的顏色到底如何融入日常生活？尤其在香港這種潮濕天氣，妝容要持久又好看可不是件容易的事。為此，我們特別再向大林老師請教，分享她的實用小技巧和今年春天的妝容重點！

C：Christy Yiu／DIVA

S：SUQQU日籍化妝師大林加寿美

C：在香港的潮濕天氣下，如何打造持久耐看的妝容？

S：很多人以為濕度高代表肌膚水分充足，但其實容易陷入「內乾」狀態。關鍵在於確實做好保濕，妝前乳與粉底要輕薄塗抹，日間也可以透過保濕噴霧補水，營造不易出油的肌膚環境。

C：老師能分享一下自己的 beauty hacks 嗎？

S：上底妝前，我會用紙巾輕輕印走護膚後殘留的油分，避免掉妝與暗沉。蜜粉則先用粉撲輕拍，再用掃子均勻掃開，讓粉末均勻覆蓋肌膚，修飾毛孔。眉毛與眼皮位置也要輕拍少許蜜粉，這樣更容易描繪，妝容也更持久。

C：今年春天的日系妝容重點是甚麼？

S： 本季以粉色、珊瑚色、薄荷綠等明亮色調為主角，日常易用的棕色、米色系眼影盤依舊流行。質感同樣重要，即使是單色眼影，帶有光澤或珠光的色澤，也能呈現宛如映照春日光芒的妝效。

