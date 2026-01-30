腕錶的時光隧道！走進梵克雅寶「Poetry of Time 」展覽，看戀人橋上的浪漫相遇

住在香港其實很幸福，世界級的美食任你選擇，生活安全，交通方便，而且香港經常有各式各樣的世界品牌、藝術或文化展覽。昨天有幸參與梵克雅寶 （Van Cleef & Arpels）的「Poetry of Time 時間的詩篇」展覽，展覽位於中環4號碼頭，品牌特別搭建了一個寶藍色展館舉行。

今次展覽其中一個重點是「Pont des Amoureux」（情人橋）腕錶。未入場前，Van Cleef 便先為我們講解品牌的設計意念。很多時候複雜腕錶的設計都由機械性出發，要如何精密設計才能計算萬年曆，甚至星際運行等等。但 Van Cleef 的設計則是先由一個故事開始，複雜的機械反而成為表達故事的媒介。如果你從這個角度去欣賞腕錶，就會發現表面的設計並不是單純的裝飾，而是整個腕錶的核心。

以「Pont des Amoureux 情人橋」為例，錶面上的兩位戀人分別代表小時與分鐘。每一分鐘男孩會向前走一步，而女孩則每小時走一步。戀人慢慢靠近，最後相遇並親吻。系列最新的設計是男女主角在法國街頭相遇，男孩手持鮮花，女孩見面時調皮地踢腳，時間瞬間化為一對熱戀情人相見的期待，宛如時空穿梭般帶我們回到熱戀的一刻，浪漫滿滿。

展覽分成多個展館，展出了品牌許多不同的設計，包括 Lady Féerie（仙子）、Lady Arpels Ballerines（芭蕾舞者）腕錶，以及 Zip（拉鍊）系列等等。除此之外，我覺得最有趣的是學到「當年的生活禮儀」。1920年代，女士開始佩戴腕錶，但在社交場合看時間是一個十分不禮貌的動作，於是出現了「Secret Watch」的概念，把錶面藏於珠寶結構之中，需要打開機關才能看到時間。Van Cleef 正是從這個年代開始創作 Secret Watch，並演變出例如 Ludo Secret、Cadenas 等等。

展場後面有一條長通道帶你走到另一個地方。我其實有拍照，但真的不想劇透，留給大家親身體驗那種「意想不到」的感覺。這個展覽將於2月8號完結，有興趣的朋友記得快點預約參觀。