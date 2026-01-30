米芝蓮一星韓國菜！招牌韓牛雙重奏、鹹蜆醬墨魚、魚子醬鮑魚粥，精緻韓式盛宴　

最近來到其中一間自己喜愛的米芝蓮一星精緻韓國料理餐廳Hansik Goo享用晚餐，目的是品嚐主廚朴承勳Park炮製的全新招牌菜單（定價每位HK$1,688），讓客人除了原有的常規菜單（定價每位HK$1,388）之外，可以有機會體驗到Chef Park以更加精緻細膩的手法來呈現韓國料理的非凡美味。

安坐好後先來一口韓國馬格利清新味蕾，為之後的美食做好準備。

HANSIK STARTER – 晚餐由四款前菜開始，先來品嚐鹹蜆醬墨魚，墨魚自身的鮮味被鹹鮮味滿滿的鹹蜆醬加倍提升起來；韓國菜包飯是韓國人喜歡的日常美食，Hansik Goo的版本加入了甜蝦點綴，是精緻級別的菜包飯；主廚運用鮮度十足的鮑魚配襯風味滿滿的生牛肉他他，搭配梅子辣椒醬，無論口感和味道都十分豐富；最後一款前菜是白切肉，配上生蠔和熟成泡菜，入口軟嫩多汁，一吃愛上。

BAEK-KIMCHI NAENGCHAE – 之後來了一款涼菜，用上白泡菜和韓國梨入饌，加入鮮味到一個點的鯛魚片和象拔蚌，搭配以白泡菜炮製的醬汁，一啖入口，多種食材完美融合起來達至完美平衡，味道清新細膩，簡單地討人喜歡。

SEA CUCUMBER SAMGYE TANG – 來到自己喜歡的湯品時間，Chef Park為韓國傳統滋味蔘雞湯添上新元素，加入韓國海參吊出鮮味，加入手工製作的雞皮餃子和大根餃子，兩款餃子搭配香濃的蔘雞湯原來已經美味非常，配上能夠豐富口感層次的皇帝菇與炸蓮藕，滋味度立即加倍提升。

JEONBOK JUK – 除了蔘雞湯之外，另一款韓國傳統美食鮑魚粥也換了一個全新版本，用上糯米作粥底，加入海鮮高湯，做成糊狀後用模具固定放於盤子中央，之後於面層一片一片整齊地舖上濟州鮑魚片，置頂再放上魚子醬和白果點綴，一口吃下，鮑魚片來得又軟又嫩，粥底鮮味十足，配合魚子醬的鹹香和白果的甘香，好吃得念念不忘。

GALCHI – JEO – Chef Park用上日本太刀魚入饌，貪其脂肪豐富，肉質細嫩，先在魚肉上裹上米粉後炸至金黃色，再於魚肉下面釀入以蝦、蟹肉製成的餡料，置底是先燜煮後油炸的蘿蔔，置頂放上炸過的白昆布和薑絲，旁邊則有伴碟的醃迷你蓮藕，送餐前注入加了蟹籽的傳統醋醬油。一啖入口，魚肉的油脂香氣在醬油香的襯托下完美綻放，再來是炸香昆布和薑絲帶來的陣陣芳香，置底的蘿蔔則散發出絲絲清甜，整道菜式的味道和口感都十分豐富。

SIGNATURE HANWOO DUO – 主菜有1++ No.9的頂級韓牛，分作兩個烹調方式呈現，首先品嚐原汁原味的烤韓牛，配以韓國胡椒風味蘑菇醬汁，味道香辣又惹味；另一款是鰻魚韓式牛肉餅，將傳統韓式牛肉餅和肥美的鰻魚相結合，加入松子粉能吃到到淡淡堅果香氣。配上炸沙參、醃辣椒和青瓜等配菜，再跟紫菜飯同吃，是百吃不厭的美味。

YUZA & OMEGI – 進入甜品時間，先來一個前甜點柚子雪葩清清味蕾，加入了濟州島傳統米酒 （Omegi）打成的泡沫，還有韓國梨和薑味啫喱柚子果醬，再灑上點點菊花點綴，一口吃下，清新甜蜜。

GRAIN – 用上米漿、梨蓉和焦糖製成糙米雪糕，置頂放上香脆的蕎麥脆片，讓整道甜食甜蜜之餘又充滿口感層次。

JANG TRIO – 醬味三重奏向來是Mingles的招牌甜點，將甜、鹹、辣三種各具個性的風味完美融合，包括了豆醬風味的焦糖燉蛋、醬油風味的焦糖胡桃，還有辣椒醬調味的米餅，搭配一球雲呢拿雪糕和散發淡淡酒香的威士忌泡沫，多種甜蜜風味在嘴巴裡纏綿交織，好吃得令人難以忘懷。

DAGWA – 最後還有兩款飯後小茶果，包括帶有薑汁香氣的「藥果」和入口鹹香酥脆的「甘苔脆米」，為晚餐劃上完美句號。

Hansik Goo

地址 : 中環威靈頓街198號The Wellington 1樓

電話 : 27988768