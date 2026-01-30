《腦細天劫》——盡力求生！不論在職場抑或荒島上

塵世間絕大部分人都應該對《腦細天劫》（Send Help）有共鳴。

只要你有打過工。

「打過工」，That Means你的身份不是老闆，不是做請人那一個。

而是做被請那一個（不是被邀請，而是經歷過一輪篩選面試後終於被聘請），為了甚麼？自然是人工，代價是準時起身出門口迫車返工，如果搭巴士，緊記佩戴安全帶——如果臨落車才發現安全帶扣壞了解不開因而遲到，就要看你老闆會不會出於體諒，從輕發落。

但再好的老闆，始終是你老闆，是真正掌握權力的人；僱主與僱員就算關係再好再融洽，僱員必定是從屬那一個。

幾年前的《上流落水狗》（Triangle of Sadness），用一個荒誕理由，將一班豪華郵輪上的豪客和基層員工置放於荒島，權力關係當堂改變，豪客變廢人，懂得打魚的基層員工則變成島上最重要的強人。

Sam Raimi的《腦細天劫》（Send Help）簡單好多，就只集中交代兩個人：一個是新上任的年輕總裁Bradley，接管由Daddy一手創辦的公司；另一個，Linda，工作能力極高的優秀員工，專責Planning & Strategy部門，上一任老闆（亦即年輕總裁Daddy）應承過她，將來會升她做副總裁。

結果，年輕總裁Bradley另有副總裁心水人選，並且由頭到腳（是真的有頭到腳）都看不起Linda。

出Trip去泰國期間，發生嚴重意外，只有Bradley和Linda大難不死，流落荒島——Linda，深諳野外求生術，成為此時此地唯一有用的人；Bradley？廢人，腳部受了重傷的廢人。

權力關係，瞬間逆轉。

二人由僱主與僱員，變成同是天涯淪落人，日對夜對，漸漸了解，漸漸放低矛盾，原來各自有本身一段不堪過去，而不堪的過去又鑄成今日的自己。

但這始終是一齣由Sam Raimi拍的戲——世人大概只知道他拍過三集《蜘蛛俠》（Spider-Man）和《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），而未必知道他其實是拍既恐怖又核突好笑的《The Evil Dead》（屍變）起家，堪稱恐怖片大宗師，所以，這一齣《腦細天劫》並不是天涯淪落心知式溫情故事，而注定是一齣真真正正有血有肉的求生電影。

沒有100%的好人／壞人。人為了求生，好事壞事癲狂事，一律照做。唯一不能做的事：如果不幸佩戴了一條解不開的巴士安全帶，切勿剪斷。

《腦細天劫》

上映日期：2026 年 1 月 29 日