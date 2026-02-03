新年護膚之選：Byredo 馬年系列香氛、THE WHOO及Aesop新春禮盒，新年綻放自信光芒！

今年的情人節與新春前後相織而來，正是為自己與摯愛送上美好心意的最佳時刻。從蘊藏節慶喜悅的限量香氛，到象徵愛與暖意的護膚珍品，每一份禮物都承載著細膩情感與品味姿態。無論是以煥然一新的美肌迎接新歲，或希望以浪漫氣息延續愛意，以下禮品指南為您精選多個低調奢雅之選，讓節日的祝福與愛意在柔光與香氣之間綻放。

BYREDO 2026 馬年系列 - 駿影歸途

今個農曆新年，Byredo 以「駿影歸途」馬年系列揭開節慶篇章，將歸家的情感與感官記憶交織成詩。靈感源自駿馬奔馳的生命律動，系列以香氣為旅程主軸——經典香氛 Rose of No Man’s Land 帶來守護與溫柔的氣息，Desert Dawn 以曙光般的氣韻開啟嶄新旅途，而 Night Veils 的深邃氣息則在夜幕中尋得內在平靜。家居系列中，Tree House 與 Bibliothèque 香氛蠟燭為節日注入溫暖與思念。限量包裝以達拉木馬為靈感，赤紅與青綠相映成趣，將北歐工藝美學融入新年吉慶意象。伴隨新推陶瓷掛飾、利是封與旅行收納袋，「駿影歸途」以香氣凝聚思念，邀人從氣息之間尋回心之歸處。

查詢：BYREDO

THE WHOO 韓系殿堂級新春護膚之選

韓系護膚殿堂品牌 THE WHOO 今個新春傾注匠心呈獻兩款極致修護之選。全新推出的 津率享 紅山蔘抗皺滋養精華 蘊含專利紅山蔘視黃醇複合物與九種植物精華油，糅合出雙層水分屏障配方，深層滋養同時平衡水油，改善肌膚皺紋與鬆弛，締造緊緻亮澤的肌膚狀態。精華配方亦採用真空乳化專利技術及納米視黃醇膠囊，比純視黃醇更穩定且滲透力更強，令肌膚保持彈性、飽滿與明亮光采。新春限定的津率享紅山蔘抗皺滋養精華套裝，更備齊系列精華、爽膚液、乳液及面霜，是新一年開啟美肌儀式的完美選擇。

同時登場的 秘貼煥能修護精華套裝 則換上時尚新裝，以韓國宮廷靈感揉合玉色、橘色與藍色的吉祥色調，綻放低調奢華的節慶氣息。套裝內皇牌秘貼煥能修護精華蘊含 10% 高濃度專利 NAD Power24，能於一夜間完成八重修復，強化肌膚屏障並激活年輕能量，日夜持續守護肌膚光澤與健康。無論是煥新自我還是送給摯愛，THE WHOO 奢華護膚系列都以深厚宮廷養膚智慧與力量，讓您於新年綻放自信光芒。

查詢：The Whoo

Aesop 天生一對：煥膚二重奏套裝

本年度農曆新年企劃，品牌特別與上海藝術家潘微共同創作，潘微以金色流動墨韻，捕捉「馬」的節奏及神采，展現書法當中力量與優雅的微妙相遇。

為了讓各位在新年展現煥采新氣息，天生一對：煥膚二重奏套裝包括兩款向來大受忠實用家歡迎的大熱護膚產品：純淨無瑕調理液及澄瑩面部精華素，純淨無瑕調理液具溫和煥膚及調理滋潤功效，有效改善膚質，蘊含豐富維他命的澄瑩面部精華素則提供輕盈的補水滋養，有效修護、平衡肌膚，兩者配搭使用，定能締造光澤煥亮的健康肌膚。

而天生一對：煥膚二重奏套裝亦以以回收紙漿設計禮盒優雅呈現，印有書法藝術家潘微的筆觸作品；產品用畢後，像抽屜的禮盒亦可作為梳妝枱上收納或珍藏小物的理想之所。

查詢：Aesop