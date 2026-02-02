歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
Running Core 跑步穿搭術：設計+性能兼具跑鞋推薦，馬拉松新手也能輕鬆起步！
Trending Items

Running Core 跑步穿搭術：設計+性能兼具跑鞋推薦，馬拉松新手也能輕鬆起步！

先行入手
Onki Chan
先行入手

　　隨著 2026 年渣打馬拉松的圓滿落幕，香港人對跑步的熱度並未隨之冷卻，反而愈演愈烈，他們的目光早已越過本地賽事，鎖定在即將到來的 3 月盛事 — 世界馬拉松大滿貫首站東京馬拉松外，還有首爾馬拉松及名古屋女子馬拉松。大家在維多利亞公園或海濱長廊，隨處可見積極備戰的跑手身影。

 

　　根據韓國時尚平台 MUSINSA 的最新趨勢報告，「Running Core」已穩坐年度時尚關鍵詞，印證了跑步早已超越了單純的運動競技，更演變成一種展現個人品味的生活態度。對於熱愛時尚的跑友而言，馬拉松賽道無疑是一場長達 42.195 公里的流動時裝騷，考驗跑手們機能與風格之間取得完美平衡。

 

　　現代跑者的穿搭哲學絕不止於雙腳，穿著一套兼具設計感與舒適度的裝束，湧現的不僅是戰鬥力，還有由內而外的自信。筆者大推來自紐約的運動時尚品牌 District Vision，品牌擅長運用極輕薄的意大利快乾面料與無縫壓縮技術，色彩上多採用大地色系或半透明 TPU 材質，設計風格極簡且充滿前衛感，當中必選高排汗性能的快乾 T 恤及高彈性壓縮緊身褲。除了能提供絕佳的肌肉支撐外，還有設計美感滿載。 

 

Running Core 跑步穿搭術：設計+性能兼具跑鞋推薦，馬拉松新手也能輕鬆起步！

District Vision DV + 66N Running Balaclava Top USD 160 
Source/  District Vision

 

Running Core 跑步穿搭術：設計+性能兼具跑鞋推薦，馬拉松新手也能輕鬆起步！

District Vision 2in Mesh Race Shorts USD65 
Source/  District Vision

 

Running Core 跑步穿搭術：設計+性能兼具跑鞋推薦，馬拉松新手也能輕鬆起步！

District Vision 2in Split Shorts USD80
Source/  District Vision

 

　　對於初學者來說，跑鞋作為跑者的靈魂伴侶，其重要性不言而喻。裝備的選擇直接決定了比賽體驗的品質：是享受腎上腺素帶來的愉悅，還是忍受磨腳與痠痛的折磨？在眾多鞋款中，Brooks Glycerin GTS 22 被譽為長距離作戰的定心跑鞋，搭載雙重緩震系統技術，能有效校正步態並減緩膝蓋衝擊，特別是其寬敞的鞋頭空間，充分考慮到了長跑後段腳趾因充血腫脹的需求。

 

Running Core 跑步穿搭術：設計+性能兼具跑鞋推薦，馬拉松新手也能輕鬆起步！

Brooks Glycerin GTS 22 USD165 
Source/  Brooks 

 

　　進化版的Hoka Clifton 10 則以厚底緩震加超輕量EVA 中底，降低了鞋身重量，深受追求如履雲端的輕盈感的跑手喜愛。此外，經典鬆餅外底設計與高透氣網布鞋面的全方位鞋款Nike Pegasus 41，絕對是入門級熱選。另外跑界潮流焦點的On，就有針對馬拉松選手設計的 Cloudmonster Hyper，透過雙層泡棉科技將回彈力推向極致，超細纖維鞋面不僅包覆性極佳。On的跑步裝備，在功能以外，簡約色調與俐落線條設計極為時尚。

 

Running Core 跑步穿搭術：設計+性能兼具跑鞋推薦，馬拉松新手也能輕鬆起步！

Running Core 跑步穿搭術：設計+性能兼具跑鞋推薦，馬拉松新手也能輕鬆起步！

On  Cloudmonster Hyper HK$1,990 
Source/  On

 

Running Core 跑步穿搭術：設計+性能兼具跑鞋推薦，馬拉松新手也能輕鬆起步！

On Cloudboom Strike HK$2,390
Source/ On  

 

Running Core 跑步穿搭術：設計+性能兼具跑鞋推薦，馬拉松新手也能輕鬆起步！

On Race Crop HK$950
Source/ On 

 

Running Core 跑步穿搭術：設計+性能兼具跑鞋推薦，馬拉松新手也能輕鬆起步！

Nike Pegasus 41  
Source/  Nike

 

Running Core 跑步穿搭術：設計+性能兼具跑鞋推薦，馬拉松新手也能輕鬆起步！

Hoka Clifton 10
Source/  Hoka

 

查詢：District VisionBROOKSHokaNikeOn

 

Tags:#Shopping Guide#Fashion#Trending Items#潮流#馬拉松#跑步#跑步衣著#跑鞋#DistrictVision#BROOKS#On#Nike#Hoka#2026#RunningCore
Add a comment ...Add a comment ...
2026馬年銀包顏色密碼！10+新款推介：CHANEL、Dior土色系大熱、PRADA金銀聚財、CELINE藍調之選
更多先行入手文章
2026馬年銀包顏色密碼！10+新款推介：CHANEL、Dior土色系大熱、PRADA金銀聚財、CELINE藍調之選
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處