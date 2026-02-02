Running Core 跑步穿搭術：設計+性能兼具跑鞋推薦，馬拉松新手也能輕鬆起步！

隨著 2026 年渣打馬拉松的圓滿落幕，香港人對跑步的熱度並未隨之冷卻，反而愈演愈烈，他們的目光早已越過本地賽事，鎖定在即將到來的 3 月盛事 — 世界馬拉松大滿貫首站東京馬拉松外，還有首爾馬拉松及名古屋女子馬拉松。大家在維多利亞公園或海濱長廊，隨處可見積極備戰的跑手身影。

根據韓國時尚平台 MUSINSA 的最新趨勢報告，「Running Core」已穩坐年度時尚關鍵詞，印證了跑步早已超越了單純的運動競技，更演變成一種展現個人品味的生活態度。對於熱愛時尚的跑友而言，馬拉松賽道無疑是一場長達 42.195 公里的流動時裝騷，考驗跑手們機能與風格之間取得完美平衡。

現代跑者的穿搭哲學絕不止於雙腳，穿著一套兼具設計感與舒適度的裝束，湧現的不僅是戰鬥力，還有由內而外的自信。筆者大推來自紐約的運動時尚品牌 District Vision，品牌擅長運用極輕薄的意大利快乾面料與無縫壓縮技術，色彩上多採用大地色系或半透明 TPU 材質，設計風格極簡且充滿前衛感，當中必選高排汗性能的快乾 T 恤及高彈性壓縮緊身褲。除了能提供絕佳的肌肉支撐外，還有設計美感滿載。

對於初學者來說，跑鞋作為跑者的靈魂伴侶，其重要性不言而喻。裝備的選擇直接決定了比賽體驗的品質：是享受腎上腺素帶來的愉悅，還是忍受磨腳與痠痛的折磨？在眾多鞋款中，Brooks Glycerin GTS 22 被譽為長距離作戰的定心跑鞋，搭載雙重緩震系統技術，能有效校正步態並減緩膝蓋衝擊，特別是其寬敞的鞋頭空間，充分考慮到了長跑後段腳趾因充血腫脹的需求。

進化版的Hoka Clifton 10 則以厚底緩震加超輕量EVA 中底，降低了鞋身重量，深受追求如履雲端的輕盈感的跑手喜愛。此外，經典鬆餅外底設計與高透氣網布鞋面的全方位鞋款Nike Pegasus 41，絕對是入門級熱選。另外跑界潮流焦點的On，就有針對馬拉松選手設計的 Cloudmonster Hyper，透過雙層泡棉科技將回彈力推向極致，超細纖維鞋面不僅包覆性極佳。On的跑步裝備，在功能以外，簡約色調與俐落線條設計極為時尚。

