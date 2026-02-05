情人節2026｜從維港夜景到米芝蓮星光：一星歐陸菜、國際名廚主理、經典扒房，慶祝華麗浪漫之夜！

來到二月，浪漫氣息瀰漫全城，無論是一抹燭光、一杯香檳，還是精心料理，皆足以成就一場難忘的浪漫晚宴。新地標The Henderson的Akira Back、米芝蓮一星 Arcane，及坐擁維港夜景的 Morton’s The Steakhouse，以精緻美饌與細膩氛圍，揭開浪漫醉人愛情序章。

The Henderson Akira Back：首度一晚限定情人節盛宴

中環新地標 The Henderson 內，由國際名廚 Akira Back 主理的同名餐廳，將於 2 月 14 日首度呈獻一晚限定情人節盛宴，將日、韓、美式風格交織成創意美饌，以「探索與連結」為靈感，演繹五道分享佳餚。從紅菜頭熟成油甘魚薄餅、以韓式辣醬拌生魚片揭開序幕，到細膩象拔蚌刺身配海膽、魚子醬、黑松露油的層層驚喜，再以日本紅鯔魚與濃郁蝦油交融的鮮味續寫動人篇章，每一道均以時令食材與巧思鎔鑄情意。

壓軸主菜 Surf & Turf 燒烤拼盤集結和牛西冷、黑豚肩肉與珍寶虎蝦的奢華陣容，香氣縈繞間盡顯佳節華麗氣勢。甜品 AB 朱古力千層酥則以櫻花煎茶啫喱與伯爵茶雪糕平衡濃香，為浪漫之夜劃上完美句號。

Akira Back 情人節菜單已包括兩杯玫瑰氣泡酒，兩位價格為港幣 2,888 元，另設加一服務費。

Akira Back

地址：香港中環美利道2號The Henderson 5樓

訂座：https://sevn.ly/xQx5N2VL

Arcane：以星級藝術餐饗詮釋愛的溫度

今年情人節，米芝蓮一星餐廳 Arcane的名廚 Shane Osborn 與團隊以匠心料理譜出味覺戀曲。嚐味餐單由帝王蟹撻揭開序幕，蟹肉的鮮甜與牛油果的柔滑交織成細膩層次；日本番茄配菲達芝士慕斯清新怡人，伴隨發酵辣椒與脆米香展現俏皮對比；北海道帶子刺身襯上奧西特拉魚子醬與柑橘醬汁，平衡清爽與奢華的風味。

主菜部分則延續 Arcane 風格的低調奢華——炒意式薯糰以紹興濃湯汁收味，揉合羊肚菌與黑松露的香氣層層遞進；香煎澳洲和牛臀蓋肉油花細膩、肉質嫩滑，配以香芋千層酥與四季豆，輕盈而不失深度。甜品紅菜頭撻與洛神花雪葩為餐單畫上浪漫句號，微酸果香與柔滑 Mascarpone 交融，讓甜蜜愉悅延伸至夜色。





Arcane 情人節嚐味餐單定價為每位港幣1,688元；另設餐酒搭配選項，三杯配搭為港幣588元，五杯配搭為港幣888元。

Arcane

地址：中環安蘭街 18 號 3 樓

訂座：www.sevenrooms.com/reservations/arcanehk/

Morton’s The Steakhouse：維港夜景下舉杯共慶浪漫

坐擁維港醉人夜景的 Morton’s The Steakhouse 以華麗氣派點亮二月愛意，推出期間限定三道菜情人節晚餐，以經典牛扒與海鮮盛宴為主調，為戀人締造難忘晚上。前菜選擇多樣，包括香氣四溢的龍蝦湯、西班牙黑毛豬火腿山羊芝士沙律或香煎鵝肝配蘋果醬；共享莫爾頓海鮮拼盤更添節日儀式感。

主菜可細味 28 安士帶骨西冷牛扒或 16 安士肉眼牛扒的豐厚肉香，亦可選香烤羊扒配芥末紅酒汁，滿載濃郁層次。海鮮愛好者不容錯過焗原隻波士頓龍蝦或法式帶子配龍蝦魚子醬，嫩滑鮮美。配菜如芝士松露炸薯條及黑松露龍蝦焗芝士通粉，盡是令人沉醉的奢華滋味。甜點白朱古力紅莓芝士餅以浪漫香氣收尾，伴香檳或限定雞尾酒 Love Bird，於維港夜色中舉杯共慶浪漫。

情人節菜單由2 月 6 至 15 日供應，價錢為每位港幣$1,788，另加10%服務費。每位客人隨套餐可獲一杯香檳、葡萄酒或情人節限定雞尾酒 Love Bird。

Morton’s The Steakhouse

地址：九龍彌敦道20號喜來登酒店四樓

訂座：www.mortons.com/hongkong/