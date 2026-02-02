歡迎回來

當真心遇上遊戲：網上情緣為何總是成為別人的免費餐？
Love Philosophy

當真心遇上遊戲：網上情緣為何總是成為別人的免費餐？

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　愛情這東西，除了依靠緣分，還要懂得分辨，因為男女的吸引有兩種：一種是雙方可以聊天交心，是精神上的吸引；另外是原始性衝動，是慾望上的吸引。

 

　　「我上個月去咗個朋友嘅婚禮，佢真係好彩。」她說：「佢哋喺網上識嘅，之後拍拖，而家仲結埋婚。」

 

　　「你指嘅好彩係……」我問。

 

　　「聽過嘅網上情緣，唔係騙財就係騙色，『東張西望』都講唔少啦！佢兩個可以由網上認識到最後結埋婚，真係異數。而家好多男人喺網上識女仔，只係想搵著數，即使唔係呃錢，都只係想同你上床食免費餐，對感情根本唔認真，真係信唔過。」她跟我分享對網上交友的看法。

 

　　她對網上情緣的理解和批判，除基於電視節目報導，原來也源於自身經驗：「我都畀兩個男人呃過」。

 

　　自從年半前跟前度分手，她開始活躍於交友Apps，曾經先後跟兩位有好感的男士約見面。她描述的兩段「網上情緣」，似乎有些共通處：她喜歡的男人都是健談幽默懂得搞氣氛、兩人見面不久還沒很深認識就上床、上床後男人開始跟她疏遠或失聯。

 

　　「因為覺得佢哋幾好、想發展，先至會見面，點知佢哋只係想搵著數。」她慨歎自己兩次都遇上渣男。

 

　　感情關係最令人受傷的不是不愛，而是一個人認真地全程投入，另一個卻拿認真當遊戲。當你以為那些是被關心及被照顧的舉動，是他對愛情的回應，原來只是他嘴巴無聊的娛樂時間和搵食技倆。當你幻想雙方成為戀人，他卻從沒想過跟你有未來，甚至連「雙方現在是甚麼關係」都沒考慮過。

 

　　單方面有感覺不足以承托一段感情，不是每次肌膚接觸都等於深情，每次性行為都不一定叫親密；當對方從來沒想過交出他的心，而你又太快交出身體，獵人狩獵成功，目的達到後，當然會離場。

 

　　用微波爐「叮」食物，大部分人都是務求短時間內將食物放入口填飽肚子，從來不會期望三分鐘會烹調出美食佳餚。

 

　　愛得太快，會讓自己傷得更快。慢工出細貨，在感情世界，同樣適用。

 

