開箱 Clé de Peau Beauté 2026情人節限定美妝！奢華鑽光氣墊粉底、柔亮唇膏新色，加分的浪漫之選！

來自日本的高端護膚與美妝品牌 Clé de Peau Beauté，今年情人節特別推出珍藏版 Butterfly Kisses 限定系列，共三款彩妝，以蝴蝶為靈感，演繹愛情化蝶的浪漫寓意。情人節前夕，DIVA率先為大家開箱，一同探索蝴蝶翩翩起舞所傳遞的愛意，看看能否增加脫單機會！

Clé de Peau Beauté首度與法國藝術家Giselle Balosso-Bardin合作，以層疊剪紙工藝創作蝴蝶系列，不論是包裝還是產品設計，都洋溢著蝴蝶翩翩起舞的足跡，將愛與美的寓意融入其中。系列以品牌經典色調為主軸，展現優雅與奢華。對女生而言，包裝可算昰吸睛！男生選作情人節禮物，更是加分的浪漫之選！

首先開箱的是鑽光水凝瑰漾氣墊粉底，相比去年的設計，今年的包裝更令編者心動——蝴蝶與金色葉片交織成愛心花圈，令粉底盒增添一份優雅氣息。氣墊粉底主打水潤與保濕功效，輕輕拍打於面部，即可做到柔滑貼服的妝感！編者雖然屬於乾肌，但上妝後妝感貼服，沒有「卡粉不上妝」的困擾，輕鬆打造如櫻花妹的水潤光澤肌膚。不過若讀者追求更高的遮瑕度，仍建議搭配遮瑕膏一同使用，效果更佳！整體而言，在滋潤度與保濕力上表現突出，特別適合乾燥的冬日使用！

另一重點就是柔亮唇膏，分別推出 #5 與 #111 色號。兩款唇膏同樣主打滋潤為主，為雙唇打造保濕效果之餘，顏色亦十分顯色，令約會時的你更添一份成熟感！唇膏上妝後延展性也很好，不會卡在唇紋上，更值得一提是 Clé de Peau Beauté 唇膏形狀的設計，特別貼合唇部曲線，使上妝更精準，輕鬆打造完美唇形。

查詢／購買 (https://www.cledepeau-beaute.com.hk/ )