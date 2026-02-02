歡迎回來

Marimekko 期間限定「Carry the Joy」展覽：回顧75年印花史，把快樂裝進 Tote Bag！
Fashion News
Artcation

Marimekko 期間限定「Carry the Joy」展覽：回顧75年印花史，把快樂裝進 Tote Bag！

TEXT:Christy YiuPHOTO:Marimekko

　　走進 Marimekko 的世界，總會被滿滿的色彩和印花包圍。這個來自芬蘭的設計品牌，在今年迎來 75 周年之際，特別以「Art of Printmaking」為主題，舉辦 「Carry the Joy: My Favourite Archive Tote Exhibition」，讓大家可以近距離欣賞品牌多年來的經典 tote bag 設計。

 

Marimekko 期間限定「Carry the Joy 」展覽：回顧75年印花史，把快樂裝進 Tote Bag！

 

　　對很多人來說，一個大而能裝tote bag 是日常必備的單品，輕便又百搭。但在 Marimekko 的手裡，tote bag上的印花，承載了不少故事。Marimekko 一直以紡織印刷工藝為傲，從 1951 年到今天，已經創作超過 3,500 款印花設計。正如創意總監 Rebekka Bay 所說：「印刷藝術是 Marimekko 的靈魂所在。」這份精神，讓品牌在時尚界始終保持獨特。

 

Marimekko 期間限定「Carry the Joy 」展覽：回顧75年印花史，把快樂裝進 Tote Bag！

 

　　展覽精選了多款 archive tote bag，從經典的 Unikko 花卉印花，到幾何感十足的 Keidas，每一款都代表著不同年代的設計精神。展覽的亮點之一，是由 Marimekko 家居產品與印花設計總監 Minna Kemell-Kutvonen 親自挑選的作品，由她帶路，讓觀者能更深入了解每款 tote bag 背後的靈感來源。

 

Marimekko 期間限定「Carry the Joy 」展覽：回顧75年印花史，把快樂裝進 Tote Bag！

為了慶祝 75 周年，Marimekko 特別推出亞洲限量版Vankka Anniversary tote bag，實用又有收藏價值。

 

　　「Carry the Joy」這個展覽名字，說得很貼切。Marimekko 的印花設計，總是帶著樂觀和自由的氛圍。透過 tote bag，這份喜悅可以真正「帶走」，融入每個人的日常。走進展覽，看的不只是設計，而是感受一種生活態度：在平凡的日子裡，也能用色彩和印花，為自己加一點快樂。

 

Marimekko 期間限定「Carry the Joy 」展覽：回顧75年印花史，把快樂裝進 Tote Bag！

Marimekko 期間限定「Carry the Joy 」展覽：回顧75年印花史，把快樂裝進 Tote Bag！

 

Marimekko「Carry the Joy: My Favourite Archive Tote Exhibition」

日期：即日至2月28日

地址：銅鑼灣禮頓道46號2樓

 

Tags:#Marimekko#Unikko#芬蘭#花花Tote bag#Tote bag#Artcation、Insider
