開箱 Clarins 全新賦活精華粉底液：抗老、透亮、美肌！2：1黃金比例養膚超有感

精華粉底絕對是近年美妝品的關鍵字，從最初的貴婦級數定位到最近人手一支，看來主打養膚，已是粉底的標準入場券。Clarins的賦活雙精華向來是品牌皇牌，來到2026年，Clarins就把雙精華科技再升級，推出全新的賦活精華粉底液（Double Serum Foundation），名乎其實地上妝同時護膚。

和賦活雙精華一樣，粉底液瓶身採用玻璃材質，拿在手裡甚有重量，金色瓶蓋添上一點奢華感，低調而不張揚。粉底的粉底液配方採用嶄新獨家A.U.R.A.光感科技，蘊含可提升光澤的成分和微晶粒，即時透亮美肌；而精華配方則含有穩定的木瓜酵素，具有磨砂作用，溫和促進肌膚更新，宛如新生般綻放自然光澤。

泵頭設計乾淨俐落，按一次剛好全臉用量。不過要新品第一泵有機會粉底與精華比例有異，建議第二泵才正式上面使用。

擠在手背上，可見精華與粉底為約2:1的比例，先用指尖把兩者混和，推開後質感如乳液般柔滑，水潤輕盈卻不失遮瑕度。這次編者試用的為L2C 色號的冷調基底，上面妝感自然，遮瑕力屬於中至高，足以應付日常泛紅，精華質感亦是對乾肌或混合偏乾肌友好。如果是油肌，可能需要定妝粉來維持清爽。

實試當日天氣濕度偏高，這款粉底液的表現算是亮眼。早上出門到下午，妝容依然完整，只題T字位有稍微出油。對一款偏滋潤型的粉底液來說，這樣的持妝力已經很有誠意。加上Clarins 把雙精華的概念放進粉底液裡，加入抗老精華。卸妝後肌膚沒有乾燥或緊繃感，反而柔潤舒適。雖然不能期待粉底液取代完整護膚，但它確實讓日常上妝多了一份安心感。

