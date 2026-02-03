果酸可深層清潔兼改善粗糙暗沉？居家＋美容院搭配：3大果酸護膚注意事項

說起「果酸」，很多人聞之色變，怕會刺激泛紅。事實上，果酸家族龐大，各自具有不同的溫和度和效用。在我心目中，果酸是調理膚質的「黃金選擇」，只要懂得挑選合適的果酸，加上居家及美容院的療程互相搭配，即可改善粗糙暗沉，讓肌膚回復透亮細滑。

要學懂挑選果酸，先要了解果酸家族成員的特性。經典家族成員有「AHA甘醇酸」及「BHA水楊酸」，AHA能直接改善暗沉粗糙，BHA可深層清潔毛孔，不過兩者刺激性偏中，若新手和敏感肌直接使用會容易泛紅。升級家族成員有溫和煥膚能手「LHA辛酰水楊酸」及「PHA聚羥基酸」，搭配常見的A醇。LHA作為水楊酸升級版，保留深層清潔優勢之餘，由於滲透更慢，令刺激性大減，更能軟化角質；PHA是第三代果酸，分子量較大，僅會停留在角質表層，幾乎無刺激。

成分 溶解性 作用層次 功效 刺激性 AHA （甘醇酸） 水溶性 角質層淺層 代謝老廢角質、改善暗沉粗糙 中 BHA （水楊酸） 脂溶性 角質層+毛孔深處 清潔毛孔、改善黑頭閉口痘痘 中偏高 PHA （乳糖酸） 水溶性 角質層表層 溫和煥膚、保濕鎖水 極低 LHA （辛酰水楊酸 脂溶性 角質層+淺層毛孔 溫和清潔毛孔、軟化角質 低 A醇 （視黃醇） 脂溶性 角質層+真皮層淺層 抗老淡紋、促膠原、調理毛孔 中偏高

為了讓果酸護膚達到最佳效果，我建議採用居家與美容院療程搭配，當中有幾個要點需要留意。

居家保養要由低濃度及低頻率建立耐受性，新手每周1至2次局部使用，無不適再遞增。AHA、PHA、LHA日夜皆可使用。BHA與A醇建議在夜間使用，果酸和A醇則需隔天交替。提提大家，保濕不能偷懶，玻尿酸及分子釘（神經醯胺）能強化屏障，防曬更絕對是必須，否則容易反黑。

到美容院進行療程前，記得要先穩定膚質。療程前1至2周，停用磨砂膏、高濃度VC、A醇等刺激性產品，僅用溫和保養及低濃度酸。療程後3至7天停用所有酸類，只用溫和潔面與修護保濕產品，同時嚴格做好防曬；恢復後逐步回復在家使用低濃度酸。療程建議4至6周一次，切忌過密。

選擇果酸療程時要留意自己的膚質，再針對性挑選。健康油痘肌及混油肌推薦居家以BHA調理，搭配AHA美容院療程；乾性肌可選保濕度更高的AHA乳酸，搭配PHA加強保濕力；初老肌可試AHA甘醇酸+A醇居家搭配，實現煥膚抗老。對於敏感肌、乾敏肌、薄皮，我的心水推介是居家與美容院療程均使用刺激性極低的PHA，能有效改善輕微粗糙、淺層閉口、膚色不均的問題，同時不會過度代謝角質。若有輕微閉口可局部點塗LHA，緊記千萬別碰高濃度AHA、BHA與A醇，以免引起不適。

很多人對居家及美容院療程搭配抱有疑問：既然在家使用低濃度酸已見效果，為何要再到美容院進行煥膚療程？我的答案是，居家保養是日常維持，美容院療程是集中改善，兩者配合更會相得益彰。只要採用適當方式，發揮果酸的效用，做好保濕防曬，肌膚自然慢慢變得細緻透亮。