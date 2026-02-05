歡迎回來

檸檬+橄欖油！IVE張員瑛愛用的Oil Shot美容法，為何成為養生新潮流？
Skincare
Body Care & Hair
Keep Fit

檸檬+橄欖油！IVE張員瑛愛用的Oil Shot美容法，為何成為養生新潮流？

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　韓國女團IVE成員張員瑛早前在她的Vlog中提到的「檸檬汁橄欖油美容法」，每天起床喝一小包檸檬汁橄欖油，有助從內部促進排毒、滋潤腸道、抗氧化，讓皮膚變得有光澤及彈性。張員瑛介紹後，不少韓國品牌也推出同口味的檸檬橄欖油即飲包，令美容界掀起了一股熱潮。

 

 

　　這款「橄欖油 + 檸檬汁」的重點在於比例，最流行的比例是65%橄欖油加35%檸檬汁，或者最簡單一比一的比例，即1湯匙橄欖油混合半個檸檬汁。除了空腹直接飲用外，還可以當作沙律醬汁或者配搭麵包做早餐。

 

 

 

　　這個檸檬汁橄欖油飲又稱為Olle Shot「올레샷」，這個方法源自歐美荷里活明星的習慣，後來紅到韓國，連張娜拉、尹恩惠、柳演錫等藝人都推介。不過，這個養生方法有甚麼需要注意的地方，又是不是所有人都適合飲用呢？

 

橄欖油：抗炎潤腸

 

　　橄欖油含單不飽和脂肪酸、維他命E、橄欖多酚，有助抗氧化、抗發炎、潤滑腸道、刺激膽汁分泌，改善便秘等。挑選橄欖油時，建議選用特級初榨或有機橄欖油，多酚含量較普通橄欖油高。

 

　　不過由於橄欖油熱量高，建議每天攝取1-2湯匙（15-30ml）就足夠了，而患有膽結石、胃酸過多、胃潰瘍、腸胃敏感人士則不建議服用。有任何問題都應該先諮詢醫生或營養師意見。

 

　　如果為了腸道健康或改善便秘，短期可以使用橄欖油來改善便秘問題，但想從根本解決則要多喝水，食用高纖蔬果，多運動等方法，橄欖油只是輔助，不是萬靈丹。

 

檸檬汁：去水腫有感！

 

　　檸檬汁含天然維他命C、檸檬酸、鉀、黃酮類、多酚等，有助抗氧化、延緩老化、增強抵抗力、去水腫等功效。每天可以飲用半個到一個檸檬汁，大約15–30ml，如果腸胃敏感人士則不建議空腹飲用，可以用暖水稀釋或飲後服用。

 

Tags:#檸檬#橄欖油#IVE#張員瑛#Oil Shot#美容法#養生#去水腫#Keep Fit#瘦身
