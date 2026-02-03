中環全新北京過江龍地中海餐廳！星級主廚玩味香料：炭烤黑毛豬架骨排、生牛肉他他配油封蛋黃

地中海飲食因為著重輕盈、健康、新鮮，多年評為「全球最佳飲食法」，在香港早期，地中海菜沒有獨立分類，或許部分菜式歸入歐陸菜、意大利菜或西班牙菜系中。到了現在，還是徘徊於廣義和狹意當中。要嚴格定義，不如講究口味。香港已有不少地中海料理餐廳，最新的一間，是北京過江龍——Migas。

踏入餐廳，像進入虛擬世界場景一樣，更有人形容露天酒吧猶如超級瑪利歐的遊戲世界。Migas整體設計由Pichiglas Studio創辦人Alfonso de la Fuente操刀，以濃厚西班牙風格塑造色彩鮮明的地中海幻想世界，結合天然材質、流暢線條，以及如夕陽般溫暖的光影效果。場內設有開揚舒適的用餐區、巴塞隆拿風格的香艾酒酒吧、戶外露台、用作即場烹調示範的實驗性廚房，以及隨晝夜轉換氛圍的沉浸式音樂酒廊。

Migas為餐廳、酒吧及音樂酒廊於一身的三合一餐飲空間，廚房團隊由集團的餐飲總監Jarrod Verbiak帶頭，他有超過二十年的國際經驗，腦袋裡裝滿各種地中海靈感，從早上的清爽小食一路玩到晚上的分享大菜，菜單就是這樣自然串起來的。香港這邊則有主廚李少峰坐鎮，他之前曾於L’Atelier de Joël Robuchon、8½ Otto e Mezzo Bombana跟Estro這些大牌餐廳掌勺，對香港人口味已純熟掌握。兩個人一搭檔，菜單就變成一張超豐盛的地中海市集餐桌。

香港人與北京人對地中海菜的認知不同、口味也各異，香港的餐牌可說是全新打造。簡單來說，為南方口味多加了辛辣的香料。細緻來說，配搭、層次和細膩度，真要來親身品嚐感受。雖然餐牌上的菜式不一樣，但香港與北京廚房同樣跟著傳統市集的節奏在走，每天一早新鮮蔬果、好肉好海鮮一到貨，廚師們就即時靈活調整菜式，當天用什麼最好就做什麼。品牌最堅持的就是手工活兒，從香腸、醬汁到各種醃料，全都在店裡每天新鮮做，不假手他人。這樣做出來的菜單，以食材本身為主角，混搭西班牙、法國、黎凡特、北非的風味，在樸實的家常味跟現代的手法之間，找到一個超舒服的平衡點——吃起來不花俏，卻層次分明。

點了雞尾酒的話，前菜必點橄欖鯷魚串。這是一道向西班牙酒吧文化致敬的經典 Pintxo，每一串均由精心挑選的食材組成：鹹香的青橄欖、酸辣爽脆的 Piparra 辣椒、口感柔嫩的八爪魚，以及帶明亮酸度的白鯷魚。風味直接而鮮明，鹹、酸、鮮在口中依次展開，節奏明快，極具開胃效果，特別適合配搭一杯甜苦平衡的甜苦艾酒（Vermouth）。

另外，地中海經典Hummus，在Migas於傳統上微微加上新意。Chickpeas & Pumpkin Hummus鷹嘴豆茸上加了南瓜籽、石榴籽和奧勒岡，賣相討喜。鷹嘴豆的綿密與南瓜的自然甜香，加上石榴籽和奧勒岡，更加清新。另外，Chicken Liver Mousse將邪惡油膩的料理變成香口而不膩，雞肝醬上點綴了酸瓜，與油脂很夾，酸香與鮮腴相互平衡。

這道生牛肉他他配油封蛋黃是Migas對經典法式生牛肉他他的自家演繹，用優質牛肉手工切粒，保留了肉本身的嫩度和純淨風味，只加全粒第戎芥末、紅蔥頭、酸黃瓜和酸豆輕輕調味——酸香剛好平衡，不會蓋過牛肉的鮮味。上面放一顆油封蛋黃（poached或confit風格），切開時蛋黃緩緩流出，帶來柔滑濃郁的口感，把所有元素自然融合在一起。最喜歡，是餐廳以自家製的薯片配他他，真要小心不知不覺便把薯片吃光。

來到主菜，很欣賞Migas烹調的伊比利亞黑毛豬架骨排Bone-In Iberian Pork Chop。豬架骨排以Josper爐烤製，面層充滿炭香，肉質粉嫩多汁，帶著西班牙伊比利亞豬特有的堅果香和油花融化感。配上Paprika-Chive Butter後，中和油脂豐膩感，也帶出豬肉中的甜鮮。而最喜歡，還有脆口的黑毛火腿條，增加鹹香和脆口，大大提升烤肉的層次。

牛魔王的話，也不要錯過摩洛哥香料串燒牛柳。牛柳先用Chermoula醃製經典摩洛哥香料混搭，包括新鮮香草、大蒜、孜然、辣椒粉、檸檬汁和橄欖油，香氣濃郁卻不嗆。串起來後在Josper炭火上輕燒，表面微焦帶炭香，內裡牛柳保持嫩滑多汁，香料層層滲入肉質，吃起來有溫暖的香草與微辣的堆疊感，不會太重口。配菜是藜麥羽衣甘藍沙律，清新脆口帶酸香，幫忙中和肉的濃郁；另一邊是哈里薩辣醬乳酪（harissa yogurt），柔滑質地裹著微辣煙燻風味，讓整體在香料深度與清爽之間找到平衡。

海鮮更是必嚐，煙燻紅椒粉八爪魚串燒。八爪魚先慢煮到柔嫩，再拌上煙燻紅椒粉和橄欖油，串起來後在炭火上輕燒，表面微焦帶炭香和煙燻味，內裡保持彈牙多汁。整體風味溫暖又有深度，煙燻紅椒粉的微辣與炭香讓海鮮味更立體。配兩款醬——番紅花蒜味蛋黃醬和墨魚汁蒜味蛋黃醬，一邊溫和一邊鮮鹹，對比明顯，讓整道菜層次更豐富，不會單調。

這道菜有驚喜，鱈魚猶如浸在忌廉中。但那細滑雪白如忌廉的醬汁，竟然不是忌廉，而是熬煮鱈魚而成的「濃湯」，師傅只加入橄欖油和少量薯茸便做出此效果，實在出色。油份豐富又充滿魚油鮮香的鱈魚，配合鱈魚「濃湯」一起入口，細滑柔軟，鮮香濃淡恰到，將鱈魚原始鮮味提升至更高層次。

很飽了！但也忍不住點選了三款甜品：Stuffed Medjool Dates朱古力外層薄脆、無樸中東紅棗乾加上杏仁Mascarpone芝士和海鹽，只想讓一切在舌上慢慢化開；Tiramisu Affogato Sundae將手指餅、黑朱古力和Espresso分體，但再次合體時，每款食材的層次完美融合，卻又各自散發濃郁個性；最後Grand Marnier Sponge Cake也是美味，海綿蛋糕、Mascarpone慕絲、迷迭香、松仁和金桔，軟棉鬆化，香而不甜膩，還有份地中海的清香。單是甜品，便已令我期待再次回來！

Migas

地址：中環皇后大道中80號H Queen’s 3樓

電話：9210 8868

營業時間：星期一至四 12nn-2pm、6pm-12mn；星期五 12nn-2pm、6pm-1am；星期六 3pm-1am；星期日及公眾假期 休息