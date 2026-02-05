2026馬年開運手袋4選！LOEWE Amazona 經典變奏、Valentino 復古精緻提花、Delvaux 俏皮水桶袋

臨近新年，人人都想要一個充滿生肖寓意的手袋來拜年。今年，各大品牌紛紛推出以馬年為靈感的手袋，DIVA 編輯部特別為大家精選出幾款既時尚又不失典雅的馬年手袋！

玩味十足—Delvaux Pin Mini Bucket

今年Delvaux推出Pin Mini Bucket ，將玩味與時尚感完美融合！手袋的底部靈感來自馬匹的糧食草袋，巧妙呼應馬年生肖，既低調又優雅。短帶設計不僅能襯托冬日厚重衣物，材質更以馬鬃毛編織工藝打造，配襯春日輕盈服飾同樣合拍！更值得一提的是 鈴鐺配飾 ——以小牛皮製作，並加入流蘇元素，為整體造型增添動感。配飾與手袋也為馬年注入一抹俏皮的玩味風格，優雅與趣味並存。

成熟穩重—LOEWE Amazona 31 cropped bag

在 Loewe 手袋之中，Amazona 絕對是最讓小編心動的款式之一！不僅延續了經典造型，側邊更點綴著品牌標誌性的掛鎖，低調卻極具辨識度。手袋以小牛皮為主要材質，並搭配流蘇作為襯托，色彩與配飾的組合更令人聯想到馬匹的毛色，充滿優雅氣息。肩帶設計偏向纖細，即使在冬日穿上厚重外套，也能輕鬆上肩；容量方面亦十分寬敞，日常用品都能輕鬆收納。無論是手提還是肩背，都展現出低調而優雅的氣質，能輕鬆融入各種穿搭風格。

馬年必備—Chloé Spin tote bag

談到馬年，腦海必然聯想到競馬。今年Chloe將競馬元素巧妙融入時尚設計。Spin小號手袋除了推出全新淺金色和杏仁糖色，更有“Chloé” 字⺟與⾺形徽標的鏈條以增加手袋質感。配飾以馬頭、徽章作為配飾焦點，對「馬迷」而言更是不可錯過的亮點！手袋顏色呼應新年節日氛圍，尺寸雖小巧玲瓏，但容量尚可接受。十分適合出席派對，讓你「馬」上派對焦點！

高調復古—Valentino Garavani DeVain Small Shoulder Bag

為迎接新一年的到來，Valentino推出新年限定系列，並以象徵力量與活力的「馬年」為設計主軸。其中，DeVain 單肩手袋採用精緻的提花織物面料打造，袋身中央飾以標誌性的 Valentino Logo，復古氣息濃厚，辨識度極高。雖然手袋尺寸小巧，收納空間不算寬敞，但正好適合新年拜年或外出時隨身攜帶，輕便又不失造型感。搭配冬日造型、春日清新穿搭都十分適合，絕對是一款值得收藏的新年單品。