歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
2026馬年開運手袋4選！LOEWE Amazona 經典變奏、Valentino 復古精緻提花、Delvaux 俏皮水桶袋
Trending Items

2026馬年開運手袋4選！LOEWE Amazona 經典變奏、Valentino 復古精緻提花、Delvaux 俏皮水桶袋

　　臨近新年，人人都想要一個充滿生肖寓意的手袋來拜年。今年，各大品牌紛紛推出以馬年為靈感的手袋，DIVA 編輯部特別為大家精選出幾款既時尚又不失典雅的馬年手袋！

 

玩味十足—Delvaux Pin Mini Bucket

 

2026馬年開運手袋4選！LOEWE Amazona 經典變奏、Valentino 復古精緻提花、Delvaux 俏皮水桶袋

 

　　今年Delvaux推出Pin Mini Bucket ，將玩味與時尚感完美融合！手袋的底部靈感來自馬匹的糧食草袋，巧妙呼應馬年生肖，既低調又優雅。短帶設計不僅能襯托冬日厚重衣物，材質更以馬鬃毛編織工藝打造，配襯春日輕盈服飾同樣合拍！更值得一提的是 鈴鐺配飾 ——以小牛皮製作，並加入流蘇元素，為整體造型增添動感。配飾與手袋也為馬年注入一抹俏皮的玩味風格，優雅與趣味並存。

 

2026馬年開運手袋4選！LOEWE Amazona 經典變奏、Valentino 復古精緻提花、Delvaux 俏皮水桶袋

Delvaux Pin Mini Bucket Strap Cavale $34,000

 

2026馬年開運手袋4選！LOEWE Amazona 經典變奏、Valentino 復古精緻提花、Delvaux 俏皮水桶袋

Horsebell Charms 雪酪黃 $6,000

 

成熟穩重—LOEWE Amazona 31 cropped bag

 

2026馬年開運手袋4選！LOEWE Amazona 經典變奏、Valentino 復古精緻提花、Delvaux 俏皮水桶袋

 

　　在 Loewe 手袋之中，Amazona 絕對是最讓小編心動的款式之一！不僅延續了經典造型，側邊更點綴著品牌標誌性的掛鎖，低調卻極具辨識度。手袋以小牛皮為主要材質，並搭配流蘇作為襯托，色彩與配飾的組合更令人聯想到馬匹的毛色，充滿優雅氣息。肩帶設計偏向纖細，即使在冬日穿上厚重外套，也能輕鬆上肩；容量方面亦十分寬敞，日常用品都能輕鬆收納。無論是手提還是肩背，都展現出低調而優雅的氣質，能輕鬆融入各種穿搭風格。

 

2026馬年開運手袋4選！LOEWE Amazona 經典變奏、Valentino 復古精緻提花、Delvaux 俏皮水桶袋

LOEWE Amazona 31 cropped bag in classic calfskin $38,750

 

馬年必備—Chloé Spin tote bag

 

2026馬年開運手袋4選！LOEWE Amazona 經典變奏、Valentino 復古精緻提花、Delvaux 俏皮水桶袋

 

　　談到馬年，腦海必然聯想到競馬。今年Chloe將競馬元素巧妙融入時尚設計。Spin小號手袋除了推出全新淺金色和杏仁糖色，更有“Chloé” 字⺟與⾺形徽標的鏈條以增加手袋質感。配飾以馬頭、徽章作為配飾焦點，對「馬迷」而言更是不可錯過的亮點！手袋顏色呼應新年節日氛圍，尺寸雖小巧玲瓏，但容量尚可接受。十分適合出席派對，讓你「馬」上派對焦點！

 

2026馬年開運手袋4選！LOEWE Amazona 經典變奏、Valentino 復古精緻提花、Delvaux 俏皮水桶袋

Small Chloé Spin tote bag in metallic leather with horse charms $11,900

 

高調復古—Valentino Garavani DeVain Small Shoulder Bag

 

2026馬年開運手袋4選！LOEWE Amazona 經典變奏、Valentino 復古精緻提花、Delvaux 俏皮水桶袋

 

　　為迎接新一年的到來，Valentino推出新年限定系列，並以象徵力量與活力的「馬年」為設計主軸。其中，DeVain 單肩手袋採用精緻的提花織物面料打造，袋身中央飾以標誌性的 Valentino Logo，復古氣息濃厚，辨識度極高。雖然手袋尺寸小巧，收納空間不算寬敞，但正好適合新年拜年或外出時隨身攜帶，輕便又不失造型感。搭配冬日造型、春日清新穿搭都十分適合，絕對是一款值得收藏的新年單品。

 

2026馬年開運手袋4選！LOEWE Amazona 經典變奏、Valentino 復古精緻提花、Delvaux 俏皮水桶袋

Valentino Garavani DeVain Small Shoulder Bag In Cloqué Jacquard Fabric $16,700

 

Tags:#Delvaux#Pin Mini Bucket#LOEWE#Amazona#Chloé#Valentino Garavani#DeVain#馬年#馬年手袋#馬年2026#手袋2026#Trending Items#名牌手袋#2026春夏
Add a comment ...Add a comment ...
更多Fashion文章
Gifts for Him：為他送上實用又有型的聖誕禮物！來自IWC、TUMI、DETERMINANT等的4大驚喜推薦
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處