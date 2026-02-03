歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

北水勁撐港股 令港股走出方向？
2026馬年開運手袋4選！LOEWE Amazona 經典變...
Fashion

2026馬年開運手袋4選！LOEWE Amazona 經典變...
供樓一定要揀30年？我開始有保留
財富管理 財智談

供樓一定要揀30年？我開始有保留
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
2026 格林美獎紅毯時尚焦點：Lady Gaga 黑羽魚尾禮服、Justin Bieber 夫妻檔亮相！Chappell Roan 乳環禮服性感值爆表
Celebrity Style
Red Carpet

2026 格林美獎紅毯時尚焦點：Lady Gaga 黑羽魚尾禮服、Justin Bieber 夫妻檔亮相！Chappell Roan 乳環禮服性感值爆表

　　第68屆格林美獎昨夜圓滿落幕！恭喜一眾奪得獎項的歌手們，紅毯依舊星光熠熠。DIVA編輯挑選了最亮眼的時尚造型，帶大家一起再度感受紅毯的時尚魅力！

 

大膽前衛—Chappell Roan、Fka Twigs、Heidi Klum

 

　　論全場最受注目的焦點，非去年獲得新人獎的Chappell Roan莫屬。以坎普風格聞名的她，造型一向前衛且大膽。今年，她選擇了一身來自Mugler的酒紅露背禮服，令人驚豔，這件禮服與她的髮色完美呼應。在微透的紗布下，Chappell Roan 的紋身若隱若現，增添了幾分神秘感。而當她脫去斗篷時，火辣的乳環設計更是讓全場沸騰，瞬間成為了所有人的熱話。

 

2026 格林美獎紅毯時尚焦點：Lady Gaga 黑羽魚尾禮服、Justin Bieber 夫妻檔亮相！Chappell Roan 乳環禮服性感值爆表

2026 格林美獎紅毯時尚焦點：Lady Gaga 黑羽魚尾禮服、Justin Bieber 夫妻檔亮相！Chappell Roan 乳環禮服性感值爆表

Source/Instagram @chappellroan

 

　　先恭喜 FKA Twigs 憑藉專輯《Eusexua》奪得「最佳舞曲／電子音樂專輯」。當晚，Twigs 身穿由威爾斯設計師特別訂製的裸色露肩手工褶襉禮服，禮服採用天然銅色染料，展現出柔和的光澤，另她搭配了 Slim Barrett 的身體飾品，增添了幾分藝術感。在紅毯上Twigs 手捧一朵紅色火鶴花和一本書，這象徵著她專輯中的「Lore」。

 

2026 格林美獎紅毯時尚焦點：Lady Gaga 黑羽魚尾禮服、Justin Bieber 夫妻檔亮相！Chappell Roan 乳環禮服性感值爆表

Source/Instagram @fkatwigs

 

　　被譽為「萬聖節女王」稱號的Heidi Klum，同樣現身於格林美獎紅毯，她身穿一件肌膚色調的乳膠禮服，展現她一貫的怪誕風格。禮服如同與她的肌膚融為一體，細緻入微的乳頭設計，使整體造型更顯貼身，展示了她大膽又前衛的個性！

 

2026 格林美獎紅毯時尚焦點：Lady Gaga 黑羽魚尾禮服、Justin Bieber 夫妻檔亮相！Chappell Roan 乳環禮服性感值爆表

Source/Instagram @heidiklum

 

魅惑闇黑—Lady Gaga、Miley Cyrus

 

　　先恭喜Gaga在今年格林美獎獲得七項提名，更憑《Mayhem》奪得年度專輯獎，身為Gaga粉絲的小編也十分感動！她身著 Matières Fécales 訂製黑色羽毛魚尾禮服，以《黑天鵝》角色Odile作為靈感，羽毛自頸部環繞全身，延伸至裙擺，宛如「Monster Mother」降臨般的神秘與性感，完美展現了Gaga時尚美學。

 

2026 格林美獎紅毯時尚焦點：Lady Gaga 黑羽魚尾禮服、Justin Bieber 夫妻檔亮相！Chappell Roan 乳環禮服性感值爆表

Source/Instagram @LadyGaga

 

　　另一邊，重返格林美紅毯的 Miley Cyrus 以中性造型亮相！她身穿 Celine 皮褸、白色襯衫與高跟鞋，並搭配太陽眼鏡與手套，完美演繹她一貫的反叛狂野。皮褸上更點綴一枚巨大的金色扣針，鑲嵌著姓名首字母「MC」，極具代表性，突顯出她的個人標誌！

 

2026 格林美獎紅毯時尚焦點：Lady Gaga 黑羽魚尾禮服、Justin Bieber 夫妻檔亮相！Chappell Roan 乳環禮服性感值爆表

2026 格林美獎紅毯時尚焦點：Lady Gaga 黑羽魚尾禮服、Justin Bieber 夫妻檔亮相！Chappell Roan 乳環禮服性感值爆表

Source/Instagram @MileyCyrus

 

極致純白—Kesha、Addison Rae

 

　　睽違七年再度踏上格林美獎紅毯的 Kesha，以一身全白羽毛禮服現身。她身穿 Atelier Biser 的華麗訂製禮服，雪白羽毛鬆鬆地環繞身軀，裙擺更延伸成燕尾剪裁，營造出飄逸效果。最驚艷的是 Kesha 直接以赤腳踏上紅地毯，以一種純潔又自在的姿態表現Kesha的風格。

 

2026 格林美獎紅毯時尚焦點：Lady Gaga 黑羽魚尾禮服、Justin Bieber 夫妻檔亮相！Chappell Roan 乳環禮服性感值爆表

Source/Instagram @Kesha

 

　　另一邊廂，獲提名「最佳新人獎」的 Addison Rae 則以一襲 Alaïa 訂製白色禮服亮相紅毯。禮服採深V領設計，裙擺前短後長，配上一雙純白高跟鞋，展現出她活潑動人、帶點性感的魅力。

 

2026 格林美獎紅毯時尚焦點：Lady Gaga 黑羽魚尾禮服、Justin Bieber 夫妻檔亮相！Chappell Roan 乳環禮服性感值爆表

Source/Instagram @addisonraee

 

夫妻亮相—Justin & Hailey Bieber、Pharrell Williams & Helen Lasichanh

 

　　Justin Bieber與太太 Hailey Bieber一同現身格林美獎紅毯，Bieber今年獲得四項格萊美獎提名，更在典禮中演出了2025年專輯《Swag》中的歌曲〈Yukon〉，身為忠實粉絲的太太 Hailey Bieber當然要出席支持。她身穿Alaïa的無肩帶禮服，裙擺略微透明顯得神秘又性感，Justin在黑色T恤外配搭Balenciaga的over-sized西裝外套，兩人顯得十分合襯。

 

2026 格林美獎紅毯時尚焦點：Lady Gaga 黑羽魚尾禮服、Justin Bieber 夫妻檔亮相！Chappell Roan 乳環禮服性感值爆表

Source/Instagram @upscalehype

 

　　另外，夫妻檔Pharrell Williams和Helen Lasichanh也亮相於紅毯。Williams身穿一套粉色天鵝絨西裝，而太太Lasichanh則選擇了 Louis Vuitton的黑色西裝，兩人顯得相當合襯！

 

2026 格林美獎紅毯時尚焦點：Lady Gaga 黑羽魚尾禮服、Justin Bieber 夫妻檔亮相！Chappell Roan 乳環禮服性感值爆表

Source/ Louis Vuitton

 

Tags:#格林美獎#Lady Gaga#Justin Bieber#Chappell Roan#Fka Twigs#Heidi Klum#Miley Cyrus#Kesha#Addison Rae#Hailey Bieber#Pharrell Williams#Helen Lasichanh#Tyla#ROSE#Sabrina Carpenter#Grammy Award#Grammy Award2026#紅毯#紅地毯#紅地氈#Red Carpet
Add a comment ...Add a comment ...
更多Fashion文章
Marimekko 期間限定「Carry the Joy」展覽：回顧75年印花史，把快樂裝進 Tote Bag！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處