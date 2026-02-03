2026 格林美獎紅毯時尚焦點：Lady Gaga 黑羽魚尾禮服、Justin Bieber 夫妻檔亮相！Chappell Roan 乳環禮服性感值爆表

第68屆格林美獎昨夜圓滿落幕！恭喜一眾奪得獎項的歌手們，紅毯依舊星光熠熠。DIVA編輯挑選了最亮眼的時尚造型，帶大家一起再度感受紅毯的時尚魅力！

大膽前衛—Chappell Roan、Fka Twigs、Heidi Klum

論全場最受注目的焦點，非去年獲得新人獎的Chappell Roan莫屬。以坎普風格聞名的她，造型一向前衛且大膽。今年，她選擇了一身來自Mugler的酒紅露背禮服，令人驚豔，這件禮服與她的髮色完美呼應。在微透的紗布下，Chappell Roan 的紋身若隱若現，增添了幾分神秘感。而當她脫去斗篷時，火辣的乳環設計更是讓全場沸騰，瞬間成為了所有人的熱話。

先恭喜 FKA Twigs 憑藉專輯《Eusexua》奪得「最佳舞曲／電子音樂專輯」。當晚，Twigs 身穿由威爾斯設計師特別訂製的裸色露肩手工褶襉禮服，禮服採用天然銅色染料，展現出柔和的光澤，另她搭配了 Slim Barrett 的身體飾品，增添了幾分藝術感。在紅毯上Twigs 手捧一朵紅色火鶴花和一本書，這象徵著她專輯中的「Lore」。

被譽為「萬聖節女王」稱號的Heidi Klum，同樣現身於格林美獎紅毯，她身穿一件肌膚色調的乳膠禮服，展現她一貫的怪誕風格。禮服如同與她的肌膚融為一體，細緻入微的乳頭設計，使整體造型更顯貼身，展示了她大膽又前衛的個性！

魅惑闇黑—Lady Gaga、Miley Cyrus

先恭喜Gaga在今年格林美獎獲得七項提名，更憑《Mayhem》奪得年度專輯獎，身為Gaga粉絲的小編也十分感動！她身著 Matières Fécales 訂製黑色羽毛魚尾禮服，以《黑天鵝》角色Odile作為靈感，羽毛自頸部環繞全身，延伸至裙擺，宛如「Monster Mother」降臨般的神秘與性感，完美展現了Gaga時尚美學。

另一邊，重返格林美紅毯的 Miley Cyrus 以中性造型亮相！她身穿 Celine 皮褸、白色襯衫與高跟鞋，並搭配太陽眼鏡與手套，完美演繹她一貫的反叛狂野。皮褸上更點綴一枚巨大的金色扣針，鑲嵌著姓名首字母「MC」，極具代表性，突顯出她的個人標誌！

極致純白—Kesha、Addison Rae

睽違七年再度踏上格林美獎紅毯的 Kesha，以一身全白羽毛禮服現身。她身穿 Atelier Biser 的華麗訂製禮服，雪白羽毛鬆鬆地環繞身軀，裙擺更延伸成燕尾剪裁，營造出飄逸效果。最驚艷的是 Kesha 直接以赤腳踏上紅地毯，以一種純潔又自在的姿態表現Kesha的風格。

另一邊廂，獲提名「最佳新人獎」的 Addison Rae 則以一襲 Alaïa 訂製白色禮服亮相紅毯。禮服採深V領設計，裙擺前短後長，配上一雙純白高跟鞋，展現出她活潑動人、帶點性感的魅力。

夫妻亮相—Justin & Hailey Bieber、Pharrell Williams & Helen Lasichanh

Justin Bieber與太太 Hailey Bieber一同現身格林美獎紅毯，Bieber今年獲得四項格萊美獎提名，更在典禮中演出了2025年專輯《Swag》中的歌曲〈Yukon〉，身為忠實粉絲的太太 Hailey Bieber當然要出席支持。她身穿Alaïa的無肩帶禮服，裙擺略微透明顯得神秘又性感，Justin在黑色T恤外配搭Balenciaga的over-sized西裝外套，兩人顯得十分合襯。

另外，夫妻檔Pharrell Williams和Helen Lasichanh也亮相於紅毯。Williams身穿一套粉色天鵝絨西裝，而太太Lasichanh則選擇了 Louis Vuitton的黑色西裝，兩人顯得相當合襯！