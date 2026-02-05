本地氈酒蒸餾酒廠 x 插畫家黑山 Kathy Lam：貓茶氈酒《鴛鴦》

最初認識「N.I.P 無名氏」酒廠的時候，是透過香港插畫家黑山 Kathy Lam 筆下的貓咪作品。當時這一間新成立的酒廠與插畫家合作，推出了第一款「貓茶氈酒」系列。在各種酒類之中，比較喜歡喝的都是氈酒；特別是在不同的酒吧裏，也常常會用上他們的酒來調製雞尾酒——這個品牌也成為一種熟悉的存在。在 N.I.P 開業六周年、同時正式推出第三款貓茶氈酒《鴛鴦》之際，透過參觀他們的酒廠，瞭解在創立香港首間氈酒酒廠時所面對的困難與熱情。

香港第一間本地手工氈酒蒸餾酒廠，就藏在鰂魚涌太古坊附近的工廈裏。前律師 Nic Law 與品牌顧問 Jeremy Li 在 2017 年一次酒聚中萌生創業的念頭，並在兩年後創立了「N.I.P 無名氏」。到了 2025 年，這間來自香港的酒廠以「無名氏城香氈酒」於三藩市世界烈酒大賽奪得雙金獎，亦在世界氈酒大賽中成為國家級冠軍。

「N.I.P」的意思為「Not Important Persons」。Nic 和 Jeremy 從零開始，到蘇格蘭的酒廠當學徒，回港後親自搭建一間蒸餾酒廠。名為「April」的德國手工銅製蒸餾器抵港的時候，二人蹲在地上，根據五十多張圖紙自行裝嵌。茶與酒在他們眼中從來不是兩種語言；他們與黑山 Kathy Lam 合作，讓貓成為酒標上的主角，發展出「貓茶氈酒」系列。

主理人 Nic 憶述此次與 Kathy 合作第三款「貓茶氈酒」系列《鴛鴦》的經歷：「其實她畫了幾個版本給我們，主題都是茶和咖啡的組合。第一款出品描繪貓咪攤在地上，是屬於 Kathy 的概念；第二款出品則是我們跟她說想要比較勇敢的姿態，所以從大紅袍茶出發，畫了超人的模樣。至於第三個出品，就是一個茶和咖啡互相配合的方向。她給了我幾個概念：其中一個是兩個朋友一起騎馬旅行；另一個是耍詠春，就好像茶和咖啡在交手。最後我們選擇了現在這個版本，是因為覺得在喝它的時候感覺很愜意，所以就以一隻貓和一隻狗，各自在喝咖啡和茶，去呈現一種自在和陪伴的狀態。」

氈酒以杜松子、檸檬、青檸、玫瑰與蘋果層疊出基底，再以茉莉龍珠與毛峰香片兩款頂級茉莉花茶浸釀，最後加入本地烘焙的埃塞俄比亞阿貝果娜西達摩 ELTO 74158 水洗咖啡，帶出杏桃、白花與伯爵茶般的香氣。茶與咖啡不是對立，而是一種共存——就如酒標上那對形影不離的貓與狗。

