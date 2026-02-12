電影《怪奇魔塵事件》：「大人只是假裝堅強。」

歡迎回來

如何平衡裝潢預算與美學？3個貼士保留設計質感，減輕成本壓力
Movie & Drama

夢囈之上
林靖風 Cyrus Lamprecht
夢囈之上

　　《怪奇魔塵事件》以兒時「床下有怪物」的恐懼作為導入，講述一個在真實與幻想之間穿梭的超現實殺手故事。正如女孩奧蘿拉所言：「大人只是假裝堅強。」片中多個場景，如走廊盡頭的單位、反派在緊張時刻服用藥丸等，都向《這個殺手不太冷》作出致敬。美術設計上，則在美式、法式與中式風格之間交替，讓原本恐怖和血腥的元素，以黑色童話的形式呈現。

 

　　大人總是說小孩的想像力豐富，但為甚麼長大了以後的小孩，卻無法保留他們本來就擁有的能力？到底是甚麼讓他們逐漸失去了幻想？人們認為一切都只是小孩想像出來而不是真相，但是他們所看見的才是一種最為純真的描述。

 

　　還記得小時候的一個聖誕節，母親嚷我把一隻襪子放在床邊。然後隔天早上，就在襪子裏發現了一隻翠兒外形的卡通陀錶。那時候真的相信那是聖誕老人送給我的，還很開心地對母親說：「原來把襪子放在床邊是真的會有禮物的。」母親只是說因為我很乖巧，所以他才會獎勵我。

 

　　後來長大了一點以後，才意識到這份禮物其實是母親送給我的。那時候家裏沒有太多錢，而那一隻手錶也是冒牌的；但是從那一刻開始，我就愛上了「收禮物」的感覺。並不是因為禮物本身有多貴重，而是知道自己正在被某一個人想著——知道在對方挑選的時候是想著自己的。那一種幸福不在於物件上，而是在於一份偶然想起的心意。

 

　　直到現在每天晚上睡覺時，仍然會把整張棉被蓋過頭而包裹著雙腿，懼怕在黑夜之中會有甚麼把自己捉走。如果不是因為會缺氧，大概連臉也不會露出在空氣之中。對於床底下的怪物的恐懼，大概是永遠都無法磨滅的。然而每當在觀賞展覽的時候，相比起白色空間，反而更喜歡幽暗的場景，因為那樣才可以呈現藝術品中的赤裸情感。或許身處於黑色空間裏，警覺性會因而提高，才會更集中於那些擁有焦點的作品。

 

　　台灣唱作歌手羅大佑在〈未來的主人翁〉中寫下：「別以為我們的孩子們太小他們甚麼都不懂／我聽到無言的抗議在他們悄悄的睡夢中」真正的藝術家只是一個長大了的小孩。他們以最真實的語言，去訴說一些看似虛幻的事實；不相信他們的人，只是不願意面對某些無法觸及的真相。

 

怪奇魔塵事件

上映日期：2026年1月22日

 

#電影#影評#怪奇魔塵事件#黃秋生#關家悅#Movie & Drama
