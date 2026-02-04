時尚之外的米蘭：漫步Moscova與Brera的文化與風味

緊接著Florence Pitti Uomo、今季的Milan Fashion Week亦剛剛過去，米蘭作為男裝週的終點站，街頭上依然能見到不少時裝界人士或模特兒走過，相信很多選擇stay behind一兩天才回國。

如果只剩一天半天時間逛街，到那些拱廊街、購物大道看著跟香港一樣的名店好像沒甚麼意思，尤其是已經到訪過米蘭的話，筆者更推介遊歷Moscova、Brera兩個相連的小區，將會給你更貼地的米蘭體驗。

比較少有旅遊指南提到Moscova，筆者也是經意大利朋友介紹才認識，但一到步隨即愛上了這裏的悠閑感，跟熙來攘往鬧市景點完全是兩個世界，卻又滿佈精緻、個性化的小店。由Moscova鐵路站出發，往Brera方向走，會發現很多本地針織品牌、皮具店、古著店甚至專門的書店或單車店都有，值得花兩小時慢慢揣摩下米蘭人的口味。

走累了，橫街小巷之間總會有間咖啡店等著你，這間在教堂旁邊、專賣牛角包的咖啡店環境寫意，到晚上七點依然非常熱鬧，不愧是一天喝四杯咖啡的意大利人。靠近商業大樓聚集的一邊，會有些具規模的意國品牌例如Slowear，或者是Loro Piana的辦公室設立於附近。



有時間在這裏用餐的話，走近Brera區域有很多特色餐廳，隱藏於後街暗巷的更值得發掘。這家主打海鮮的il cestino，所提供的多款貝殼類刺身並不是隨處能吃到，而蓋有酥皮的海鮮意粉會在上菜時才替你混和，香氣四溢，誠意滿滿。

相比之下，Brera區這邊的商店較具華麗氣息，雖不至於拱廊街的奢侈名牌，但明顯是多遊客、少本地人光顧。當然，這些意大利設計師牌子亦是獨當一面，Made In Italy的質量始終對得住價錢，純粹未必符合香港消費者的口味。

不過在這區閒逛已經是一種享受，商店街之間竟然還存在一間18世紀古建築藝術館Pinacoteca di Brera，除了物質消費還可在文化知識上得到滿足。