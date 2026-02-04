展覽「不物于物」：從傳統造物到當代創意，感受手工藝的慢哲學

當中國美術學院手工藝術學院近五十位教授的作品，首次集體南渡香江，在香港藝術中心包氏畫廊靜靜展出時，這不僅是一場藝術展覽的揭幕，更像是一條深邃的文化長河，從杭州的湖畔山間，緩緩匯入維多利亞港的都市脈搏之中。以「不物于物——中國美術學院手工藝術學院教師作品香港展」為名，逾六十件匠心之作，為這座習慣奔馳的城市，帶來一場關於「慢」、「深」與「根」的精神叩問。

展覽命題「不物于物」源自莊子哲思，旨在超越器物形骸的束縛，直抵創造的精神本源。然而，此次展覽的深遠意義，或許更在於透過「物」的極致淬煉，抵達「不役於物」的自在境界。這與香港這座國際都會的現實，構成一種微妙而深刻的對話。當我們身處一個追求效率、速度與即時價值的時代，眼前這些來自陶瓷、金工、玻璃、漆藝、首飾等多元媒材的作品——無論是戴雨享教授極簡中蘊含生機的《空寂之器》，熊開波副院長融匯上古氣韻與當代造型的《三羊開泰》，抑或倪獻鷗以冷冽銀線解構傳統園林時空的《折射的風景》——共同訴說的，皆是時間的沉澱、手的溫度與心的專注。它們為香港的「快」提供了一種可資參照的「慢」哲學——在專注的創造中，安頓浮躁的心神。

更重要的是，這並非僅僅是作品的展示，而是一場高規格的學術與創作方法論的對話。中國美術學院手工藝術學院旗下四大學系——陶瓷藝術、工藝美術、文物保護與修復、設計藝術的成果同場呈現，系統地展現了中國頂尖藝術學府如何將深厚的傳統造物智慧，轉化為當代的創新語言。段燕儷的《夢回雲岡》系列，以當代首飾語彙重新詮釋石窟藝術；黃曉望的《迷鏡》則以數位技術轉譯傳統紋樣，皆堪稱「創造性轉化」的典範。這為香港帶來啟示：文化交流的核心，在於激發本地的創造主體性，並在全球化的語境中，尋找到自身文化根脈的當代表達方式。

展覽中，文物保護與修復系的作品宛如一種隱喻，提醒這座不斷新陳代謝的城市：在飛速前行的同時，如何以匠心與科技「修復」歷史記憶、「活化」文化基因，亦是構建未來不可或缺的智慧。而「工巧、器、道」相融共生的展覽核心理念，則揭示了一種系統性的文化發展觀——唯有精湛的技藝教育、蓬勃的創意產業與深厚的人文精神三者共生，城市文化生態方能健康而永續。

展覽「不物于物」宛如一面澄澈之鏡，不僅讓香港得以窺見中國當代手工藝術的精神高度，也映照出自身在文化譜系中的獨特位置與潛在可能。它既鞏固了香港作為文化交流樞紐的角色，更在器物靜默的光芒中，引發我們思索：在物質極大豐盈的時代，如何重拾手工的虔誠、造物的智慧，涵養一座城市更從容、更具精神厚度的文明氣象。這場跨越西湖到維港的藝術對話，正是一段回歸本心、超越物役的旅程起點。

「不物于物 - 中國美術學院手工藝術學院教師作品香港展」

日期：2026年1月28日至2月20日

地址：香港藝術中心五樓包氏畫廊

時間：上午10時至下午8時

費用：免費入場