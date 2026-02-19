電影《雙囍》：若沒有人感到快樂，也稱不上是真正的喜事

電影《雙囍》充滿了向由楊德昌執導的《一一》致敬的場景：從開場持續拍攝主角童年時的後腦勺，到婚宴同樣在圓山大飯店舉行，故事始終圍繞原生家庭的影響與婚姻的意義展開。吳黛玲（余香凝飾）對丈夫高庭生（劉冠廷飾）說：「但至少我們是一起面對的。」有些關係或許無法在上一代化解，但也不代表需要由下一代來承受。即使舉辦了多場婚宴，若沒有人感到快樂，也稱不上是真正的喜事。

年幼的高庭生在故事開首獨自坐在飛機上，空服員（吉岡里帆飾）端來只有頭等艙乘客才能享用的墨汁義大利麵。當孩子看到潔白的牙齒沾上墨汁時，反而微笑起來，空服員笑著說：「就算是難過的時候，也要好好吃飯。」高庭生接著說出了電影的重點：他想把這份義大利麵帶回去給爸爸吃，因為希望他也能快樂。墨汁的意象與主角的家庭形成強烈對比：他們出身牙醫世家，重視整潔與規律；但墨汁象徵著真實與自在。滿嘴墨黑看似失禮，卻代表著人與人之間最自然的舒適與親密感——那正是主角一直渴望從家人身上獲得的東西。

一般人在第一次約會時，多半會挑選容易進食且不失儀態的餐點，例如避免帶墨汁或需要剝殼的食物，以免顯得狼狽。然而吳黛玲與高庭生的相遇是在餐廳裏，在她點了一份墨汁義大利麵時展開，那成為他們相愛的契機——除了因為墨汁承載著主角童年時的快樂記憶，也因為他在她身上看見了一種毫不掩飾的真誠。她願意表達真實的欲望，也在婚宴上第一時間察覺丈夫的異樣。

為了讓雙方父母同樣受到尊重，高庭生決定在同一時間、同一地點舉辦兩場婚宴。然而最後他仍然崩潰地說出：「可是卻沒有一場婚禮是屬於我們的。」故事穿插著主角的童年片段，以及他回到故居、重訪記憶的場景。他逐漸明白到自己一直努力討好家人，卻從未真正照顧自己的感受。當丈夫情緒潰堤時，吳黛玲在兩家人面前對他說：「不要再討好誰。」婚姻的意義在每個時代都不斷改變——它可以是兩個家庭的結合，也可以是一個新家庭的誕生。

電影《雙囍》

上映日期：2月26日