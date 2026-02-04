歡迎回來

婚外情不僅是父母的轇轕！對子女來說，也是一輩子沉重的痛
Love Philosophy

婚外情不僅是父母的轇轕！對子女來說，也是一輩子沉重的痛

我單身但我快樂
Ayu 阿愚
我單身但我快樂

　　誰都知道，人生不可能一直順遂；當考驗來的時間，有時候還真的措手不及。

 

　　朋友R的母親急病過世了，後事剛辦妥，爸爸便跟R直說自己有婚外情——「外面的情人」隱身太久了，爸爸希望對方往後能夠光明正大露面；更扯的是，活了接近三十年，R才知道自己有個同父異母的弟弟。

 

　　「我是獨生女，雖然與男友同居多年，但老家裏依然保留著我的房間，我偶然也會回家睡覺陪陪父母。我媽過世後，爸爸的情人搬來與他同住，我爸解釋因為生活起居總要有個人打點，而且獨居太寂寞，有個人一起可以互相照應。」

 

　　「當我回到家裏，看見那女人睡我媽睡過的位置，但我媽的生活痕跡，卻正被她逐點逐點抹掉。我回到我的房間，表面上一切都沒有改變，但我知道，所有東西很久以前經已開始腐壞；這個地方，好像已不再屬於我，以後我和男友吵架，大概已經無別處容身了。」

 

　　還有那個「弟弟」，原來正在澳洲留學，「我有時會想，我媽省吃省用儲下來的錢，和我這些年來給的家用，是不是間接幫忙我爸供養著另一頭家。我從親戚中口得知，其實我媽隱約知道我爸有婚外情，只是她選擇開一隻眼，閉一隻眼；不告訴我，是因為怕我把事情鬧大，也怕我會憎恨我爸。所以，我現在就不能怪責他，對嗎？」R泣訴。

 

　　喪親也許是成長的必修課，但R卻同時被加插了「父親另組新家」這個強制試，「我爸大概是舒了一口氣，以後都不用隱瞞任何人，整頓好喪偶的心情，就能快快樂樂過日子。而我呢？沒了媽媽，同時間也被爸爸遺棄了！」

 

　　活到這個歲數，好像不適宜吵鬧了，成年人好像合該要懂得自行消化人世間所有悲歡離合。配偶出軌，被無情拋棄的人值得可憐，中年喪偶，未忘人這個身份令人婉惜，人們會憐憫受父母離異打擊的小孩，也會為年幼喪親的子女而痛心；但R這個大孩子，卻好像該要理智懂事，抹乾眼淚，放開雙手，把自由還給父親。

 

　　有人會關心她的痛嗎？

 

　　城市人的孤獨，大多數都無以名狀，生活也忙碌得沒時間讓你傷春悲秋。無論任何年紀，無論正在經歷些甚麼，其實我們都很需要被安慰；尤其與親情有關的區塊，許多時候也是我們心裏最難跨過的坎。

 

　　想說的是，出軌的人可能只覺得自己背叛了愛情，對不起配偶，卻忘記孩子的感受也很重要；當炸彈引爆，甚至會拿他們作為討價還價的籌碼，對他們造成了深遠的傷害。你可能有多於一個家，多於一個子女，但這個孩子，就只有你們這一對親生父母。

 

　　當我們經常抱怨，受原生家庭影響至深，可有想過，你所做的，也對子女鑄成了原生家庭的創傷？

 

