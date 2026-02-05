歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
食量非關鍵 ？五個EatClean飲食建議助你食得更多，熱量更少！
Keep Fit
Eat Well

食量非關鍵 ？五個EatClean飲食建議助你食得更多，熱量更少！

識食Hea住瘦
曾欣欣
識食Hea住瘦

　　臨近新年，聚餐多，不少人開始擔心體重，急於「食少啲」補救。然而，最新營養研究提出反直覺的觀點：份量增加不等於攝取更多熱量。真正影響體重與代謝的關鍵，並非意志力控制食量，而是食物的加工程度。

 

　　EatClean飲食：食量增57% 熱量反降300卡

 

　　早於一個月前在本專欄分享了一項八月刊登的英國研究，指出體重過高人士進行EatClean飲食，減脂效果優於加工飲食。

 

　　剛剛12月尾刊登的另一項英國研究，就重新分析了 NIH 研究人員最初於 2019 年發表的一項隨機餵食試驗的數據。當中數據涉及20名成年人，參與者分別接受為期兩星期「全超加工飲食」及「全未加工飲食」，其後交叉進行。兩個階段均可自由進食，不設熱量或份量限制。

 

　　研究人員藉此觀察食物加工程度對進食行為的影響。結果發現：

　　1.    份量增加但熱量更低： 進食不加工的EatClean飲食時，食物重量平均高出約57%，餐盤看起來更滿。但每日總熱量攝取卻平均減少300至330卡。

　　2.    能量密度差異： EatClean飲食平均每餐攝取719卡，加工飲食則為829卡。差異源於能量密度的不同。

　　3.    低熱量份量來源： EatClean飲食額外的份量，主要來自蔬菜、水果等高水分、低熱量食物。

　　4.    高能量密度陷阱： 加工食品富含精製澱粉、添加脂肪及糖分，即使份量小，能量卻高度集中，令人在未飽足前已攝取過多熱量。

 

食物選擇的「營養智慧」

 

　　重新分析亦顯示，參與者在未加工飲食階段，自然選擇能量密度較低、脂肪與精製碳水化合物比例較少的食物，並明顯增加蔬果攝取。研究團隊將此現象稱為「營養智慧」，指我們面對原形食物時，能更有效平衡微量營養素需求與能量攝取。

 

　　這與2019年原本研究結果一致。該研究發現，進食加工飲食的參與者每日平均多攝取約500卡，並出現體重上升；EatClean飲食者則在沒有刻意節食的情況下，體重下降。

 

營養師的五個實際建議

 

　　數據不斷顯示，減脂不單是食量問題，更是食物結構問題。

 

　　一. 增加低能量密度食物：

　　毋須刻意減少份量，應增加蔬菜、菇類及水果等低能量密度食物的比例，在食得更多的同時控制總熱量。

 

　　二. 確保足夠蛋白質：

　　每餐應有魚、雞蛋、豆腐、豆類或肉類等蛋白質來源。蛋白質有助延長飽足感，避免血糖波動導致過早飢餓。

 

　　三. 選擇原形澱粉：

　　 以糙米、燕麥、番薯或全穀物取代即食麵、餅乾等精製澱粉，以提升纖維與微量營養素攝取。

 

　　四. 警惕高熱量飲品零食：

　　包裝零食及含添加糖飲品等「食得快卻不覺飽」的食物，能量集中但飽足感低，應視為偶爾選擇。

 

　　五. 專注加工食品比例：

　　毋須糾結於熱量數字，應檢視日常飲食中加工食品的比例。飲食回歸原形食物時，進食量會自動調節，毋須刻意節食。

 

Tags:#EatClean#加工飲食#精製碳水化合物#低能量密度食#蛋白質#健康飲食建議#減肥
Add a comment ...Add a comment ...
聖誕節日吃過多高度加工食物！EatClean飲食不節食也能降體脂？
更多識食Hea住瘦文章
聖誕節日吃過多高度加工食物！EatClean飲食不節食也能降體脂？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處