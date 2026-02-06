情人節2026｜Last Minute 送禮提案！Anteprima心型Wirebag、Diptyque玫瑰香氛蠟燭，儀式感Max！

臨近情人節，男士們準備好送給女友、太太的禮物嗎？DIVA編輯特別為大家精選三款浪漫送禮提案，從鮮花到手袋一應俱全。還在煩惱該買什麼的男士們，不妨快快記下清單！

#1 The Floral Atelier

Heartfelt Gestures Bouquet& Loving Promises Bloom Box

提到情人節又怎可以沒有鮮花？不同花語象徵著不同的愛意，來自The Floral Atelier的限量版 情人節系列，正好以花語傳情，讓愛意更具深度。鮮花系列靈感源自人們表達與接受愛的方式，融合了五種愛的語言。當中Heartfelt Gestures Bouquet花束，以心形紅掌、優雅馬蹄蓮與深紅玫瑰巧妙交織。馬蹄蓮象徵華麗與高貴，玫瑰則代表熱情與愛慕，正是向心儀的另一半表達深情的最佳選擇！

如果想在情人節帶來更多驚喜，不妨選擇 Loving Promises Bloom Box。深紅玫瑰搭配純黑色包裝，簡約卻極具張力，單一花語更能傳遞專一與鍾情的愛意。低調中蘊藏浪漫，簡約裡暗藏驚喜，相信沒有女士能抗拒玫瑰的獨特魅力吧！

查詢／購買：The Floral Atelier

#2 Anteprima—Cuori Wirebag

情人節離不開愛意的表達與傳遞，今年Anteprima推出全新 Cuori Wirebag系列，也是小編心中的「必收清單」！心形設計的手袋，不論是浪漫約會還是派對場合都能完美駕馭，外型帶點復古風格但又不失優雅，肩帶更可自由拆去，可算是「一袋兩用」。除了心型款式更有方型造型，除了紅黑色配搭，更有粉白色款式，讓你的另一半可以擁有兩款截然不同的造型。兩款手袋的容量也十分足夠，輕鬆容納女士們的日常必需品，CP值滿分！

除了手袋，品牌更推出Cuori Bag Charm配飾，能隨心搭配於不同手袋上，為造型增添俏皮細節，時尚感瞬間拉滿！

查詢／購買：Anteprima

#3Diptyque—情人節限量珍藏系列

想與另一半營造溫暖又窩心的獨處時光？今年 Diptyque 為情人節推出限定版套裝，特別為經典大型玫瑰香氛蠟燭換上全新設計。由插畫家兼陶藝師 Constantin Riant 親手打造的陶瓷外殼，以燕子與心形花朵點綴，並在經典橢圓中融入躍動的「Amour」與「Flamme」字母，完美詮釋愛的語言。玫瑰香氛蠟燭靈感源自初春的迷人花香，玫瑰與茉莉互相配合，營造出溫暖而窩心的氛圍。套裝更附有橢圓釉面陶瓷托盤，儀式感滿滿！

查詢／購買：Diptyque