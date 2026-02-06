歡迎回來

日本米芝蓮二星傳奇「壽司芳」登陸澳門！揚海老芋配北海道海膽、岡山牡蠣壽司，時令奢華Omakase！
Dining

日本米芝蓮二星傳奇「壽司芳」登陸澳門！揚海老芋配北海道海膽、岡山牡蠣壽司，時令奢華Omakase！

「世」界味覺之旅
Saii Lee
「世」界味覺之旅

　　早兩晚剛剛收工便立即出發到澳門，原因是日本大阪米芝蓮二星傳奇壽司餐廳「壽司芳」Sushiyoshi於2月初正式進駐澳門美獅美高梅，餐廳由總廚兼主理人中之上公起Hiroki San親自領軍，Hiroki San希望將日本傳統工藝與現代創意美學融為一體，再注入澳門本地元素，從而創作出獨一無二的廚師發辦體驗，實在是一切來得太期待。

 

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

 

　　「壽司芳」隱逸於美獅美高梅的美藝大堂裏面，一步踏進餐廳，先經過充滿藝術氣息的玄關，再往裏面一點便來到寬敞明亮的用餐大廳，空間設計揉合日本傳統「數寄屋造」建築與「枯山水庭園」美學，以溫潤的木色為主調，營造出高雅安逸的用餐環境。最引人注目的肯定是一整塊由珍稀檜木打造而成的開放式壽司吧枱，觸感細膩且散發淡雅香氣，牆上掛了「現代中國抽象藝術先驅」蕭勤以及澳門藝術家霍凱盛的畫作，配合高聳的數寄屋特色樓底，置身其中，感覺特別悠閒愜意。

 

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

 

　　當晚Hiroki San為我們預備了「冬季宴席」菜單，先來一口德國氣泡酒清清味蕾，為之後的美食做好準備。

 

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

 

　　福岡鯖魚豆腐多士 – 晚餐由一款鯖魚豆腐多士揭開序幕，Hiroki San選用來自福岡縣鯖魚入饌，搭配經過兩天白味噌醃製的京都木棉豆腐，一啖入口，油脂豐腴，口感醇厚，簡單地討人喜歡。

 

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

 

　　揚海老芋配北海道海膽 – 用上形狀驟眼看似蝦形的海老芋頭入饌，先炸至香脆，置頂放上甘甜的北海道海膽，再淋上銀芡汁，入口層次分明，一吃愛上。

 

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

 

　　長崎赤貝味噌醬 – 選用長崎縣的赤貝，貪其肉質緊實脆爽，加入味噌、黃芥末及醋製成的醬汁，鮮味立即加倍提升。

 

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

 

　　青森大間吞拿魚刺身 – Hiroki San用上被譽為出產日本第一吞拿魚的青森大間吞拿，配上以昆布、北海道山葵、太白胡麻油及日本青蔥調製的醬汁，吃時油脂豐腴，鮮味無窮。

 

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

 

　　福岡甘鯛京都蕪菁蒸 – 來到自己喜歡的碗物時間，用上昆布出汁作為湯頭基底，加入鮮嫩的甘鯛、清新的京野菜蕪菁蓉，還有豐富口感的銀杏及木耳，最後以山葵點綴，一啖入口，清甜溫潤，喝罷，暖身又暖心。

 

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

 

　　鵝肝雪糕配魚子醬 – Hiroki San將台北壽司芳的蝦味雪糕搖身一變，創出新作「鵝肝雪糕配魚子醬」，先把鵝肝輕輕煎過再打成蓉，加入Riesling和干邑做成雪糕，配上鹹鮮度十足的魚子醬，吃時鹹甜交錯，將濃郁的鵝肝與鹹鮮的魚子醬融合得如膠似漆，不分你我。

 

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

 

　　來到握壽司時間，Hiroki San為我們準備了六款從日本各縣搜尋，每日新鮮空運到澳門的優質食材來製作壽司，分別有具備豐厚油脂的千葉縣金目鯛；用慢煮方式烹調過，鮮味十足的岡山牡蠣；魚味豐富的青森吞拿魚赤身；有「寒鰤」稱號，風味濃郁的北海道鰤魚；鮮味優質的佐賀小肌；最後以油脂豐腴的青森吞拿魚大拖羅作結。

 

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

 

　　最後還有 八丁味噌湯 暖暖胃，再吃下幼滑甜蜜的 意式奶凍，為是夜晚餐劃上完美句號。

 

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

 

　　不得不提當晚由屢獲殊榮的冠軍品酒師Reeze Choi搭配的Wine Pairing真心精彩，讓菜式的整體美味度和層次感都變得更加完美。

 

日本米芝蓮二星傳奇壽司餐廳登陸澳門，揚海老芋配北海道海膽、福岡鯖魚豆腐多士、岡山牡蠣壽司，滿滿星級滋味

 

　　當晚OMAKASE菜單訂價每位MOP2,580，晚市還有定價MOP980的套餐以供選擇。

 

壽司芳 Sushiyoshi

地址  :  澳門氹仔美獅美高梅地下美藝大堂地面層（美藝大堂） 

電話  :  +853 8806 2055

 

Tags:#壽司芳#澳門#廚師發辦#海鮮#Sushiyoshi#澳門氹仔#美獅美高梅#Omakase#美食地圖#Dining
