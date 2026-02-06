Year of Horse：從駿馬奔馳到蓄勢待發，精選7款馬年限量版腕錶

在東方文化中，馬象徵力量與吉祥，寓意「馬到成功」與「龍馬精神」。而馬的形態，作為靈感，馬年的到來，也讓腕錶品牌以各種工藝語言詮釋這份文化——或以雕刻、琺瑯、寶石鑲嵌展現駿馬奔騰的姿態，或以機芯律動隱喻生命不息的節奏。為此，編輯部精選幾枚以馬為靈感的腕錶，一齊來看看各個品牌的腕錶是如何透過精湛的手工藝，詮釋馬的形態與精神。

駿馬奔騰：HARRY WINSTON Moment Chinese New Year Automatic 36mm

HARRY WINSTON今年以奔馳的駿馬為靈感。錶盤以鮮豔亮麗的紅色漆面配合金色勾線，勾勒出駿馬矯健的姿態，並以立體鑲貼工藝固定於錶盤之上，栩栩如生。玫瑰金錶盤映襯珍珠母貝描繪的白雲意象，象徵祥瑞；經典的紅金配色更洋溢著喜慶氛圍，傳遞吉祥與新歲富貴的寓意。

時標綴以閃耀的馬眼型切工鑽石，鑲嵌於紅色珍珠母貝打造的馬蹄形錶圈上，自上而下延伸並連結白雲意象。鑽石尺寸隨之逐漸放大，至錶盤6點鐘位置則鑲嵌一顆祖母綠型切工鑽石，是品牌的標誌性設計之一。錶盤由118顆圓形鑽石雙層環繞，錶冠巧妙地從3點鐘位置移至12點鐘方向，以白色珍珠點綴，散發柔美氣息，略盡優雅格調。

腕錶錶徑為36毫米，厚9.15毫米，由18K玫瑰金打造，搭載瑞士自動上鏈機芯，採用扁平矽游絲，具備抗磁、耐腐蝕與抗衝擊特性，動力儲存達40小時。限量發售8枚，售價為HK$579,900。

查詢：HARRY WINSTON

來自深海的故事：SLIM D’HERMÈS Hippocampe 工藝腕錶

愛馬仕與馬始終有著不可分割的聯繫，久而久之，也成為品牌的標誌之一。然而在馬年，品牌卻反其道而行，並未直接呈現駿馬的形態，而是以靈動可愛的海馬為靈感。

腕錶採用倫敦插畫家Stuart Patience設計的海馬圖案，整個錶盤以皮革拼貼工藝打造而成。錶盤先以金線勾勒出海馬的輪廓，再以上百片不同色彩的細薄皮革拼貼而成，宛如馬賽克藝術般錯落有致。每片僅0.5毫米厚度，層層交疊之間展現出細膩的深淺層次，充滿匠心與趣味。簡約的Slim d’Hermès系列錶殼與海馬圖騰相互映襯，正因設計的純粹，方能突顯錶盤的鐫刻和皮革鑲嵌工藝的精妙。腕錶分別推出橙色與藍色兩款版本，皆以鮮明色彩呼應主題，各有獨特的風格與魅力。

腕錶錶徑為39.5毫米，由白K金打造，搭載瑞士製作的愛馬仕自製H1950超薄自動上鍊機械機芯，動力儲存達48小時。限量發售24枚，售價為HK$678,000。

查詢：HERMÈS

雅緻精湛之選：Jaeger-LeCoultre 翻轉系列琺瑯腕錶馬年特別版

適逢馬年，積家恰如其分地選擇了以馬球運動為靈感誕生的翻轉系列，而這個系列正是最具潛力在第二錶面展現工藝與藝術。今年的馬年特別版作品中，包括一款以黑金為主調的設計的琺瑯腕錶，以及三款翻轉系列琺瑯腕錶「徐悲鴻」限量版，以經典筆觸凝聚新春意象。

繼虎年、龍年與蛇年特別版之後，馬年特別版腕錶以黑金為主調，由大工坊珍稀工藝工作坊以琺瑯與鐫刻工藝精心打造。黑色大明火琺瑯的錶盤襯以玫瑰金刻面鑲貼時標、軌道式分鐘刻度及太子妃式指針，簡約而深邃；翻轉錶殼，底蓋呈現一匹手工鐫刻的金色駿馬。工藝師以「模雕」（Modelled Engraving）技法刻劃馬鬃、肌肉紋理與馬蹄，細節鮮明立體。奔馳的駿馬伴隨金色祥雲，充滿動感；背景同樣飾以不透明黑色大明火琺瑯襯托，令駿馬身影更顯突出。

談及駿馬題材，徐悲鴻筆下的經典之作自然不可忽略。積家今年分別取材自他於1942年創作的代表作《六駿圖》以及1939年的《立馬圖》，推出三枚限量版翻轉系列琺瑯腕錶——「奔馬圖」、「雙駿圖」與「立馬圖」。「奔馬圖」描繪一匹疾馳的駿馬，錶面以「松柏綠」為靈感，錶盤覆以綠色大明火琺瑯，寓意長青與高潔，並綴以太陽放射狀手工扭索飾紋，層次分明。「雙駿圖」呈現一黑一白兩匹駿馬並馳的姿態，動感十足；錶盤以藍色調為基礎，採用半透明大明火琺瑯，飾以大麥種子扭索紋理，充滿活力。至於「立馬圖」，則取材自靜止的馬匹形象，蓄勢待發。錶盤飾有由120條精緻線條構成的人字紋扭索圖案，並覆以淡雅橙色大明火琺瑯，展現沉穩而內斂的氣質。

腕錶尺寸均為45.6 毫米 x 27.4 毫米 x 厚度 9.73 毫米，錶殼分別是18K玫瑰金和18K白金，均搭載822 型手動上鏈機械機芯限，動力儲存42小時，每款腕錶限量發行 10 枚。

查詢：Jaeger-LeCoultre

含蓄而優雅： IWC Portugieser Automatic 42馬年特別版

相較於前幾款設計，IWC的馬年特別版顯得格外含蓄。腕錶以優雅沉穩的酒紅色為主調，搭配精鋼錶殼，錶盤以金色映襯酒紅色，並配以金色指針與時標。3點鐘位置的小錶盤上，細緻描繪出駿馬奔馳的姿態，低調之中蘊含深意。除錶盤上的小駿馬外，錶背的藍寶石玻璃下，鍍金擺陀亦特別設計為奔騰駿馬的造型。這迷人的細節透過透明底蓋一覽無遺，充分展現農曆新年的生機與活力。

腕錶錶徑為42毫米，精鋼錶殼、正面和背面採用箱型藍寶石玻璃，搭載自家製52011型機芯，雙發條盒帶來長達168小時（七天）的動力儲備。限量發售500枚，售價為HK$117,000。

查詢：IWC