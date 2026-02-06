歡迎回來

懷緬2016？那一年我們被哪些電影感動過？
Movie & Drama

懷緬2016？那一年我們被哪些電影感動過？

ChatENT
月巴氏
ChatENT

　　其實不明白，世人為甚麼會懷緬2016年？

 

　　因為剛剛好十年前嘛——但為甚麼在2025年的時候又沒有人發起懷緬2015年？

 

　　我知，是我份人比較麻煩，懷緬過去（任何一年），根本不需要任何堅實的理由。

 

　　既然世人集體懷緬2016年，那麼，我也隨波逐流。

 

　　於是隨即上網Search一下那一年有甚麼電影上映。

 

　　原來在2016年，MCU剛剛踏入Phase Three，揭開序幕的，是《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War），Steve Rogers／Captain America和Tony Stark／Iron Man，因為一條針對超級英雄的法案，立場分歧，加上兩邊各有支持者，一群本來合作無間的超級英雄分裂成兩派，放不開彼此心中矛盾，初則口角，繼而動武。

 

懷緬2016？那一年我們被哪些電影感動過？

《美國隊長3：英雄內戰》（網上圖片）

 

　　打完這場英雄內戰後，《奇異博士》（Doctor Strange）接力，Benedict Cumberbatch演繹了一個本來囂張傲慢的外科醫生，經歷人生失敗，最後自我救贖。那一年，超級英雄電影如日方中，人人追捧，每一齣都足以成為世界現象級電影——是的，超級英雄電影曾經主導和主宰全球電影市場。

 

懷緬2016？那一年我們被哪些電影感動過？

《奇異博士》（網上圖片）

 

　　連香港觀眾也搶住去看。

 

　　香港不是沒有電影出品，但在2016年，還沒有現象級電影，更加沒有任何一齣香港電影破億；沒有破億的電影，卻依然有破票房紀錄的電影——《寒戰II》，收六千六百多萬，香港華語電影歷史票房冠軍。焦點，是加入了周潤發飾演的大狀，那句「我下半世咩都唔做，淨係招呼你一個」言猶在耳。十年前的周潤發，只行山，還未參加馬拉松，鄭則士亦未在他帶領下跑10K。

 

懷緬2016？那一年我們被哪些電影感動過？

《寒戰II》（網上圖片）

 

　　那一年，大片是有，但不多；而撇除一些擺到明劣質的製作（在這裏不開名了），難得在，仍然有一些新導演，拍出自己的首部長片。

 

　　例如黃進的《一念無明》，例如陳志發的《點五步》。

 

懷緬2016？那一年我們被哪些電影感動過？

For DIVA ONLY《點五步》（網上圖片）

 

懷緬2016？那一年我們被哪些電影感動過？

For DIVA ONLY廖啟智在《點五步》飾演中學校長，成立「沙燕隊」。（網上圖片）

 

　　一齣述說精神病患身處現實社會的困難重重，有關現在；一齣述說香港首支少年棒球隊「沙燕隊」的奮鬥故事，有關過去——既是有關一個新市鎮的過去，也是有關香港的過去，一個真實發生過的地區勵志小故事，振奮了2016年一些人。

 

懷緬2016？那一年我們被哪些電影感動過？

For DIVA ONLY《點五步》讓我認識，並開始留意談善言。（網上圖片）

 

懷緬2016？那一年我們被哪些電影感動過？

For DIVA ONLY《一念無明》（網上圖片）

 

懷緬2016？那一年我們被哪些電影感動過？

For DIVA ONLY杜琪峯執導的《三人行》也是2016年電影。（網上圖片）

 

　　十年後，那些曾經被振奮的人，過得如何？大步大步走？步履蹣跚？又抑或，謹小慎微步步為營？

 

　　又或者，可以學《樹大招風》片尾曲那樣對待2016，讓一切隨風。

 

懷緬2016？那一年我們被哪些電影感動過？

《樹大招風》（網上圖片）

 

Tags:#奇異博士#美國隊長3：英雄內戰#Benedict Cumberbatch#寒戰II#點五步#一念無明#三人行#杜琪峯#樹大招風#電影#Movie & Drama
