情人節前被分手！本應是浪漫節日，為何變成愛情終結？

常說要懂得珍惜，但別要讓喜歡你的人離開才學懂。

「早幾日，女朋友同我講咗分手。」日前他還在安排情人節怎樣慶祝，豈料轉眼間情人突然走了。

情人節本應是個充滿花香甜蜜的日子，他卻意外地被宣判感情終結。

聽過有一種說法：在節日前後，戀人會特別容易分手。曾經也有一個英國調查指，情人節前後的分手比率，比平日高出約25%。難道真的有「情人節分手潮」？

對於分手，我有兩個基本想法：

1）從來沒有一個「結束關係的適當時機」，要拖延的話，一定可以找到有下一個節日、生日或其他理由將關係拖下去。

2）分手通常不是突然出現，會經過一個歷程：分手想法、內心掙扎、心理疏離、作出決定和行動表達；感情結束是考慮了一段時間後的結果。

突然被分手當然會問因由，他問女友是否變了心喜歡其他人，有了第三者？

「你問我係未變咗心？咁你有無諗過變心嗰個係你，你變得對我漠不關心。」他女友很冷靜的對他說：「同你一齊，我覺得有拍拖同無拍拖無乜分別。」

「可能佢嬲上次入醫院做手術，我無去醫院陪過佢；唉，嗰排公司趕緊project好忙嘛！之後我都同佢講咗sorry，仲買咗份禮物畀佢添。」他繼續給我分享他們曾經吵過的幾件事，主題都是女友不滿他關心不足、承諾過的事沒有做，他卻以工作忙、沒時間等原因作解釋，只是她不接受。關心不足，意味女友覺得在他心中位置很輕；解釋爭吵，意味他覺得她小器和心胸狹隘。

究竟是他對感情投入不足，抑或是女友對他要求過高？沒有人能給予客觀答案，但他們各會有自己的觀感和判斷。

節日通常會讓人對當前的生活狀況作出檢視和展望，而情人節就是「評估感情」的一個critical time，讓人仔細去想這段關係是否值得繼續投入？這個人真的適合我嗎？他是否重視我、看重我的感受？如果答案都是「否定」，情人節會否只是在提醒他女友：你的情人名不副實。

情人節，是浪漫溫馨的日子抑或是感情危機的高峰，完全取決於雙方經營的，是一段怎樣的愛情？