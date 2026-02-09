台灣不只吃喝！4個小眾時尚品牌推介：BLACKPINK Lisa、YOASOBI也捧場！

台北真的不是一個很好買衫的地方嗎？

只愛到台灣飲飲食食的筆者，印象中台灣購物還是停留在師大、五分埔的平價時裝，或是在東區的街頭潮流服飾，然而，這幾年來，台灣設計師的作品越來越引人注目，許多品牌已經在世界各地的時裝周登場。隨著台灣小眾品牌逐漸站穩腳步並嶄露頭角，以後去台灣，除了要買吃的伴手禮外，還得撥出時間去行街買衫。

台灣小眾品牌 neum 早就寫在我的購物地圖上，設計師 Ann Chen 對品質非常固執，從打板到布料都不妥協，每件作品中融入許多手工細節，因此每季推出的產品數量都非常有限。neum 最厲害的地方在於不對稱的剪裁，看起來很有設計感，一件衣服可以有多種穿搭方法，大大減少與他人撞衫的機會。而由被譽為「KOL界經濟部長」的徐琁（COS） 所創立的JOUCOS，雖然曾經陷入抄襲的風波，但無損其人氣程度，走氣質系風格的衣飾剪裁簡約具質感，耐看又不會過時，可惜是在台灣還未有實體店，想入手就要上官網買了。

有別於neum及JOUCOS的簡約風格，Seivson 以帶點性感的壞女孩大膽風格攻陷日本時尚圈，不但在日本拿下許多設計師獎項、參加東京時裝週，還在伊勢丹開設限定店，就連人氣樂隊YOASOBI也捧場，衣錦還鄉紅回台灣。其標誌性的立體剪裁設計，別出心裁的布料，讓衣服細節感滿滿，BLACKPINK的Lisa在2024年世界巡迴中，於高雄站穿上了品牌以日本手工蕾絲製作的裙裝，在台日韓港四地同步秒售罄。

衣飾以外，台灣小眾包包品牌也很值得留意。於2019年成立的 AETER相對是較早出道的台灣小眾品牌，兩位主理人鐵木和路娟都是工業設計師，品牌以「結構就是裝飾」美學設計為重心，透過工業設計方法及極高階的製作工藝，打造出立體輪廓線條及俐落的包包。所使用的皮革皆為自然死亡或人道宰殺的動物皮革，並確保加工過程無毒且無重金屬，環保友善。去年參加Paris Maison & Objet及倫敦時裝周而備受好評，筆者大推「UNA #1 - Equilibrium」小手袋，流動的幾何線條設計融合了伸縮結構的功能，兼顧美感與實用性。多得這些台灣小眾品牌，時裝精、購物狂都可以找去台灣的理由！

查詢：neum、 JOUCOS、Seivson、AETER