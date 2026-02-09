《腦細天劫》：社畜逆襲的荒島狂想

Sam Raimi 不愧是類型片老手，《腦細天劫》（Send Help）非常爽快，第一幕便劍拔弩張，挑明升職在望的中年幹才 Linda （Rachel McAdams 飾），卻被代任老闆、私心作祟的富二代 Bradley （Dylan O'Brien 飾）淘汰。雖然Linda 處於下風，是廣大「社畜」共情的視角，相當親民。但Sam Raimi 的刻劃有血肉，Linda 並非盡善盡美、惹人同情，反倒是不識變通。以往 Rachel McAdams 身在愛情片中，清新脫俗，轉投喜劇，也是活潑俏麗。其餘正劇中，也有端莊表現。

《腦細天劫》的形象卻尤其醜化，不修邊幅，和同事攀談更是僵硬。最尷尬之處，莫過於 Linda 急於示好，把吞拿魚三文治塞到抽屜，卻擠到汁液直流，再特寫她嘴角殘留白汁，沾到 Bradley 身上，觀眾也隨之嫌棄，登場這麼邋遢的 Rachel McAdams ，還是第一次見。以至 Linda 回到家中，只得和鸚鵡自在聊天， 一開始以為是在渲染孤獨，其實是她狂熱嗜好甚為匹配，也就是荒島生存。以此為題的節目，她每晚追看。現實中找對照，或許是《人在野》 （Man vs. Wild）， Linda 無非想成為Bear Grylls， 甚至拍片自薦能野外求生，結果被 Bradley 等當著面嘲弄。

這些人設和無情的際遇，都是有意為之。結構上，空難無疑是轉捩點，半空中同事慌忙掙扎，卻捲入引擎，腥風血雨，彰顯暴力，偏偏 Linda 和 Bradley 這對冤家倖存。權力剎那間調換，反差可見一斑。沒有那些名利包袱，回到最原始的物競天擇。富家子弟坐以待斃，倒不如 Linda 被嘲為無謂、惹笑的求生技能，卻大派用場。有一說一，《人在野》也有擺拍之嫌， Linda 卻親力親為、驚險殺生，血漿飛揚的程度，近乎B 級片，簡直超越偶像。和 Bradley 之間的角力，來回切磋到馴服，更是充滿變調。 最初 Bradley 不知感恩，卻逞強失敗，乖乖求饒。到自製木筏，仍是出逃失敗，被 Linda 毒到麻痹，故作閹割。種種暴行，都在調教老闆。類似的情形，《上流落水狗》（Triangle of Sadness）以冷幽默處理，《腦細天劫》的精神虐待則直截了當，懷著私怨狠心做人。就算中段貌似打開心扉， 卻始終沒有落入冤家變情人的套路。

Sam Raimi 很懂觀眾，前面多委屈，此刻越解氣。後半段更變本加厲，並非賣弄血漿，而是拍Linda 享受弄權，走火入魔，誰來救災，格殺勿論。Linda 殺人後的冤孽纏身，是增添聲色的Jump Scare，《腦細天劫》總有能耐，將本來矛盾甚大、殘忍或僵持的局面，再度升級。最終另有反轉，Linda 早已發掘到島上別墅，只是沉浸於叢林的美夢，繼續戲弄 Bradley。如此大的震撼，果不其然，大鬧一場，持槍指罵、徒手挖眼，節奏凌厲。每次輪到特寫鏡頭，都膽戰心驚。本來權貴常握的高爾夫球桿，卻是致命一擊的凶器，緊接著眼前一亮的無縫轉場，換作Linda 在眾人簇擁下揮桿，接棒上流，又開著跑車，在公路上飛馳。原來Linda 的報仇雪恨，說是一個人的《末路狂花》（Thelma & Louise）也不為過。沒有死黨也能自救，大不了帶著鸚鵡出行。沒料到Sam Raimi 拍《蜘蛛俠》（Spider-Man）那麼義氣昂揚，拍女性英雄也有毫不遜色的瀟灑和剛烈。

《腦細天劫》

上映日期：2026 年 1 月 29 日