中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味
Dining

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

Yan Can Taste
Yan Chung
Yan Can Taste

　　一直喜歡把香料運用得出神入化的印度菜，出色的印度菜，也可以百菜百味。在香港，不少印度菜都屬於英式印度菜，也是濃厚美味，只是少了印度本土那種地域多元與宮廷精緻的層次，這也正是Prince and the Peacock想打破的刻板印象。這家位於中環大館前中央裁判司署二樓的餐廳，由米芝蓮星廚Palash Mitra主理，從印度皇室與地方宮廷的饗宴中汲取靈感，透過菜餚重現那些曾經輝煌的餐桌傳統——從選用的食材、烹調技法，到使用的食器，甚至背後相關的歷史故事與文化脈絡，都讓食客能感受到印度不同地域、時代和季節的飲食多樣性。印度菜同樣講究時令，上星期便品嚐了Prince and the Peacock的冬季餐單，每道菜也叫期待再次回味！

 

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

位於大館前中央裁判司署二樓的Prince and the Peacock

 

　　Prince and the Peacock室內設計由Joyce Wang操刀，靈感來自印度土邦皇公的服飾與宮廷房間，將寶石色調、織物圖案、頭飾線條都揉進去，但做得克制。高樓底、通風好、奶油色牆配柚木家具、輕薄亞麻布，整體氛圍是低調的貴氣、有教養的奢華，沒有俗氣的造作，不會讓人覺得誇張或不自在。

 

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

室內設計靈感來自印度土邦皇公的服飾與宮廷房間

 

　　一進門那個彎曲的瓷磚吧台最吸睛，木紋刻意模仿孔雀羽毛上的眼斑，把「Peacock」兩個字直接畫出來：既是印度國鳥，也是曾經的孔雀王朝，剛好點到即止。後面推開摺疊門是露台，熱帶植物圍繞，大理石圖案地板，幾張雙人小桌藏在燈光裡，晚上坐著看夜景，很適合慢慢聊天。藏在粉紅絲綢帷幕後面的私人房 — The Kohinoor，名字來自那顆傳奇到誇張的印度鑽石，光是聽名字就已經很有排場。私人房最多坐十個人，有室內大桌，也有露天雅座可以看香港夜景。還有，洗手間讓我想起故宮博物館現正展出的莫臥兒王朝展覽，十分打卡able，所以別忘了帶手機打卡。

 

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

推開摺疊門是露台，熱帶植物圍繞。

 

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

別忘了帶手機到洗手間打卡

 

　　米芝蓮星級主廚、餐廳廚藝總監 Palash Mitra，才華出眾，又是個幽默顧家的男人。他在孟加拉邦與古吉拉特邦長大，從母親與祖母的廚房學來最真實的家鄉味；後來拿營養與廚藝學位，在 The Oberoi Rajvilas 磨練四年，專攻土窯爐與北部經典菜。2003年在 The Oberoi New Delhi 的 Kandahar 短暫工作，卻影響深遠。之後遊走旁遮普路邊 dhabas 打工換飯，再到倫敦的 Cinnamon Club、Gymkhana、香港 VEDA，一步步闖出名堂。

 

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

米芝蓮星級主廚、餐廳廚藝總監 Palash Mitra

 

　　Palash曾帶領 New Punjab Club 從2019年起連續摘下米芝蓮一星，成為全球首間獲星的旁遮普餐廳。他曾試圖「西方化」印度菜，卻擔心失去本味。直到遇上 Black Sheep 創辦人 Syed Asim Hussain，兩人志同道合，尊重原汁原味。如今 Palash 開出 Prince and the Peacock，以認真而細膩的方式，帶出印度料理的深度與層次，而非單純的咖哩或常見菜色。加上 New Punjab Club、Uncle Desi Food & Sons 與 Rajasthan Rifles，Palash如今掌管四間南亞料理餐廳，香港最有故事的印度次大陸菜版圖，幾乎全在他手上。

 

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

Palash如今掌管四間南亞料理餐廳

 

　　今個冬季，Palash的餐單將穿越印度四大王朝與土邦的宮廷風味：喜馬拉雅山腳的錫金Namgyal王朝；南印度泰米爾納德邦的Pandya王朝；旁遮普的Patiala土邦；以及莫臥兒王朝的經典。是次開場有不少Palash Mitra用精緻的手法重現的印度街頭與宮廷小食，不少還添上魚子醬。Beetroot Cutlet with Curried Yoghurt外層薄脆，紅菜頭帶點土香與甜味，配上咖哩優格的微辣奶香，酸酸的平衡超讚，清新又帶味勁。Daulat Ki Chaat是經典Delhi甜點 Daulat ki Chaat的升級版，乳酪奶泡輕盈如雲，加上散發果園幽香的檸檬皮碎，還有以檸檬醃漬的錐形脆筒，極誘人！

 

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

Beetroot Cutlet with Curried Yoghurt

 

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

Daulat Ki Chaat

 

　　古吉拉特邦經典鷹嘴豆粉薄餅，蒸得軟滑透明，捲起來切段，表面撒上芥末籽與香料油。滑嫩帶微酸，香料溫和不搶戲，吃起來像絲綢在舌尖滑過，簡單卻極有深度。Spiced bengal gram in semolina shell with mint and mango cooler可說將印度街頭小吃的精髓被包進一口大小，將涼飲倒入脆殼中，殼脆得一咬即碎，舌上酸辣甜脆全有，層次豐富又不過份複雜。Tamatar ki chaat加入傳統品種番茄，鮮甜多汁，配辣椒與羅望子醬的酸辣，裝在脆殼裡。每一口爆汁，脆殼喀嚓一聲，酸甜辣衝擊完美平衡，像街頭小吃被請進宮廷，卻保留了那份野性。

 

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

Khandvi

 

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

Spiced bengal gram in semolina shell with mint and mango cooler 

 

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

Tamatar ki chaat 

 

　　接下來的Thukjpa藏式湯極之暖心，是來自喜馬拉雅山腳的錫金Namgyal王朝宮廷風味。Palash以冬甘藍和大塊竹筍momos餃子入饌，湯底清澈辛香，熬得甘甜帶淡淡薑暖意，完美平衡新鮮蔬菜與香料的層次。這道菜可說體現卻嘉王朝守護喜馬拉雅傳統的精神：注重營養、就地取材，入口療癒又清新。冬天一碗下肚，還有momos的滿足感，胃瞬間被溫柔包圍。

 

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

Thukjpa藏式湯 $148

 

　　即使回味無窮一詞很老土，但用來形容Sandali Murgh印度雞也真的最貼切，即時令人忘記英式印度菜牛油雞。Sandali Murgh是來自拉賈斯坦皇家廚房的經典，靈感源自莫臥兒宮廷宴會。很欣賞Palash採用三黃雞，雞腿先用優格、奶油、藏紅花、檀香和岩蘭草醃漬，再慢烤進天多尼爐，皮脆肉嫩，帶出絲滑的奶香與淡淡木質香氛。入口像有微妙香氣輕紗般包裹雞肉，不辣卻層次豐富，雞肉軟嫩多汁，奢華卻不膩口。

 

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

Sandali Murgh 印度雞 $338

 

　　Scallop Angeethi有驚喜，想不到帶子不失原始鮮味之餘，可做清爽得來有厚度的香料味覺層次。北海道帶子用綠色香草與香料醃漬再慢烤，表面微微焦香，內裡保持鮮嫩多汁。綠香草的清新與香料的溫和層次完美襯托北海道帶子的甜美海味，帶點煙燻餘韻，下次一定要encore！

 

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

Scallop Angeethi $258

 

　　Porichettu炒蟹鉗又是一道意想不到的菜式，這道來自喀拉拉邦科欽（Kochi）的經典沿海菜，風味濃郁又充滿層次。蟹鉗先用椰子油慢煮至肉質鮮嫩多汁，再以大量紅蔥頭、青花椒和棕櫚醋快炒。青花椒帶來獨特的辛辣清香，與蟹肉的鮮甜形成絕妙對比。棕櫚醋則注入微微的酸爽與果香，把整體味道提得非常立體。入口時蟹肉彈牙飽滿，醬汁裹得剛剛好，濃郁卻不膩，香料的熱度溫柔而不嗆，尾韻還帶著椰子油特有的溫潤香氣。喀拉拉邦沿海料理的靈魂——鮮、辣、酸、香——在這一客蟹鉗裡展現得淋漓盡致。

 

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

Porichettu炒蟹鉗 $678

 

　　沒有胡亂推介，Raan-e-Zarafshan扎拉夫尚羊腿也是不容錯過。這道莫臥兒王朝風味的經典主菜，源自 Babur 皇帝出生地 Zarafshan 的皇家廚房。Palash小牛膝做主角，先以青木瓜嫩化肉質、薑汁添暖意、Kandhari 辣椒帶來溫和熱度，再淋上石榴糖漿增添微酸甜果香與誘人光澤，然後密封慢燉數小時，讓肉完全脫骨、入口即化。醬汁濃郁卻不膩，融合肉汁、果香與香料的華麗平衡，每一口都像咬進莫臥兒宮廷的盛宴。配上naan或米飯，冬天吃特別暖身滿足。在香港要找到這麼正宗又精緻的Mughal raan變奏，真的難得。

 

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

Raan-e-Zarafshan扎拉夫尚羊腿（時價）

 

　　Mackerel Oru Malabari是Malabar沿海風味的經典變奏，來自喀拉拉邦（Kerala）的香料海岸。印度洋馬鮫魚（Indian ocean mackerel）配上短粒 matta rice（紅米），以 ghee（酥油）慢煮出濃郁香氣。餐廳真慷慨，馬鮫魚啖啖肉，肉質鮮嫩多汁，吸收了香料、青蔥、咖哩葉、薑蒜與綠辣椒的層次，帶來 tangy 酸辣與香料的溫熱平衡。matta rice帶堅果般的嚼勁與淡淡紅米香，完美襯托魚的鮮甜，讓整道菜像一碗精緻的沿海 biryani 變奏。

 

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

Mackerel Oru Malabari $328

 

　　看似大魚大肉，Prince and the Peacock的主菜卻沒有給人油膩飽滯的感覺。配上喜馬拉雅山區的清爽配菜，以乳酪作基底，加入壓碎的黃芥末籽、脆口黃瓜絲和新鮮薑黃的Pahadi Raita，由唇邊至腸胃也有份舒爽。另外，以天多尼爐烤製的Zaffrani Naan也是配搭香料醬汁之選。

 

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

Pahadi Raita $48

 

　　印象中的印度甜品，甜得令人怕怕。但Prince and the Peacock的甜品甜度拿揑得極佳。梨子檸檬綠茶雪葩來自泰米爾納德邦坦焦爾（Thanjavur）古老食譜的甜點靈感，是 Pandya 王朝宮廷宴會的經典收尾。餐廳採用梨子的天然甜潤、檸檬的明亮酸香與綠茶的清爽甘苦，製成細膩綿密的雪葩。梨子的果香先甜甜地鋪開，檸檬隨即帶來清新提味，平衡得恰到好處。另外Gajar Halwa以冬令紅蘿蔔慢煮而成，讓紅蘿蔔的天然甜味完全釋放，讓本來不喜歡紅蘿蔔甜品，甚至紅蘿蔔的我，也感到大愛！

 

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

梨子檸檬綠茶雪葩 $128

 

中環大館特色印度菜！扎拉夫尚羊腿、椰子油炒蟹鉗，穿越印度宮廷風味

Gajar Halwa $108

 

PRINCE AND THE PEACOCK

地址：中環亞畢諾道1號大館古蹟及藝術館The Magistracy 2樓

電話：2154 6104

營業時間：星期一至日 6pm-11pm

 

