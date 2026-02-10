Netflix 劇集《他和她的，謊》：Tessa Thompson 的3大職場穿搭公式 ，力量與優雅兼備

最近終於打開Netflix，把早已加入書籤的《他和她的，謊》（His & Hers）看一遍。這部懸疑驚悚劇圍繞著記者 Anna（Tessa Thompson 飾）與丈夫Jack（Jon Bernthal 飾）的交錯人生。在婚姻破裂後，二人因小鎮謀殺案件重聚。除了劇情緊湊，女主角Tessa Thompson 的服裝設計也是一大亮點。透過顏色、材質和剪裁，觀者一眼就能感受到她的情緒起伏。而其知性的日常造型，亦可轉化職場女性的日常生活的靈感。

#1單色套裝：以色彩延伸角色心境

在《他和她的，謊》中，顏色是最強烈的情緒符號。服裝設計師Mirren Gordon-Crozier曾於訪問中表示，不同用色代表了Anna在各個場景的情感。由開場的藍色造型代表哀傷；綠色蛇紋套裝暗示嫉妒和危險；高潮的紅色皮革外套呼應血與謀殺；結局的橘色洋裝則象徵幸福和重生，利用色彩延伸角色心境。雖然鮮色如紅橙色系的套裝在日常穿搭或顯隆重，但這類tone-on-tone的穿搭在平日也十分容易套用，比起多色穿搭更不容易失手，若想以顏色表達心情，亦是不錯的選擇。

#2 皮革+ 絲質！力量與優雅兼備

劇中不少場景Anna也以「風衣+皮裙+絲質襯衫」為主要公式，皮革象徵力量，絲質則帶出柔美，剛柔並濟。這種穿搭特別適合需要展現氣場的場合，像是演講或正式聚會，帶出現代女性氛圍，既能展現獨立感，又不失優雅。

#3 休聞針織毛衣：都會知性美

回到日常家庭場景，Anna則換上不同款色的毛衣搭配Tote bag。這種造型看起來休閒，卻內藏高級細節，讓人一眼就能看出她和小鎮居民的差異。想學Anna這類的穿搭，不妨入手一件 Zara 或 COS 的條紋針織，配上 Arket 的風衣，再加一個簡潔的手袋，輕鬆穿出知性不死板的感覺！

《他和她的，謊》

串流平台：Netflix