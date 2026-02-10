情人節必收！NARS Deeply Blooming 限量系列開箱：全新四色胭脂、悅光水凝唇膏，打造自然約會妝感！

情人節約會怎能不精心打扮？ 想要令另一半心動，必須備好最迷人的「秘密武器」。今季NARS 推出全新 Deeply Blooming 限量系列，唇膏與胭脂一應俱全，色彩靈感源自春日花海，貼合近來大熱的日系自然妝感。DIVA小編特別為大家開箱，帶大家率先感受這份花漾魅力，看看它是否值得入手，助你輕鬆打造浪漫少女感！

首先來看看系列中新登場的四款胭脂，靈感取自盛放花朵的色澤，整體以暖色調為主，四色都各有不同的色彩表達，也代表著來自不同花卉。NARS的胭脂一向表現出色，粉質細緻、顯色度高，也是小編最愛之一。

上手後能看見，「905 Sex Fantasy」與「906 Loves Me Not」在小麥膚色上顯色度稍顯低調。若是偏白肌膚會較為合適，能夠打造內裏透紅的自然膚色；相反，「907 Mad Love」與「910 Never Enough」效果相比之下在小麥膚色上較突出。小編親身測試，胭脂上面後持妝力表現良好，即使晚上去Happy Hour也依然不脫妝！

除了在顴骨上輕掃之外，小編還推薦將胭脂延伸至鼻梁與下巴位置，能營造出帶點害羞又純情的妝感，散發戀愛中的少女氣息，拿下對象的歡心絕對不在話下！

接下來介紹，是系列中全新色調的AFTERGLOW悅光水凝唇膏。網上曾流傳一句話：在約會時，第一眼吸引目光的是眼神，其次便是雙唇；可見唇妝也是不能忽視的妝容之一。NARS今季為系列增添四款新顏色，一如既往以滋潤與水澤感為核心，表現亮色之餘更加入乳木果油與芒果脂，時時刻刻為雙唇保濕！

唇膏直接塗抹在裸唇上時，質地輕盈順滑，能自然展現水澤感；若採用疊塗方式，則能打造透薄柔和的妝效。

如果像小編一樣，偏好深色或實色唇妝的話，可以先用其他唇膏打底，再疊上AFTERGLOW悅光水凝唇膏，能做到如唇釉般的亮澤效果。閃粉的點綴令妝感變得閃閃發亮，輕鬆打造令人Eyes-Catching 唇妝！值得一提的是，它的保濕力相當不錯，即使在香港乾燥的冬日使用，也能維持雙唇柔潤不乾裂。

最後登場是Afterglow 悅光護唇膏，日常護唇的工作也十分重要，NARS 特別推出全新配方，加入Moisture-Locking Blend 保濕鎖水配方,滋養同時撫平唇紋,令雙唇柔軟細緻。但相比之前介紹的悅光水凝唇膏的顯色度略為低調，更著重潤澤效果；如果雙唇都偏乾燥或上唇妝時會出「卡唇紋」的情況，今次的唇膏與護唇膏也值得一試。

查詢／購買： NARS