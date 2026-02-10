沉浸於米蘭浪漫氛圍的步行路線：十五世紀古堡、小型博物館、在地人推薦特色餐館！

上篇提到米蘭當地人推介遊歷的Moscova、Brera兩區，如果僅有一兩天時間shopping實在很值得選擇這裏的小店。可是來意大利沒逛過博物館又太不像樣，所以筆者推介這條步行路線串連購物與藝遊四個地方！足夠滿足快閃旅行的最佳體驗。

因為博物館較早開門，建議可由Castello Sforzesco古堡作起點、最後於Moscova作結。這座於十五世紀建成的古堡宏偉攝人，踏進一看便知是來自護城、軍事戰略上的建築設計，到文藝復興時期才被Leonardo da Vinci 、Donato Bramante等藝術家塑成華麗宮廷。牆內設有多間博物館，相連的路線清晰明確，€ 5的門票是絕對超值。

這裏最著名的肯定是Michelangelo的雕像《 Rondanini Pietà》和Leonardo da Vinci的天花壁畫《Sala Delle Asse》，但其實真正花上你半天時間的應該是接連多間壁畫與建築展館，那些藝術家與原物主之間的背景故事互相聯繫，拼湊出這所博物館的完整歷史面貌，例如來自Florence金融家族Medici的銀行門口《Palazzo del Banco Mediceo》就象徵著十五世紀Milan、Florence兩地的結盟，持續多年的敵對係關暫告一段落。

持有門票（或於免費日進場）人士可於遊覽各展館的路線中，穿梭城堡的結構通道順便參觀，這是跟牆外非常不一樣的難忘體驗，來到的話必定要內進，千萬別像一般遊客、在外面廣場走一圈就算。除了歷史寶藏外，更令人驚嘆的是這裏竟還包含近代設計的展館，古典鋼琴及80年代的家俱系列令整個遊覽充滿驚喜。

午飯或晚餐可徒步到Gloria Osteria Milano，這家餐廳的松露菜式非常香口惹味，當地朋友還推介了Wellington Filet、Chocolate Lava。晚上這裏是享受cocktail的好地方，多款自家獨特調酒也很吸引，紅、白酒能夠單杯點的選項亦算多，不少人更為了這裏的華麗裝飾慕名而來。

最後跟大家推薦一間較小型的博物館Poldi Pezzoli Museum，當然它的來頭與規模絕對不小，特別在於其前身於十九世紀前屬貴族的一所豪宅，逛進私人物業的感覺跟大博物館很不同，從室內設計、金飾家俱可感受到米蘭的奢華氣派。

當然，裏面的藝術藏品同樣是舉足輕重，例如Andrea Previtali於1502年繪畫的《Portrait of a Man》，場館策展者特意將一面鏡設置在後方，讓大家看到畫背《Memento Mori》所暗示的生死反思。