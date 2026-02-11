熱量高≠不健康？最新研究黑朱古力能抗老：營養密度才是關鍵！

農曆新年將至，家中少不了年糕、蘿蔔糕、笑口棗等賀年糕點。對不少人來說，這些都是「一年一次」的節日享受，但同時也被視為高糖高脂的代表。近年一項研究卻提醒我們，關鍵不只在於「甜不甜」，而是食物本身的成分與品質。以黑朱古力為例，其中一種天然可可成分，可能與延緩細胞老化速度有關。

最新研究 可可鹼與生物年齡的關係

一份剛剛於12月尾刊登的研究，分析了可可中的主要天然成分之一，可可鹼theobromine，與「生物年齡」之間的關聯。生物年齡反映的是細胞層面的老化狀態，並不完全等同實際年齡。

研究團隊分析了兩個大型歐洲成人族群，並以血液指標評估老化相關變化。

研究主要發現包括：

1. 在英國TwinsUK 研究中有超過500名成年人數據，血液中可可鹼水平較高者，其表觀遺傳年齡加速程度明顯較低；換句話說，可可鹼血液水平高人士，有減慢老化速度跡象

2. 在德國KORA研究中超過1000名成人數據也顯示相同結果

3. 此關聯在男女之間皆成立，並非單一性別現象

4. 較高的可可鹼水平亦與較長的端粒長度相關，端粒被視為細胞老化的重要指標

5. 與其他常見飲食成分相比，可可鹼的關聯性更為穩定

研究屬於觀察性研究，並未證明進食黑朱古力可直接延緩老化，但結果支持可可成分與細胞健康之間存在關係。

為何同樣高熱量的黑朱古力與一般賀年糕點不同？

傳統賀年糕點多以精製澱粉、糖及油為主，熱量高但營養密度卻偏低。相比之下，可可含有豐富的多酚與黃酮類化合物，有抗氧化及抗炎功效。另外，黑朱古力亦提供鎂、鐵、鋅及膳食纖維，特別是在可可含量較高的情況下。這正是營養學上所說的「營養密度」，而不只是熱量高低的問題。

可可鹼是甚麼？

可可鹼是一種天然存在於可可豆中的植物性生物鹼，屬於甲基黃嘌呤類化合物，與咖啡因屬同一家族。它是可可製品中最主要的活性成分之一，黑朱古力與可可粉的可可鹼含量特別高。可可鹼對中樞神經系統的刺激性比咖啡因溫和得多，不會引起明顯的心跳加快或焦躁感，但具有輕度提神效果。同時，可可鹼可促進血管擴張，影響血流與血壓調節，這也是為何可可製品常被研究與心血管健康相關。

常見可可產品中的可可鹼含量

可可產品 常見食用份量 約含可可鹼 黑朱古力（70–85% 可可） 1 安士（約28克 ） 200 - 450 毫克 黑朱古力（60–69% 可可） 1 安士 150 - 350 毫克 牛奶朱古力 1 安士 45 -100 毫克 無糖烘焙朱古力（100% 可可） 1 安士 400 - 1,000 毫克 可可粒（Cacao nibs） 1 安士 300 - 600 毫克 無糖可可粉 2 茶匙（約5 克） 230 - 300 毫克

關鍵在於選擇與份量，而非將所有甜品一概排除。

賀年期間可可產品實用建議

享受節日氣氛的同時，攝取可可的營養益處，可考慮以下做法：

1. 選擇高純度可可製品：優先選擇可可含量 70% 或以上的黑朱古力、或無糖可可粉。這些產品通常糖分和添加脂肪較低，且含豐富多酚類抗氧化劑

2. 利用可可粉增加飲品或食物營養密度：在牛奶、咖啡、或製作烘焙食品時加入無糖可可粉，以天然方式增加可可鹼和抗氧化劑攝取，避免額外糖分

3. 嘗試可可粒：將脆口可可粒灑在乳酪或燕麥片上，以提供膳食纖維及豐富礦物質，作為優質的日常點綴

4. 控制食用份量：即使是高純度可可產品，仍需注意份量。建議每次食用約20至30克黑朱古力或2茶匙無糖可可粉，已足夠提供風味與營養的平衡

5. 搭配原形食物以平衡飲食：將可可製品視為健康飲食中的一小部分。整體飲食仍應以蔬菜、全穀類及優質蛋白質為基礎，並搭配高纖食物，如水果或果仁，一併進食