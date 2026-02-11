情人節怎麼過？當渴求儀式感的人遇上務實的伴侶，如何取得完美平衡

情人節近了，總覺得這是各懷心事的一天。

有些節日，注定不能普天同慶——有人為著再一次單身過節而黯然、有人為著幻想和現實有落差而生氣、有人為著無法擺脫情人節的商業操作而惆悵，有人為著應付多於一個情人而疲於奔命。

這一天到底要怎麼過？

單身的人尚且可以回家吃飯，虛度這個跟自己無關的節日；有情人在這個節日反而更難捉緊快樂，尤其儀式感滿滿的人，總是渴望一切以完美姿態呈現；不講究儀式感的人，則只想盡量把它當成平平無奇的一天。這兩種人發展成情侶，準會是一場關於儀式感的矛盾對決，任何一方都不想敗陣，結果弄得兩邊都鬱鬱不歡。

有位朋友跟我抱怨過，她的男友從來不肯陪她到主題樂園，他討厭那個與自己格格不入的地方，也不喜歡身處人擠人的環境。她的男友屬於實際型，穩重、可靠，唯一缺點就是沒有浪漫基因。他不是不願送花，但情人節價格翻倍，無必要任商家宰割，一年一次生日送花，好像來得更有意思。

剛交往時，朋友曾經很介意這些差異，她暗地覺得成功馴服男友的話，便代表對方愛她比所有前女友都多。然而，哄過吵過，男友唯一願意讓步的是「吃情人節套餐」，他認為反正要吃飯，選性價比高的餐廳還是可以接受的。

像這種鬥爭，每到生日或節日便會重複上演，她懷疑過男友其實不怎麼愛她，否則為何連這些情侶指定動作也不肯妥協，但觀乎他日常的貼心，又難以否定男友對她的愛。

不知是逐漸習慣抑或相戀久了，慢慢地就連她本人亦不再執著於儀式感，而男友也有所轉變，開始諒解職場生態，每年情人節都會訂購蛋糕或馬卡龍送到公司，好讓她能夠把喜悅「分享」給女同事們……他的原則不變，能吃的就不算浪算，女同事們甚至倒過來稱讚她有個特立獨行的好男友。

原來，想快樂地過情人節，最直接的方法是調整期望值。

儀式感本身並沒有對錯之分，錯誤的是「比較」和「脅逼」，讓人不自覺地將私慾無限放大。愛到某個階段，總會遇上這類關卡；溝通與磨合，兩人如何平衡，最終還是在於認真聆聽彼此。

情人節可以是一場喧囂，也可以是一個提醒，提醒我們去問問自己和對方：「你真正需要的是甚麼？」或許你會發現，答案比一束花、一步浪漫遠行更重要。

試著不再將自己的期待全部加諸於對方身上，而是感激他保留自我的同時，也肯為自己作出一點改變。在平淡之中學會彼此溝通、磨合、包容，有時甚至在雞毛蒜皮的小事中發現對方的珍貴。

一段關係，剛好遇上「儀式感」與「無感」的兩個人，說到底不過是一條學習彼此靠近的路。世上總有一個人會讓你明白到，無論性格差異有多大，你也會選擇用愛意來仔細填補，絕不輕言放手。