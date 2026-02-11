歡迎回來

季節交替護膚必備：3大功能型保濕急救好物，補水+舒敏+修復一次到位！
Skincare
Editor’s Pick

季節交替護膚必備：3大功能型保濕急救好物，補水+舒敏+修復一次到位！

TEXT:Christy YiuPHOTO:官方圖片

　　轉季天氣反覆無常，一下乾燥、一下潮濕，皮膚很容易跟不上節奏，出現繃緊或脫皮情況。這時候，保濕急救品就成了救星。今期編輯部為大家精選3大近期人氣推薦，從補水、舒敏到修服，即時穩住膚況，安心過渡季節變化！

 

Noble Panacea THE EXCEPTIONAL Repair Reset Cream 煥肌修護霜

 

　　由諾貝爾化學獎得主 Sir Fraser Stoddart 創立的奢華護膚品牌Noble Panacea，一直主打科學為本，品牌的最大特色是專利 Organic Super Molecular Vessel™ （OSMV)）技術：能將活性成分逐一封裝，避免光線、氧氣或成分間的負面交互影響，確保成分保持純淨。而最新的THE EXCEPTIONAL Repair Reset Cream 煥肌修護霜同樣以OSMV™ 技術為核心，依循肌膚夜間的生理節奏，分階段釋放營養，長效滋養並強化屏障，讓肌膚在休息時得到最深層的呵護。

 

季節交替護膚必備！3大功能型保濕急救好物，補水+舒敏+修復一次到位！

季節交替護膚必備！3大功能型保濕急救好物，補水+舒敏+修復一次到位！

THE EXCEPTIONAL Repair Reset Cream 煥肌修護霜
$3,000／30片
（補充裝 $2,900/30片）

 

　　值得一提的是，這款面霜更有分解過多皮質醇並調節平衡的功效，針對壓力肌常見的泛紅與不適提供舒緩，讓膚況回到穩定柔嫩。面霜質感細緻，使用後肌膚觸感更柔滑，尤其適合在轉季或壓力大時作為急救修護。

 

查詢／購買：JOYCE Beauty

 

Fresh 玫瑰深層保濕面霜

 

　　Fresh 玫瑰深層保濕系列向來是品牌皇牌，面霜選用保加利亞大馬士革玫瑰，於黎明時分人手採摘，萃取出獨特的鎖水分子，配方亦加入雙重透明質酸，加上定時釋放科技，使保濕度可持續提升至72小時。面霜質感輕盈如凝霜，融合玫瑰莖幹的清新香氣，護膚體驗大大加分；推薦搭配同系列的柔膚水與精華使用，提升水潤度，讓肌膚看起來更透亮飽滿。

 

季節交替護膚必備！3大功能型保濕急救好物，補水+舒敏+修復一次到位！

玫瑰深層保濕面霜
$435／50ml｜$180／15ml

 

季節交替護膚必備！3大功能型保濕急救好物，補水+舒敏+修復一次到位！

玫瑰深層保濕柔膚水
$560／400ml｜$420／250ml｜$240／100ml

 

季節交替護膚必備！3大功能型保濕急救好物，補水+舒敏+修復一次到位！

玫瑰深層保濕雙效精華
$620／100ml

 

查詢／購買：Fresh

 

Elizabeth Arden 透明質酸胜肽豐盈保濕膠囊

 

　　Elizabeth Arden 的透明質酸胜肽豐盈保濕膠囊以「三重微分子透明質酸」為重點，分子比傳統透明質酸小500倍，滲透力提升4倍，能迅速補水並令肌膚澎潤。配方特別更加入彈力雙胜肽與多重胜肽，協同膠原蛋白作用，幫助緊緻、修復並回復彈性。膠囊設計讓使用方式更是簡單：輕輕扭開膠囊，將精華搓暖後塗於面部與頸部，是日常護膚的高效補水之選！  

 

季節交替護膚必備！3大功能型保濕急救好物，補水+舒敏+修復一次到位！

透明質酸胜肽豐盈保濕膠囊
$840/60粒 
$465/30粒

 

查詢／購買：Elizabeth Arden

Tags:#轉季護膚#保濕#急救護膚#護膚#Noble Panacea#Fresh#Elizabeth Arden#舒敏#胜肽#玫瑰#泛紅#面霜#精華
