2026年星座戀愛運程（一）：白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座！誰有機會脫單？誰會遇上霧水桃花？塔羅師美子剖析！

臨近情人節，相信每位都想知道今年的戀愛運程順利與否。今次再請來身心靈塔羅師及「牌緣指引」專欄作者美子，一連三集為大家推測今年戀愛運勢，更有專屬I人(內向型)、E人(外向型)戀愛貼士！第一集就先講白羊座、金牛座、雙子座及巨蟹座運程，一看哪個星座有機會脫單？哪個星座有霧水桃花？

白羊座 | 3月21日-4月19日

今年對有伴侶的白羊座是關鍵的一年，感情容易因自我中心與忽視伴侶需求而生阻滯。若不作調整，怨氣恐累積成裂痕。但Ace of Wands這張牌提示：只要願意多些體諒與配合，關係仍能重燃共識與活力。

單身的白羊座今年遇到的多是短暫的霧水桃花，難以長久。白羊座本身控制慾強，若對方無法接受或配合，關係難以穩定。今年建議辨認是否願意互相配合的人，而非只憑一時激情。

I人(內向型) 戀愛貼士：

在感情追求上顯得較為被動，少有主動投入的時間與心力。今年更適合將重心放在事業與未來方向的拼搏上。

E人(外向型) 戀愛貼士：

在追求中，白羊座的控制慾較強，常替對方決定事情。若對方隨和，可能覺得輕鬆；但若獨立，則易感壓迫。建議在照顧與尊重間取得平衡，別把掌控誤當成愛。

金牛座 | 4月20日-5月20日

今年有伴侶的金牛座整體依然幸福美好。The Chariot這張牌顯示，生活中會有搬家、投資或家庭計劃等重要決策需要共同討論。若各自堅持，可能出現小爭執，但多屬生活磨擦，反而能為平淡的關係增添情趣。

單身的金牛座今年會有追求者，但往往很快拒絕，不讓人靠近。Seven of Wands顯示可能覺得尚未準備好，或因外貌不合格就直接否決。但過早拒絕，容易錯失不少桃花。

I人(內向型) 戀愛貼士：

朋友的幫忙會是今年的關鍵要素，朋友的推動、提點，可以重新考慮原本想拒絕的人。建議多聽身邊人意見，讓自己在篩選桃花時不易拒絕。

E人(外向型) 戀愛貼士：

金牛座的社交能力本身沒問題，認識新朋友不困難。但金牛對工作、賺錢、現實穩定非常著重： 愛情不是首要任務，更傾向先打穩事業和財務。即使有條件發展感情，也未必會主動推進到拍拖階段。

雙子座 | 5月21日-6月21日

2026年有伴侶的雙子座心結有機會仍未解開。雖曾嘗試溝通，但多數擱置，表面看似和諧，內心卻累積情緒。建議安排合適時機談清楚，少堅持己見，多從整體關係出發，必要時有人主動讓步，才能化解矛盾。

相比有伴侶者，單身的雙子座今年更輕鬆，不急著拍拖，偏向隨遇而安。出現的桃花多半短暫、不太實際，適合想要一夜情式的關係；若追求穩定，則不必在這類感情上投入太多。

I人(內向型) 戀愛貼士：

雙子座的追求方式偏向照顧型，用行動打動對方：主動關心、留意需求、讚美鼓勵。細心與體貼是優勢，但建議只用在真心想發展的對象，不要浪費在短暫關係上。

E人(外向型) 戀愛貼士：

幽默的小玩笑固然能吸引對方注意，玩味也能增添互動的趣味，但不能因此逃避深層的問題。那些心結仍需要被正視與面對，否則只停留在表面的輕鬆交流，終究難以觸及真正的核心。

巨蟹座 | 6月22日-7月22日

2026年有伴侶的巨蟹座，很可能邁向婚姻、同居或長期承諾。Four of Cups 與 Four of Wands 顯示與伴侶的價值觀與未來方向上高度契合，已開始討論家庭計劃。提醒結婚是兩人的事，避免外界干擾，多聽彼此、談實際安排，今年的關鍵課題就是共識與讓步。

今年單身的巨蟹座會認識許多新朋友，選擇變多卻容易混亂，不知該選誰才合適。因擔心選錯或覺得太複雜，可能乾脆放棄發展，選擇獨自生活。

I人(內向型) 戀愛貼士：

要特別留意避免捲入三角關係：可能在不知情下投入，卻發現對方已有伴侶。建議在對方展開追求時，先確認其是否單身、感情背景是否清楚，不要因情感需求忽略查證。

E人(外向型) 戀愛貼士：

在感情上並非「戀愛腦」，Queen of Swords 提示巨蟹座因社交圈廣、朋友意見多，能清醒分辨誰適合、誰不適合。建議誠實面對自己：需要的是安全感、浪漫，還是陪伴？以當下需求為準則選擇，而不是隨波逐流。

註：星座學說並非精密科學，全部內容只供參考。