歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
打破高能量美容療程迷思！Thermage、HIFU等兩大禁忌：能量愈高≠效果愈好！
Skincare

打破高能量美容療程迷思！Thermage、HIFU等兩大禁忌：能量愈高≠效果愈好！

美麗同頻
Peggy Wong
美麗同頻

　　很多人為了「變靚啲」，對高能量抗衰療程趨之若鶩，希望透過療程刺激骨膠原增生、提拉輪廓、緊緻肌膚，令輪廓更精緻、狀態更年輕。當然，適當的頻率、配以專業地進行療程，的確可以達到抗衰效果，不過愈來愈多人誤以為能量愈高、療程愈頻密，效果就愈好。其實，過度進行療程反而會適得其反，有機會讓臉容更憔悴。

 

　　高能量抗衰療程例如Thermage熱瑪吉、HIFU超聲刀等，原理是利用聚焦超聲波或射頻技術，非侵入性地將熱能傳導至真皮層或SMAS筋膜層，精準收緊皮下組織，並刺激大量膠原蛋白新生，很多人也被美容效果吸引而進行療程。我希望大家務必緊記，千萬不要一時興起就急於展開療程，應該先了解自己的皮膚狀態及需要。每個人的膚質、鬆弛程度、脂肪分布、年齡不盡相同，對於適合的療程項目、能量強度、治療間距更完全不一樣。一旦盲目追求「極致小顏」、「超尖V面」，而忽略肌膚底層結構，只會讓狀態愈來愈難修復。

 

打破高能量美容療程迷思！Thermage、HIFU等兩大禁忌：能量愈高≠效果愈好！

肌膚需要修復期，過度抗衰只會透支底層

 

　　想擁有水潤飽滿、富有彈性、顯現自然美態的面容，首要條件是面部需要有適量的脂肪與充足的骨膠原支撐。如果過於依賴高能量療程，頻密刺激皮膚，有機會導致皮下脂肪與骨膠原過度流失，更會削弱底層支撐結構，令肌膚失去彈力與厚度。即使最終擁有所謂的小顏、V面，但換來的是面部變得乾癟、凹陷、輪廓銳利，只剩下皮與骨，膚質變得脆弱、敏感、容易鬆弛，整個人反而顯得憔悴、疲倦、更形老態，完全談不上年輕緊緻。

 

　　皮膚並不是機器，每個人的皮膚均有專屬的修復周期、代謝節奏與再生速度。每一次的高能量療程，對肌膚而言都是一次啟動修復的信號。療程過後，肌膚需要時間休息、修復、沉澱、再生骨膠原。過度密集進行療程，導致休息及修復時間不足，只會讓肌膚不斷透支，破壞底層結構，令修復能力愈來愈差。

 

打破高能量美容療程迷思！Thermage、HIFU等兩大禁忌：能量愈高≠效果愈好！

皮膚更新周期大概28天，健康的皮膚狀況，就像小火車有序運行，老細胞下車，新細胞上車。所以我們需要給皮膚充足時間修復。

 

　　為了達到最佳美容抗衰效果，我建議進行療程前，先了解自己的皮膚狀況及代謝節奏，在專業評估下選擇合適的高能量療程，配合足夠的修復及保養，讓脂肪與骨膠原維持在健康狀態，這樣才能擁有自然、緊緻、柔潤、有光澤的容貌。緊記千萬別急於一時，要適量及適度，以免為肌膚帶來負擔。

 

Tags:#美容療程#護膚#抗衰老#熱瑪吉#超聲刀#Thermage#HIFU#高能量美容療程#Facial#Skincare
Add a comment ...Add a comment ...
「面部撥筋」美容法：疏通經絡，由內至外養出緊緻紅潤膚色！
更多美麗同頻文章
「面部撥筋」美容法：疏通經絡，由內至外養出緊緻紅潤膚色！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處