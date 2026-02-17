打破高能量美容療程迷思！Thermage、HIFU等兩大禁忌：能量愈高≠效果愈好！

很多人為了「變靚啲」，對高能量抗衰療程趨之若鶩，希望透過療程刺激骨膠原增生、提拉輪廓、緊緻肌膚，令輪廓更精緻、狀態更年輕。當然，適當的頻率、配以專業地進行療程，的確可以達到抗衰效果，不過愈來愈多人誤以為能量愈高、療程愈頻密，效果就愈好。其實，過度進行療程反而會適得其反，有機會讓臉容更憔悴。

高能量抗衰療程例如Thermage熱瑪吉、HIFU超聲刀等，原理是利用聚焦超聲波或射頻技術，非侵入性地將熱能傳導至真皮層或SMAS筋膜層，精準收緊皮下組織，並刺激大量膠原蛋白新生，很多人也被美容效果吸引而進行療程。我希望大家務必緊記，千萬不要一時興起就急於展開療程，應該先了解自己的皮膚狀態及需要。每個人的膚質、鬆弛程度、脂肪分布、年齡不盡相同，對於適合的療程項目、能量強度、治療間距更完全不一樣。一旦盲目追求「極致小顏」、「超尖V面」，而忽略肌膚底層結構，只會讓狀態愈來愈難修復。

想擁有水潤飽滿、富有彈性、顯現自然美態的面容，首要條件是面部需要有適量的脂肪與充足的骨膠原支撐。如果過於依賴高能量療程，頻密刺激皮膚，有機會導致皮下脂肪與骨膠原過度流失，更會削弱底層支撐結構，令肌膚失去彈力與厚度。即使最終擁有所謂的小顏、V面，但換來的是面部變得乾癟、凹陷、輪廓銳利，只剩下皮與骨，膚質變得脆弱、敏感、容易鬆弛，整個人反而顯得憔悴、疲倦、更形老態，完全談不上年輕緊緻。

皮膚並不是機器，每個人的皮膚均有專屬的修復周期、代謝節奏與再生速度。每一次的高能量療程，對肌膚而言都是一次啟動修復的信號。療程過後，肌膚需要時間休息、修復、沉澱、再生骨膠原。過度密集進行療程，導致休息及修復時間不足，只會讓肌膚不斷透支，破壞底層結構，令修復能力愈來愈差。

為了達到最佳美容抗衰效果，我建議進行療程前，先了解自己的皮膚狀況及代謝節奏，在專業評估下選擇合適的高能量療程，配合足夠的修復及保養，讓脂肪與骨膠原維持在健康狀態，這樣才能擁有自然、緊緻、柔潤、有光澤的容貌。緊記千萬別急於一時，要適量及適度，以免為肌膚帶來負擔。