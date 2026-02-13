基隆的百年風景：從漁港、夜市到美術館，感受煙火日常與當代藝術

基隆市因其特殊的地理位置，也有「台灣頭」之稱。這座保留著深邃的歷史記憶，有著濃濃人情味的城市，就這樣靜靜地守望著台灣的北海岸。基隆市的和平島，距日本沖繩縣的與那國島直線距離不足110公里，也是日治時期台灣最重要的門戶與交通樞紐，至今仍有客船往返於基隆港與日本石垣島之間。 作為台灣北方重鎮，基隆自古以來便是商貿與文化交流的樞紐，承載無數故事與傳奇。

天然良港「基隆港」更是這座城市魅力的重要來源。微波蕩漾中映照出天際的色彩，繁忙的港口作業，悠閒的市民和觀光客，港灣中倒影的建築物和霓虹燈......，基隆港就像是一幅生動的畫卷，為你展開關於這座城市每天的生活場景。

基隆的在地風情接地氣而不矯飾，真實且富有趣味。可以追溯到1909年基隆早期最具規模的仁愛市場，那裏熱鬧且充滿煙火氣息。靠海吃海，二樓的美食攤檔有東京當年「築地漁市」的即視感，各類海鮮閃閃發光，新鮮得像是剛剛從水裏跳出來。眾多老饕和遊客穿梭在人聲鼎沸、琳瑯滿目的攤位間，尋找幾十年老店的經典美味，還有各式獨此一處，價格實惠的特別海鮮料理…...仁愛市場就像是一場永不結束的美食派對，有著當地人滿滿的集體回憶。

距離仁愛市場不遠處的「廟口夜市」，每天午後三點就陸續開始了這個城市另一場活色生香的美食嘉年華，這裏更是體驗道地基隆美食，體驗在地生活氣息的絕佳地方。鮮美海味、份量實在且香氣四溢的各式傳統小吃，古早味的甜點⋯⋯選擇多得讓人眼花撩亂。穿梭於仁愛市場與廟口夜市，沉浸於基隆的普通日常，味蕾與文化的奇妙結合，盡在大快朵頤的不言中。

這邊廂的人間煙火正裊裊飄蕩，咫尺之遙的基隆美術館內，年度壓軸大展——國際當代藝術「WE ARE ME - 我（們）到此一遊」正在熱展中。小心翼翼地走進英國當代概念藝術家瑞安·甘德（Ryan Gander）的作品《封閉秩序》中，既驚喜，又震撼。藝術家的設計理念源於他自閉症兒子的日常行為──反覆將玩具依序排列，建構出自成邏輯的「小世界」。他選擇以一顆巨大的黑色氣球作為主要視覺元素，透過巨大的球體與微小玩具之間的比例對照，將兒子最喜歡的活動轉移至公共展覽語境，從而引導觀者思考：我們如何理解他人的感知方式？我們是否可能真正走入那個「封閉系統」？Ryan Gander用地上那些密集的帶著童趣的裝置，為觀者打開自閉空間里的精彩世界，重新感受生活的觀看方式，並透過黑色大氣球發出靈魂追問：「同理心是一種超能力嗎」？

這夜正枕著基隆港的波濤入睡，突然一陣天搖地動，調皮的「地牛」再次翻了個身，觸發了2025年台灣的最後一次地震，其烈度達到強震級別的7.1級。筆者該次台灣之行四天之內，手提電話收到了第二次地震警報，但這對於台灣人來說也只不過是稀鬆平常的事。不得不佩服台灣人的「心理抗震」能力，他們大多也只是翻了個身，然後便繼續呼呼大睡了。當然，「心理抗震」能力有賴於台灣強大的「物理抗震」和有效的「制度抗震」等各方因素給予民眾信心，才能在地震來臨時有淡定從容的應對和自信。

次日的基隆港依舊波瀾不驚，歲月一如既往地靜好。時至今日，基隆依然在流轉的時光中，傾聽著海浪輕語的低吟，訴說著這個城市的滄桑與繁華。無論是建築、文化，或是人們的生活，都能體會到過去的韻味與時代浪潮的交匯，每一個踏足這裏的人，都感受到她洋溢的溫情，每一個時光的片段和故事都值得細細回憶品味。